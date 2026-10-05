Ο επικεφαλής του λεγόμενου προεδρικού συμβουλίου της Υεμένης ανακοίνωσε χθες Κυριακή την έναρξη επιχειρήσεων για να ανακαταληφθούν τα τμήματα της χώρας που ελέγχει το υεμενίτικο κίνημα ανταρτών Ανσαραλά -γνωστό επίσης με το επώνυμο της οικογένειας των ηγετών του, των Χούθι-, που πρόσκειται στο Ιράν, οι οποίοι στο μεταξύ περικύκλωσαν ακόμη μια πόλη στα χέρια της κυβέρνησης.

Οι εχθροπραξίες ανάμεσα στην Ανσαραλά και στις δυνάμεις της διεθνώς αναγνωρισμένης υεμενίτικης κυβέρνησης συνεχίζονται αδιάκοπα από την αναζωπύρωσή τους τον Ιούλιο, όταν η χώρα μετατράπηκε σε νέο μέτωπο του ευρύτερου πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Ανακοινώνω σήμερα την έναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων με στόχο την ανάκτηση των εδαφών της Δημοκρατίας που μένουν να ανακαταληφθούν και την επέκταση της εξουσίας του κράτους και των θεσμών του στο σύνολο της εθνικής επικράτειας», ανέφερε ο Ρασάντ αλ Αλίμι σε ανακοίνωσή του.

Ωστόσο, καθώς οι κυβερνητικές δυνάμεις δεν διαθέτουν οι ίδιες παρά πολύ περιορισμένες αεροπορικές δυνατότητες, ο Φάρια αλ Μουσλίμι, ερευνητής που συνεργάζεται με το Chatham House, χαρακτήρισε την αναγγελία αυτή «άνευ σημασίας».

Ελέγχει κρίσιμο οδικό άξονα η Ανσαραλά

Η Ανσαραλά έχουν καταλάβει αχανείς εκτάσεις από το 2014, ανάμεσά τους την πρωτεύουσα Σανάα. Τον Σεπτέμβριο, κυρίευσαν τον έλεγχο όλης της δυτικής ακτογραμμής στην Ερυθρά θάλασσα καταφέρνοντας προέλαση-αστραπή.

Την Κυριακή, απέκοψαν άξονα-κλειδί που συνδέει την Τάιζ, μεγάλη πόλη στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας, που έχουν πλέον περικυκλώσει, με την Άντεν, όπου μετέφερε την έδρα της η εξόριστη από τη Σανάα διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση.

Τρεις πηγές στον κυβερνητικό στρατό επιβεβαίωσαν την κατάληψη από την Ανσαραλά τομέα και οδικού άξονα μέσω του οποίου γίνεται ο ανεφοδιασμός της Τάιζ, της τρίτης πολυπληθέστερης πόλης της χώρας, από νότο.

Αυτόπτες μάρτυρες είπαν στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι άκουγαν να εκτυλίσσονται σφοδρές μάχες στην ας Σαφίγια και στην Ας Σαμσάρα, δυο κοινότητες κατά μήκος του βασικού οδικού άξονα ο οποίος συνδέει την Τάιζ με την Άντεν.

Πηγή στην αστυνομία επιβεβαίωσε στο AFP ότι ο τομέας ας Σαφίγια καταλήφθηκε από την Ανσαραλά.

Το κλείσιμο του οδικού άξονα εμποδίζει τη διεθνώς αναγνωρισμένη κυβέρνηση να στείλει εφόδια και ενισχύσεις στην Τάιζ, το μεγαλύτερο μέρος της οποίας ελέγχεται από δυνάμεις που ορκίζονται πίστη στην ίδια.

Στις μάχες στην Τάιζ και σε περιοχές γύρω από αυτήν σκοτώθηκαν πάνω από 70 αντιμαχόμενοι τις προηγούμενες 24 ώρες, δήλωσαν πηγές και στα δυο στρατόπεδα χθες.

