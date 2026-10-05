Μια ιδιαίτερα αμήχανη στιγμή εκτυλίχθηκε πριν από την αναμέτρηση Καναδάς-Περού στο Μόντρεαλ, όταν η τραγουδίστρια, Αλέσια Κάρα, που είχε προσληφθεί για να ερμηνεύσει τον εθνικό ύμνο του Καναδά, «O Canada», φάνηκε να ξεχνά τους στίχους μπροστά σε χιλιάδες θεατές και στις κάμερες της ζωντανής τηλεοπτικής μετάδοσης.

Ο Καναδάς επικράτησε με 2-0 το Σάββατο, σε ένα παιχνίδι που πιθανότατα δεν θα μείνει για πολύ στη μνήμη, ωστόσο όσα συνέβησαν πριν από τη σέντρα δύσκολα θα ξεχαστούν, καθώς η τραγουδίστρια έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Canadian National Anthem fail before the Canada 🇨🇦 vs Peru 🇵🇪 friendly in Montreal.. #CanMNT https://t.co/JkpaVoRkIZ — RGF (@rgfray1) October 3, 2026

Ξέχασε τα λόγια και σταμάτησε να τραγουδά

Κατά τη διάρκεια της ερμηνείας του «O Canada», η τραγουδίστρια φάνηκε να μην θυμάται τους στίχους του εθνικού ύμνου, ενώ παράλληλα τραγουδούσε εκτός τόνου. Κάποια στιγμή σταμάτησε την προσπάθεια, γέλασε πάνω στο μικρόφωνο και άφησε την ιδιαίτερα αμήχανη κατάσταση να εξελιχθεί μπροστά στο κοινό.

Τα εμφανή νεύρα φαίνεται πως έπαιξαν ρόλο, με το σύστημα ήχου του γηπέδου να προσπαθεί να τη βοηθήσει, καθώς αντί για τη ζωντανή ερμηνεία άρχισε να παίζει την ορχηστρική εκδοχή του «O Canada». Ωστόσο, η κατάσταση είχε ήδη ξεφύγει, με τις αποδοκιμασίες να ακούγονται καθαρά και στην τηλεοπτική μετάδοση.

Την ώρα που η τραγουδίστρια προσπαθούσε, χωρίς επιτυχία, να ολοκληρώσει τον γνωστό εθνικό ύμνο, η κάμερα έδειχνε την ενδεκάδα του Καναδά. Αρκετοί από τους ποδοσφαιριστές εμφανίζονταν απορημένοι από όσα εκτυλίσσονταν μπροστά τους, ενώ στις εξέδρες ορισμένοι φίλαθλοι παρακολουθούσαν με ανοιχτό το στόμα την απρόσμενη εξέλιξη.