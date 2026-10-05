Σοκάρουν οι εικόνες που εκτυλίχθηκαν το βράδυ της περασμένης Παρασκευής σε προάστιο της Κωνσταντινούπολης στην Τουρκία, όπου ένας 27χρονος δέχτηκε άγρια επίθεση από τέσσερα άτομα μέση του δρόμου.

Όπως αναφέρουν τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ανάμεσα σε αυτούς που ξυλοκόπησαν τον 27χρονο διανομέα, Αχμέτ Γιασίν Ε., ήταν και ο σύντροφος της αδελφής του, ο 26χρονος Μουχαρέμ Γ.

Ο 26χρονος, μαζί με τους άλλους δύο άνδρες, έριξαν τον 27χρονο στο έδαφος και άρχισαν να τον χτυπούν. Αφορμή; Το ότι το θύμα του ξυλοδαρμού δεν ενέκρινε τη σχέση της αδελφής του με τον 26χρονο και να αντιδρούσε.

Δείτε το σοκαριστικό βίντεο της επίθεσης:

İstanbul Sarıyer'de motokurye Ahmet Yasin E., iddiaya göre ablasıyla ilişkisine karşı çıktığı Muharrem Y. ve yanındaki 3 kişi tarafından yolu kesilerek tekme ve yumruklarla darbedildi; başına kaskla vuruldu. Olay anı kask kamerasına yansıdı https://t.co/IWSnU0ImzW pic.twitter.com/4LAlOlw0o9 — Habertürk (@Haberturk) October 4, 2026

Μάλιστα, σύμφωνα με το DHA, δεν δίστασαν να απειλήσουν τον διανομέα και με όπλο, ενώ κατά τη διάρκεια του περιστατικού υπέστη κάταγμα στη μύτη και την πλάτη.

Μετά την επίθεση, η οποία καταγράφηκε σε βίντεο, ο 27χρονος υπέβαλε μήνυση, με την αστυνομία να συλλαμβάνει τον Μουχαρέμ Γ. και τον 37χρονο φίλο του Φατίχ Μ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ο 27χρονος διαφωνούσε με τη σχέση της αδελφής του με τον Μουχαρέμ Γ., με τον οποίο είχε εργαστεί στο παρελθόν σε κατάστημα εστίασης.

Φέρεται, επίσης, να του είχε στείλει μήνυμα με τη φράση «δεν θέλω να σε βλέπω στις περιοχές Τσελικτεπέ και Σεϊραντεπέ». Στη συνέχεια, ο 26χρονος, μαζί με άλλα τρία άτομα έστησαν ενέδρα στο θύμα της επίθεσης, ενώ βρισκόταν καθοδόν για να παραδώσει παραγγελία.

Οι τέσσερις δράστες έφτασαν με δύο μοτοσικλέτες χωρίς πινακίδες και φέρεται να απείλησαν τον διανομέα με όπλο, ζητώντάς του να κατέβει από τη μηχανή του.

Αφού τον έβρισαν, του έβγαλαν το κράνος, με το οποίο τον χτύπησαν, ενώ την ίδια στιγμή τον κλωτσούσαν και τον γρονθοκοπούσαν.

Σε βάρος των δύο συλληφθέντων απαγγέλθηκαν κατηγορίες για σκόπιμη πρόκληση σωματικής βλάβης, απειλή και εξύβριση.