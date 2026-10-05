Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε τη δημιουργία νέας ειδικής ομάδας για την τεχνητή νοημοσύνη, με επικεφαλής τον διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών, Τζέι Κλέιτον, με στόχο να διασφαλιστεί ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να ηγούνται στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας.

Η νέα «Super Intelligence Force», όπως την ονόμασε ο Αμερικανός πρόεδρος, θα συντονίζει τη συμμετοχή της ομοσπονδιακής κυβέρνησης και την επικοινωνία της με τους καταναλωτές, τις ομάδες δημοσίου συμφέροντος, τις θρησκευτικές οργανώσεις, τους παρόχους κρίσιμων υποδομών και τις εταιρείες υπερνοημοσύνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε τη δημιουργία της με ανάρτησή του την Κυριακή, σημειώνοντας ότι η ομάδα θα έχει ως βασική αποστολή τον συντονισμό της κυβερνητικής εμπλοκής γύρω από την τεχνολογία.

Η μετονομασία της τεχνητής νοημοσύνης σε «Super Intelligence»

Η ανακοίνωση έρχεται λίγες ημέρες μετά την υπογραφή, στις 29 Σεπτεμβρίου, εκτελεστικού διατάγματος από τον Ντόναλντ Τραμπ, με το οποίο η τεχνητή νοημοσύνη μετονομάζεται σε «Super Intelligence». Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε προηγουμένως δηλώσει ότι η λέξη «artificial» έκανε την τεχνολογία να ακούγεται «ψεύτικη».

Με το ίδιο εκτελεστικό διάταγμα, ο πρόεδρος έδωσε εντολή στα υπουργεία και τις υπηρεσίες της αμερικανικής κυβέρνησης να αρχίσουν να χρησιμοποιούν τους όρους «SI» και «Super Intelligence» και να μην αναγνωρίζουν πλέον τη χρήση του όρου «artificial intelligence», όπως αναφέρει το BBC. Σύμφωνα με το διάταγμα, το «SI» θα αντικαταστήσει το «AI» στην «επίσημη αλληλογραφία», στις ιστοσελίδες, τις εκθέσεις και άλλες μορφές επικοινωνίας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε επίσης δηλώσει την περασμένη εβδομάδα ότι θα δημιουργήσει ένα συμβούλιο για την εποπτεία της ασφάλειας της τεχνητής νοημοσύνης, μετά την υπογραφή από κορυφαία στελέχη της τεχνολογικής βιομηχανίας ενός συμφώνου το οποίο ο ίδιος περιέγραψε ως «ηθικά δεσμευτικό».

Ποιοι συμμετέχουν στη νέα ειδική ομάδα

Στη «Super Intelligence Force» θα συμμετέχουν επίσης ο πρόεδρος της Ομοσπονδιακής Επιτροπής Εμπορίου Άντριου Φέργκιουσον, ο υφυπουργός Άμυνας αρμόδιος για την Έρευνα και τη Μηχανική Εμίλ Μάικλ και ο διευθυντής του Γραφείου Διαχείρισης Προσωπικού Σκοτ Κούπορ.

Η ειδική ομάδα θα αναφέρεται απευθείας στον πρόεδρο των ΗΠΑ και στην προσωπάρχη του Λευκού Οίκου, Σούζι Γουάιλς.

Επικεφαλής της θα είναι ο Τζέι Κλέιτον, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα διευθυντή Εθνικών Πληροφοριών των ΗΠΑ τον Αύγουστο, αφού η αρχική επιλογή του Ντόναλντ Τραμπ για τη θέση, ο Μπιλ Πούλτε, απορρίφθηκε από τους νομοθέτες.

Ο Τζέι Κλέιτον έχει στο παρελθόν αναφερθεί στην τεχνητή νοημοσύνη, λέγοντας: «Όταν κάτι είναι ταυτόχρονα ευκαιρία και απειλή, καλύτερα να το έχεις υπό έλεγχο».

Προηγουμένως είχε διατελέσει εισαγγελέας των ΗΠΑ για τη Νότια Περιφέρεια της Νέας Υόρκης, όπου είχε την εποπτεία αρκετών σημαντικών υποθέσεων, μεταξύ των οποίων και η υπόθεση διακίνησης ναρκωτικών σε βάρος του πρώην προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο.

