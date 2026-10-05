Ο Ναπολέων ήταν αναμφισβήτητα στρατιωτική ιδιοφυΐα, όμως η εμμονή του με τον απόλυτο έλεγχο και η εξαντλητική διαχείριση των στραταρχών του φαίνεται πως συνέβαλαν τελικά στην ήττα του στο Βατερλό το 1815.

Παρότι υπήρξε εμπνευσμένος ηγέτης για τους απλούς στρατιώτες του, απέναντι στους στρατάρχες του, τους 26 ανώτατους στρατιωτικούς διοικητές του στενού του κύκλου, ο Ναπολέων ήταν ένας απόλυτος λάτρης του ελέγχου. Με απλά λόγια, ήταν ένα «αφεντικό από την κόλαση».

Η εμμονή του με τη μικροδιαχείριση ήταν τέτοια, ώστε ασχολούνταν ακόμη και με τις πιο ασήμαντες λεπτομέρειες. Ενδιαφερόταν για το πότε έπρεπε μια συγκεκριμένη ομάδα στρατιωτών να αποκτήσει νέα κουμπιά με τον αυτοκρατορικό αετό στις στολές της, αν ένας υπασπιστής είχε το δικαίωμα να φορά την κορδέλα της Λεγεώνας της Τιμής, ακόμη και για την ανάγκη να ανοίγουν τα παράθυρα ενός συγκεκριμένου στρατιωτικού νοσοκομείου στη Γερμανία.

Αυτή η μικροδιαχείριση συνέβαλε τελικά στην ήττα του στη μάχη του Βατερλό το 1815, καθώς μέχρι τότε αρκετοί από τους στρατάρχες του, όλοι εξαιρετικά ικανοί στρατιώτες, αρνούνταν πλέον να συνεργαστούν μαζί του.

Όπως έγραψε ο δούκας του Ουέλινγκτον για τον αντίπαλό του: «Τίποτα δεν ήταν υπερβολικά μεγάλο ή υπερβολικά μικρό για την προβοσκίδα του».

Οι στρατάρχες που άντεχαν την πίεση του Ναπολέοντα

Πολλοί από τους στρατάρχες του Ναπολέοντα, ήταν ήδη γνωστά ονόματα στη Γαλλία όταν τους ανέθεσε τα υψηλότερα στρατιωτικά αξιώματα, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Ένας από αυτούς ήταν ο Μισέλ Νεΐ, ο οποίος χρόνια αργότερα θα αναλάμβανε τη διοίκηση της οπισθοφυλακής κατά τη διαβόητη «Υποχώρηση από τη Μόσχα». Από τους 600.000 Γάλλους στρατιώτες που βάδισαν γενναία προς τη Ρωσία, μόλις 100.000 επέστρεψαν.

Οι άνδρες αυτοί αναγκάστηκαν να διασχίσουν παγωμένοι, άρρωστοι και εξαντλημένοι, μέσα σε χιονοθύελλες, αντιμετωπίζοντας παράλληλα επιθέσεις Κοζάκων, καθώς κατευθύνονταν προς τα δυτικά. Ο Νεΐ βρισκόταν στην πρώτη γραμμή, πολεμώντας μέσα από τις ρωσικές τάξεις με το ξίφος και το όπλο του.

Εξίσου γενναίος ήταν ο Νικολά Ουντινό. Τραυματίστηκε συνολικά 32 φορές, έχοντας δεχθεί πλήγματα από σφαίρες μουσκέτων, λόγχες, βλήματα πυροβολικού, ξιφολόγχες και σπαθιά.

Ξεχωριστή περίπτωση ήταν ο Λουί-Αλεξάντρ Μπερτιέ, ο οποίος θεωρείται ίσως ο σπουδαιότερος επιτελάρχης στην ιστορία. Ήταν ένας άνθρωπος ικανός να αναπτύξει τεράστιους στρατούς στο πεδίο της μάχης μέσα σε ελάχιστο χρόνο, αλλά ταυτόχρονα να ανέχεται σχεδόν κάθε μορφή υποτίμησης και συγκαταβατικής συμπεριφοράς από τον ανώτερό του.