Για τον Άχμεντ Νάγκι του International Crisis Group, «το ουσιαστικό (…) είναι το αν οι Χούθι μπορούν να κρατήσουν τον έλεγχο των δρόμων και προοδευτικά να σφίξουν τον κλοιό γύρω από την πόλη» της Τάιζ. «Αν το καταφέρουν, η ανθρωπιστική και στρατιωτική κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί πολύ γρήγορα», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Ανησυχία του ΟΗΕ για τους αμάχους

Ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για την Υεμένη Χανς Γκρούντμπεργκ δήλωσε «θορυβημένος» για τη συνεχιζόμενη κλιμάκωση και τις ζημιές στην επαρχία Τάιζ και ειδικά για «τα κλεισίματα δρόμων» που εμποδίζουν τη φυγή αμάχων.

Η επαρχία «φιλοξενεί επί του παρόντος την πλειονότητα των Υεμενιτών που εκτοπίστηκαν πρόσφατα» εξαιτίας των μαχών, τόνισε.

Κάτοικοι της Τάιζ έλεγαν πως είναι αποφασισμένοι να υπερασπιστούν την πόλη τους.

«Θα νικήσουμε και θα συντρίψουμε όποιον μπει στην Τάιζ. Δεν θα την εγκαταλείψουμε», είπε ο Ζακαρία αλ Ντουμπάνι κι ορκίστηκε ότι δεν θα αφήσει την Ανσαραλά «να προελάσει ούτε ένα εκατοστό» στην πόλη.

Εκατοντάδες νεκροί από τη νέα κλιμάκωση

Οι συγκρούσεις στην Υεμένη μαίνονται σε διάφορα μέτωπα εδώ και μέρες, στα ενδότερα και σε υψώματα που επιβλέπουν παραθαλάσσιες περιοχές που κατέλαβε πρόσφατα η Ανσαραλά.

Από την έναρξη της επίθεσης του κινήματος τον Σεπτέμβριο έχουν σκοτωθεί εκατοντάδες άνθρωποι.

Πέρα από τις μάχες στην ίδια την Υεμένη, η Ανσαραλά στοχοποιεί συχνά τον βασικό σύμμαχο των αντιπάλων της κυβερνητικών δυνάμεων, τη Σαουδική Αραβία. Έχει διεξαγάγει πολλές επιθέσεις εναντίον του γειτονικού βασιλείου κι έχει ανακοινώσει αποκλεισμό του στόλου της χώρας που αποτελεί τον μεγαλύτερο εξαγωγέα αργού στον κόσμο.

Οι επιθέσεις σε εγκαταστάσεις της ARAMCO

Ο εκπρόσωπος του κινήματος Γιαχία Σάρια είπε χθες ότι εξαπολύθηκαν επιδρομές εναντίον εγκαταστάσεων του σαουδαραβικού κολοσσού ARAMCO στο Ριάντ, καθώς και στην πετρελαιοπαραγωγική περιοχή Χουράις (ανατολικά), με αποτέλεσμα να ξεσπάσουν «μεγάλες πυρκαγιές».

Η Σαουδική Αραβία δεν αντέδρασε αμέσως.

Παράλληλα, η Ανσαραλά κατηγόρησε το βασίλειο για επιθέσεις στις επαρχίες Αλ Τζουφ και Σαάντα (βόρεια αμφότερες), οχυρά της, προκαλώντας τουλάχιστον δυο τραυματισμούς.

Την προηγουμένη οι κυβερνητικές δυνάμεις είχαν αναφερθεί σε βομβαρδισμούς τους στη Σανάα, στη Σαάντα και κοντά στην Τάιζ.

🚀Close-up footage of burning oil storage tanks at the Aramco refinery in the Saudi capital, Riyadh, following a missile and drone attack from Yemen. https://t.co/7oHzS6ZCSI — Abraracursix abdala (@Abraracurs64713) October 5, 2026

Ο ρόλος της Σαουδικής Αραβίας στον πόλεμο

Το Ριάντ επενέβη στον πόλεμο στην Υεμένη τον Μάρτιο του 2015, μερικούς μήνες αφού ξέσπασε, επικεφαλής στρατιωτικής συμμαχίας, για να σταματήσει την προέλαση του κινήματος των σιιτών ανταρτών προς νότο.

Έκτοτε, είναι κυρίως η πολεμική αεροπορία της Σαουδικής Αραβίας που διεξάγει το μεγαλύτερο μέρος των αεροπορικών επιδρομών εναντίον της Ανσαραλά.

Σύμφωνα με ειδικούς, οι πρόσφατες επιδρομές που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση πιθανόν διεξήχθησαν από σαουδαραβικά, όχι υεμενίτικα μαχητικά αεροσκάφη.