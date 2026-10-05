Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο επισκέπτεται σήμερα την Ισλανδία, συνεχίζοντας την εκστρατεία επέκτασης της επιρροής των ΗΠΑ στην Αρκτική μετά τη συμφωνία που υπέγραψε η Ουάσινγκτον με τη Γροιλανδία.

Στο Ρέικιαβικ ο Ρούμπιο αναμένεται να συναντηθεί με αξιωματούχους «για να συζητήσουν τη συνεργασία στους τομείς της οικονομίας και της ασφάλειας», επεσήμανε το Στέιτ Ντιπάρτμεντ σε ανακοίνωσή του.

Αυτή η επίσκεψη του Ρούμπιο με μεγάλη συμβολική σημασία πραγματοποιείται μετά τη σύναψη συμφωνίας ασφαλείας μεταξύ των ΗΠΑ και της Γροιλανδίας, η οποία υπεγράφη πριν μερικές ημέρες στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Η συμφωνία έβαλε τέλος σε μια αντιπαράθεση μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ λόγω της επιδίωξης της Ουάσινγκτον να αναλάβει τον έλεγχο του αρκτικού νησιού που αποτελεί αυτόνομο έδαφος της Δανίας. Ευρωπαίοι διπλωμάτες δεν κρύβουν το γεγονός ότι το ζήτημα της Γροιλανδίας, την οποία ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε να αγοράσει ή να προσαρτήσει, υπονόμευσε την εμπιστοσύνη τους προς τις ΗΠΑ.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας αυτής η Ουάσινγκτον μπορεί να εγκαταστήσει δύο νέες στρατιωτικές βάσεις στη Γροιλανδία, ενισχύοντας την επιρροή της εκεί.

Καθώς εντείνονται οι προσπάθειες των μεγάλων δυνάμεων να επεκτείνουν τον έλεγχό τους στην Αρκτική, η Ισλανδία έχει αποκτήσει μεγάλη στρατηγική σημασία, όμως το νησί, που δεν διαθέτει στρατό, εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις ΗΠΑ για την ασφάλειά του.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου ο Τραμπ προκάλεσε νέα πολεμική αναρτώντας έναν χάρτη στον οποίο απεικονίζονταν κάτω από την αμερικανική σημαία όλη η Βόρεια Αμερική, το Μεξικό, η Καραϊβική, η Γροιλανδία και η Ισλανδία.

Τότε το Ρέικιαβικ αντέδρασε καλώντας τον Αμερικανό πρεσβευτή «για να του δηλώσει ξεκάθαρα ότι αυτή η φωτογραφία είναι εντελώς ανάρμοστη».

Το αρνητικό δημοψήφισμα για την ένταξη στην ΕΕ

Εξάλλου τον Αύγουστο πραγματοποιήθηκε δημοψήφισμα στην Ισλανδία για την επανέναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων της χώρας με την ΕΕ οι οποίες έχουν παγώσει από το 2013. Το 52,8% των ψηφοφόρων απέρριψε την πρόταση.

Η προηγούμενη επίσκεψη Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών στην Ισλανδία χρονολογείται το 2021, όταν στο νησί είχε μεταβεί ο Άντονι Μπλίνκεν.

Από το 1944, όταν απέκτησε την ανεξαρτησία της, η Ισλανδία δεν διαθέτει στρατό και βασίζεται για την ασφάλειά της στο ΝΑΤΟ, καθώς και σε μια διμερή συμφωνία άμυνας που υπέγραψε με τις ΗΠΑ το 1951.

Οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν μόνιμη βάση στο νησί, αλλά επιδιώκουν να εδραιώσουν την κυριαρχία τους στις οδούς πρόσβασης στην Αρκτική, τις οποίες διεκδικούν η Ρωσία και η Κίνα.