Πιέσεις για αυστηρότερη εποπτεία της τεχνητής νοημοσύνης

Η ανακοίνωση της ειδικής ομάδας έρχεται καθώς αυξάνονται οι πιέσεις από σημαντικά πρόσωπα του κλάδου της τεχνολογίας, μεταξύ των οποίων στελέχη της OpenAI και της Anthropic, για αυστηρότερη ρύθμιση της τεχνολογίας.

Σε συνέντευξή του που δημοσιεύθηκε στις 4 Οκτωβρίου, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν, δήλωσε ότι τα οφέλη της τεχνητής νοημοσύνης δικαιολογούν την αποδοχή ορισμένων κινδύνων και υποστήριξε ότι η τεχνολογία θα πρέπει να παραμείνει προσβάσιμη στο κοινό.

«Ο κόσμος θα πρέπει να αποδεχθεί ότι θα συμβούν κάποια κακά πράγματα για τα οφέλη αυτής της τεχνολογίας και για να έχουν οι άνθρωποι την ελευθερία επιλογής», δήλωσε ο Άλτμαν στο τεχνολογικό ενημερωτικό δελτίο «Decoded» του «Politico».

Το Σαββατοκύριακο, πρώην επικεφαλής της ομάδας Safety Systems της OpenAI έγραψε σε άρθρο του στο περιοδικό «Atlantic» ότι αποχώρησε από την εταιρεία επειδή η κουλτούρα της ήταν «διαλυμένη».

«Καθώς η OpenAI τρέχει από τη μία κυκλοφορία στην άλλη, αποτυγχάνει να επιτύχει το επίπεδο φροντίδας που πιστεύω ότι απαιτείται», έγραψε ο Ντέιβιντ Ρόμπινσον, ο οποίος είχε συμμετάσχει στις διαδικασίες ασφάλειας και στις αναφορές διαφάνειας.

Οι ανησυχίες για την ασφάλεια των μοντέλων AI

Τον περασμένο μήνα, η εταιρεία που δημιούργησε το ChatGPT απέσυρε την κυκλοφορία του τελευταίου μοντέλου τεχνητής νοημοσύνης της λόγω ανησυχιών για την ασφάλεια.

Τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης της έχουν βρεθεί στο επίκεντρο ελέγχων μετά από μια σειρά περιστατικών κυβερνοασφάλειας που αφορούσαν την τεχνολογία της, μεταξύ των οποίων και μια μη εξουσιοδοτημένη παραβίαση συστημάτων της αυστραλιανής κυβέρνησης.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απορρίψει τις εκκλήσεις για αυστηρότερη εποπτεία και σε μεγάλο βαθμό έχει αφήσει στις ίδιες τις εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης τη ρύθμιση της τεχνολογίας.

Το σύμφωνο που υπεγράφη στις 29 Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει τις υπογραφές στελεχών κορυφαίων τεχνολογικών εταιρειών, όπως η OpenAI, η Anthropic, η SpaceX και η Google.

Οι αντιδράσεις στη μετονομασία της AI σε «Super Intelligence»

Η απόφαση για τη μετονομασία της τεχνητής νοημοσύνης έχει προκαλέσει ερωτήματα από ορισμένους ειδικούς, οι οποίοι αμφισβητούν τη λογική της αλλαγής και υποστηρίζουν ότι η χρήση του όρου «super intelligence» θα μπορούσε να προκαλέσει σύγχυση, καθώς παραπέμπει σε πιο προηγμένα συστήματα.

Ορισμένα κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας έχουν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούν τη νέα ονομασία. Μεταξύ αυτών είναι ο δισεκατομμυριούχος Έλον Μασκ, ο οποίος δήλωσε την Κυριακή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι θα μετονομάσει την πλατφόρμα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας του από SpaceXAI σε SpaceXSI.

«Η SpaceX είναι εταιρεία υπερνοημοσύνης», έγραψε ο Μασκ.

Ο επικεφαλής της Tesla έχει πρόσφατα επιστρέψει στην αμερικανική κυβέρνηση, συμμετέχοντας σε ένα πρόγραμμα για τη μελέτη του μέλλοντος του πολέμου.

Ο Έλον Μασκ είχε προηγουμένως υπηρετήσει στην κυβέρνηση Τραμπ, όπου ήταν επικεφαλής του λεγόμενου Department of Government Efficiency, πριν η θητεία του ολοκληρωθεί έπειτα από δημόσια αντιπαράθεση με τον Ντόναλντ Τραμπ.