Μόνο από τον Μάρτιο του 1796 έως τον Δεκέμβριο του 1797, ο Ναπολέων έστειλε στον Μπερτιέ 457 επιστολές. Ήταν πολύ περισσότερες από όσες αντάλλασσε ο στρατηγός με τη σύζυγό του, Ιωσηφίνα, γεγονός που οδήγησε τους στρατιώτες να αποκαλούν τον Μπερτιέ «σύζυγο του αυτοκράτορα».

Καμία λεπτομέρεια δεν θεωρούνταν υπερβολικά ασήμαντη για τον Ναπολέοντα. Σε μία χαρακτηριστικά σχολαστική επιστολή του, έδινε εντολή στον Μπερτιέ να φροντίσει ώστε «η σκάλα ενός από τους στρατώνες στην κεντρική πλατεία του Αζαξιό», της πρωτεύουσας της Κορσικής, «να προσαρμοστεί».

Όταν ο Μπερτιέ επέτρεψε στον μικρότερο αδελφό του να επιστρέψει στη Γαλλία με άδεια, προκειμένου να παραστεί στη γέννηση του παιδιού του, ο Ναπολέων εξοργίστηκε. «Δεν θέλω να τον δω και δεν θα τον δεχθώ», έγραψε οργισμένος για τον στρατάρχη του. «Θεωρώ ατιμασμένο έναν στρατηγό που εγκαταλείπει τα στρατεύματά του… Η σύζυγός μου θα μπορούσε να είχε πεθάνει στο Μόναχο ή στο Στρασβούργο και αυτό δεν θα είχε διαταράξει ούτε για ένα τέταρτο της ώρας την εκτέλεση των σχεδίων μου».

Η τακτική του «διαίρει και βασίλευε»

Μία ακόμη μέθοδος διοίκησης που χρησιμοποιούσε ο Ναπολέων ήταν η αρχή του «διαίρει και βασίλευε». Το 1807, μιλώντας στον τσάρο της Ρωσίας Αλέξανδρο Α΄, του εξήγησε τη λογική του: «Βλέπεις, φροντίζω να κρατώ τους στρατηγούς μου σε αντιπαράθεση μεταξύ τους, ώστε ο καθένας να μου αποκαλύπτει τα ελαττώματα του άλλου».

«Διατηρώ γύρω μου μια συνεχή ζήλια… Μια μέρα ο ένας θεωρεί ότι είναι ο αγαπημένος και την επόμενη ένας άλλος, ώστε κανείς να μην είναι ποτέ βέβαιος για την εύνοιά μου».

Η συγκεκριμένη πρακτική μπορεί να είχε ως στόχο τη δημιουργία μιας ομάδας ανταγωνιστικών μεταξύ τους στρατιωτικών, στην πράξη όμως δημιούργησε ένα «φυτώριο οχιών».

Όταν ο αυτοκράτορας δεν βρισκόταν αυτοπροσώπως σε μια εκστρατεία, οι στρατάρχες του συγκρούονταν μεταξύ τους, πολλές φορές με θεαματικό τρόπο. Υπήρξαν τουλάχιστον τέσσερις περιπτώσεις κατά τις οποίες τράβηξαν τα ξίφη τους στη διάρκεια διαφωνιών ή προκάλεσαν ο ένας τον άλλον σε μονομαχία.

Η επιθυμία τους για δόξα τούς ωθούσε επίσης να ξεκινούν μάχες νωρίτερα από ό,τι είχε συμφωνηθεί. Κατά τη διάρκεια του Πολέμου της Ιβηρικής Χερσονήσου στην Πορτογαλία και την Ισπανία, από το 1807 έως το 1814, αρνούνταν κατηγορηματικά να συνεργαστούν.

Πλούτος, τίτλοι και δόξα

Παρά την εξαντλητική συμπεριφορά του Ναπολέοντα, οι στρατάρχες του είχαν ισχυρά κίνητρα για να παραμένουν στο πλευρό του: πλούτο, φήμη και κοινωνική θέση.

Ήταν εξαιρετικά λαμπερές προσωπικότητες της γαλλικής κοινωνίας και τα κατορθώματά τους καταγράφονταν σε ανακοινωθέντα και προκηρύξεις που διέδιδαν τη φήμη τους σε ολόκληρη τη χώρα. Φορούσαν εντυπωσιακές στολές με χρυσά διακοσμητικά, κόκκινες μεταξωτές ζώνες, τεράστιους κεντημένους γιακάδες που έφταναν μέχρι τα αυτιά και δίκοχα καπέλα με μεγάλα φτερά.

