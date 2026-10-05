Στη σύλληψη μιας 34χρονης γυναίκας που φέρεται να είχε αναλάβει αποστολή παρακολούθησης προσώπου από το περιβάλλον αξιωματούχου της Ταϊβάν στις ΗΠΑ, κατ’ εντολή της Κίνας, προχώρησε το FBI, σύμφωνα με ανακοίνωση των αμερικανικών αρχών την Κυριακή.\n\n\n\nΗ Γουανγίνγκ Τζανγκ, η οποία κατοικεί στην Ιρβάιν της Καλιφόρνιας, κατηγορείται ότι δρούσε ως μυστική πράκτορας για λογαριασμό του Πεκίνου, συγκεντρώνοντας πληροφορίες σχετικά με πρόσωπο που συνδεόταν στενά με αξιωματούχο της κυβέρνησης της Ταϊβάν.\n\n\n\nΗ αποστολή της στην Καλιφόρνια\n\n\n\nΣύμφωνα με τον ομοσπονδιακό εισαγγελικό λειτουργό στην Καλιφόρνια, Μπιλ Εσέιλι, η Τζανγκ είχε ταξιδέψει στο Σιάτλ το 2025, όπου φέρεται να εκτέλεσε τις οδηγίες Κινέζων αξιωματούχων.\n\n\n\n«Η Τζανγκ ταξίδεψε στο Σιάτλ το 2025 και, κατ’ εντολή αξιωματούχων (σ.σ. ενν. της Κίνας), παρακολουθούσε πρόσωπο πολύ κοντά σε αξιωματούχο της κυβέρνησης της Ταϊβάν, στέλνοντας φωτογραφίες, βίντεο και πληροφορίες για τις πινακίδες κυκλοφορίας» του οχήματος του προσώπου που παρακολουθούσε «σε αυτούς τους αξιωματούχους» του Πεκίνου, πρόσθεσε.\n\n\n\nΟι αμερικανικές αρχές αποδίδουν, επομένως, στην 34χρονη τη συλλογή και αποστολή οπτικού υλικού και άλλων πληροφοριών προς τους φερόμενους ως εντολείς της στην Κίνα.\n\n\n\nΗ αντίδραση του διευθυντή του FBI\n\n\n\nΤην επιχείρηση σύλληψης σχολίασε και ο διευθυντής του FBI, Κας Πατέλ, ο οποίος εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα X.\n\n\n\n«Nα φέρεσαι να παρακολουθείς την οικογένεια ξένου ηγέτη στο αμερικανικό έδαφος για λογαριασμό της ΛΔ Κίνας και μετά να προσπαθείς να πάρεις πτήση για τη Σαγκάη; Δεν γίνονται αυτά», έγραψε. \n\n\n\nΣτη συνέχεια, ο διευθυντής του FBI έστειλε μήνυμα προς άλλες χώρες που επιχειρούν, σύμφωνα με τις αμερικανικές αρχές, να πραγματοποιήσουν κατασκοπευτικές δραστηριότητες εντός των ΗΠΑ.\n\n\n\n«Ξένοι αντίπαλοι, σημειώστε το: η Αμερική δεν είναι πλέον ασφαλής τοποθεσία για να διεξάγετε επιχειρήσεις κατασκοπείας», πέταξε.\n\n\n\nΗ Γουανγίνγκ Τζανγκ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου αργότερα σήμερα, όπου θα αντιμετωπίσει τη δικαστική διαδικασία που προβλέπεται μετά τη σύλληψή της.