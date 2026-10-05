Την προκήρυξη πρόωρων εκλογών για τις 29 Νοεμβρίου ανακοίνωσε σήμερα ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, σε μήνυμα που απηύθυνε στους πολίτες. Είχε προηγηθεί η απόρριψη από το κοινοβούλιο των μέτρων που πρότεινε η κυβέρνησή του για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης.

Οι επόμενες εκλογές είχαν αρχικά προγραμματιστεί για το καλοκαίρι του 2027.

Μετά την ανακοίνωση των εκλογών, ο Ισπανός πρωθυπουργός δήλωσε ότι υπάρχει ανάγκη να «ανανεωθεί και να διευρυνθεί η λαϊκή υποστήριξη» προς την κυβέρνηση. Πρόσθεσε ότι η Ισπανία «πρέπει να κινητοποιηθεί και να διασφαλίσει ότι το κοινοβούλιο θα μας προσφέρει μια πολύ ευρύτερη προοδευτική πλειοψηφία».

Η σημερινή ανακοίνωση για πρόωρες εκλογές στην Ισπανία έρχεται μετά από εβδομάδες διαδηλώσεων σε όλη την Ισπανία, με αίτημα την ενίσχυση της προστασίας των ενοικιαστών.

Το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν περίπου 50 πορείες σε πόλεις όπως η Μαδρίτη, η Βαρκελώνη και η Βαλένθια.

Τον περασμένο μήνα ξέσπασαν διαδηλώσεις σε όλη την Ισπανία, μετά την έξωση μιας 87χρονης γυναίκας από το σπίτι της στη Μαδρίτη, λόγω απότομης αύξησης του ενοικίου.

Η αριστερή κυβέρνηση συνασπισμού του Πέδρο Σάντσεζ δεν κατάφερε να ψηφίσει την Παρασκευή τη νομοθεσία έκτακτης ανάγκης για τη στέγαση.

Η νομοθεσία περιλάμβανε την αναστολή των εξώσεων ευάλωτων ενοικιαστών έως το 2030 και αυξήσεις φόρων στα τουριστικά διαμερίσματα. Περιλάμβανε επίσης διάταγμα για την αυτόματη ανανέωση των συμβολαίων μίσθωσης, ένα βασικό αίτημα πολλών από την αριστερά και την Ένωση Ενοικιαστών.

Ο Σάντσεζ είναι πρωθυπουργός της Ισπανίας από τον Ιούνιο του 2018. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα κατέλαβε τη δεύτερη θέση στις τελευταίες εκλογές, το 2023.

Αν και το συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα κέρδισε τις περισσότερες έδρες, δεν κατάφερε να εξασφαλίσει την πλειοψηφία. Ο Σάντσεζ παρέμεινε στην εξουσία αφού συνήψε συμφωνίες με αριστερά κόμματα και εξασφάλισε την υποστήριξη καταλανικών και βασκικών εθνικιστικών και ομάδων υπέρ της ανεξαρτησίας.

Οι περισσότερες δημοσκοπήσεις υποδηλώνουν ότι οι συντηρητικοί είναι πιθανό να αναδειχθούν ως το μεγαλύτερο κόμμα στις επόμενες εκλογές. Ωστόσο, αναμένεται ότι θα χρειαστούν την υποστήριξη του ακροδεξιού κόμματος Vox για να σχηματίσουν κυβέρνηση.