Αρκετοί από αυτούς είχαν ερωτικές ζωές που, σύμφωνα με την περιγραφή, μπορούσαν να συγκριθούν με εκείνες των Rolling Stones κατά τις περιοδείες τους τη δεκαετία του 1960.

Ο Ναπολέων τους αντάμειψε με μεγαλοπρεπείς τίτλους, έξι από αυτούς έγιναν δούκες, τεράστιες εξοχικές εκτάσεις, εντυπωσιακές κατοικίες στο Παρίσι και εκατομμύρια φράγκα σε μετρητά.

Κι όμως, στις 18 Ιουνίου 1815, όταν δόθηκε η μάχη του Βατερλό, μόλις δύο από τους 26 στρατάρχες του βρέθηκαν μαζί του στο πεδίο της μάχης.

Μέχρι τότε, τέσσερις είχαν πεθάνει, από βολές πυροβόλων, πνιγμό ή πτώση από ψηλό παράθυρο. Τι είχε συμβεί όμως με τους υπόλοιπους 20;

Γιατί οι στρατάρχες δεν ακολούθησαν τον Ναπολέοντα στο Βατερλό

Ασφαλώς, πολλοί από αυτούς μπορεί να είχαν επηρεαστεί από το γεγονός ότι ο Ναπολέων είχε περάσει μέχρι τότε δέκα μήνες εξόριστος στο μικρό μεσογειακό νησί της Έλβας, μετά την ήττα του από συνασπισμό ευρωπαϊκών δυνάμεων.

Ωστόσο, μέσα σε λίγες εβδομάδες από την επιστροφή του στην ηπειρωτική Γαλλία, είχε καταφέρει να συγκροτήσει και πάλι έναν τεράστιο στρατό. Γιατί, λοιπόν, τόσο λίγοι στρατάρχες ήταν πρόθυμοι να συγκεντρωθούν ξανά κάτω από τη σημαία του;

Η εξήγηση ήταν ότι είχαν απλώς φτάσει στα όριά τους με έναν άνθρωπο που αναμφισβήτητα ήταν ιδιοφυΐα, αλλά ταυτόχρονα ήταν εξαιρετικά εξαντλητικός ως εργοδότης.

Στην αλληλογραφία του Ναπολέοντα με τον Μπερτιέ, ο οποίος έλαβε συνολικά περισσότερες από 5.000 επιστολές από τον αυτοκράτορα, επαναλαμβάνονται διαρκώς εκφράσεις όπως «εκφράζω τη δυσαρέσκειά μου», «σου μεταφέρω την απογοήτευσή μου» και «παρακαλώ να μεταφέρεις την έντονη δυσαρέσκειά μου».

Υπήρχε κάτι σχεδόν παθολογικό στον τρόπο με τον οποίο ο Ναπολέων περίμενε από αυτούς τους άνδρες να δέχονται διαρκώς την κριτική του χωρίς να αντιδρούν.

Για έναν από τους στρατάρχες του είχε πει: «Όταν κάνει κάτι καλά, δεν θα πω τίποτα. Όταν κάνει κάτι που με δυσαρεστεί, θα του το πω. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργώ».

Μπορεί πράγματι να ακολουθούσε αυτή την Αρχή, όμως επρόκειτο για μια εξαιρετικά κακή τεχνική ηγεσίας. Και, όπως προκύπτει από την ιστορία του Ναπολέοντα, υπάρχει ένα μάθημα για οποιονδήποτε έχει την ευθύνη να διοικεί ανθρώπους, είτε πρόκειται για την απασχόληση ενός εργολάβου είτε για τη διοίκηση μιας επιχείρησης.

Τελικά, ο Ναπολέων πλήρωσε το απόλυτο τίμημα για τον τρόπο με τον οποίο διοικούσε: ηττήθηκε στο Βατερλό και εξορίστηκε από τους Βρετανούς στην Αγία Ελένη, το απομονωμένο και σκληρό νησί στον Νότιο Ατλαντικό.

Αν είχε καταφέρει να διαχειριστεί καλύτερα τους ανθρώπους που βρίσκονταν γύρω του, ίσως να είχε κατακτήσει ολόκληρη την ευρωπαϊκή ήπειρο και η ιστορία να είχε εξελιχθεί με εντελώς διαφορετικό τρόπο.