Στη σύλληψη ενός 15χρονου προχώρησαν οι γαλλικές Αρχές, μετά τη δημοσιοποίηση σοκαριστικού βίντεο που τον φέρεται να δείχνει να εκτοξεύει φωτιά στο πρόσωπο μιας γυναίκας κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας στη Μασσαλία.

Στα πλάνα, ο ανήλικος εμφανίζεται με καλυμμένο το πρόσωπό του να πλησιάζει μια γυναίκα που βρίσκεται μπροστά από στάση λεωφορείου και να στρέφει προς το μέρος της ένα αυτοσχέδιο φλογοβόλο. Σύμφωνα με τη New York Post, ο μηχανισμός φαίνεται να είχε κατασκευαστεί με ένα δοχείο αεροζόλ και έναν αναπτήρα. Η γυναίκα υπέστη εγκαύματα πρώτου βαθμού στο πρόσωπο και δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες στο σημείο.

Boy, 15, arrested after being caught on video blasting fire in woman’s face during France’s student riots https://t.co/ZGfpRqgZLK https://t.co/0hXMVh52bW — New York Post (@nypost) October 5, 2026

Η επίθεση σημειώθηκε την Παρασκευή, ενώ σε ολόκληρη τη Γαλλία βρίσκονται σε εξέλιξη μαθητικές κινητοποιήσεις με αιτήματα για καλύτερες συνθήκες στα σχολεία. Μεταξύ άλλων, οι μαθητές διαμαρτύρονται για τις προβληματικές υποδομές, τις υπερβολικά υψηλές θερμοκρασίες στις σχολικές αίθουσες και τις συχνές απουσίες προσωπικού.

🇫🇷 A woman was burned in the face in Marseille after a masked, hooded rioter used an improvised aerosol “flamethrower” against her during the unrest. Follow: @europa https://t.co/jEZE6KMrVP — Europa.com (@europa) October 2, 2026

Ο υπουργός Παιδείας Εντουάρ Ζεφρέ χαρακτήρισε τις κινητοποιήσεις «δικαιολογημένες στην αρχή τους», υποστηρίζοντας ωστόσο ότι πλέον έχουν «καταληφθεί από ομάδες της άκρας Αριστεράς».

Περισσότερες από 5.000 συλλήψεις σε όλη τη Γαλλία

Οι διαδηλώσεις έχουν κλιμακωθεί τις τελευταίες ημέρες, με μαθητές λυκείων να βάζουν φωτιές έξω από σχολικά κτίρια σε διάφορες περιοχές της χώρας, ενώ δεν έχουν λείψει οι συγκρούσεις και οι βανδαλισμοί.

Σύμφωνα με τον υπουργό Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, περισσότεροι από 5.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί από την έναρξη των κινητοποιήσεων. Η πλειονότητα των συλληφθέντων είναι ανήλικοι μαθητές λυκείου.

Ο Εντουάρ Ζεφρέ καταδίκασε τα βίαια περιστατικά, κάνοντας λόγο για επιθέσεις εναντίον σχολικών μονάδων, καταστροφές κτιρίων, εμπρησμούς και στοχοποίηση εργαζομένων στον χώρο της εκπαίδευσης. «Εδώ και μία εβδομάδα, ανείπωτη βία πλήττει τα σχολεία μας. Λύκεια δέχονται επιθέσεις, κτίρια βανδαλίζονται, μερικές φορές πυρπολούνται και μέλη του προσωπικού γίνονται στόχος», ανέφερε σε ανάρτησή του. «Τα αρχικά αιτήματα ζητούσαν μια καλύτερη δημόσια εκπαιδευτική υπηρεσία. Εκείνοι που διαπράττουν αυτές τις πράξεις θέλουν να την καταστρέψουν», πρόσθεσε.

Depuis une semaine, des violences inqualifiables frappent notre École. Des lycées sont attaqués, des bâtiments sont saccagés, parfois incendiés, des personnels sont pris pour cible. Les revendications initiales demandaient un meilleur service public de l’éducation. Ceux qui commettent ces actes veulent le détruire. J’adresse tout mon soutien aux proviseurs, professeurs, aux équipes de vie scolaire et à l’ensemble des personnels de l’Éducation nationale mobilisés pour protéger leurs établissements et leurs élèves. Mes pensées vont aux personnels blessés, parmi lesquels 40 proviseurs. Ils défendent chaque jour le premier droit de nos élèves : celui à l’instruction. — Édouard Geffray (@EdouardGeffray) October 3, 2026

Μέσα σε αυτό το κλίμα έντασης, το υπουργείο Εθνικής Παιδείας ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 400 από τα περίπου 3.700 λύκεια της Γαλλίας αναμένεται να παραμείνουν ολικά ή μερικά κλειστά τη Δευτέρα, ως αποτέλεσμα των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων.