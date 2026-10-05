Ανεστάλη από την αμερικανική ακτοφυλακή η έρευνα για τον εντοπισμό των έξι επιβαινόντων σε αεροσκάφος-ασθενοφόρο, που συνετρίβη ανοικτά του νησιού Ναντάκετ, το οποίο υπάγεται διοικητικά στην πολιτεία της Μασαχουσέτης.

«Η αναστολή οποιασδήποτε έρευνας δεν είναι εύκολη απόφαση», τόνισε ο υποναύαρχος, Μάθιου Λέικ, διοικητής της ακτοφυλακής στον βορειοανατολικό τομέα, ανέφερε ανακοίνωση Τύπου του σώματος που δημοσιοποιήθηκε χθες, Κυριακή.

«Εκφράζουμε τα πιο βαθιά συλλυπητήριά μας στις οικογένειες και στους αγαπημένους που πλήττονται από την τραγωδία αυτή και την ευγνωμοσύνη μας στις άλλες υπηρεσίες που υποστήριξαν τις προσπάθειες να εντοπιστούν τα θύματα».

Η ακτοφυλακή εξήγησε ότι, αφού εντόπισε αργά το Σάββατο συντρίμμια του Gulfstream, που εκτελούσε πτήση προς τη Βοστώνη από τις Βερμούδες, συνέχισε να αναζητεί τους επιβάτες και το πλήρωμα με αεροσκάφη, ελικόπτερα και πλοία να συμμετέχουν στο εγχείρημα.

U.S. Coast Guard searching for six people after confirming debris field off Nantucket is from medical transport aircraft that lost contact en route from Bermuda to Boston early this morning. — The Dive Feed (@TheDeepDiveFeed) October 4, 2026

📰 DEVELOPING: Debris found from plane that went missing off US coast. The aircraft lost communication with flight controllers after significantly dropping in altitude, according to flight data. Source: BBC World. pic.twitter.com/smE2hnI8cb — PulseX (@PulseX24) October 4, 2026

Το αεροσκάφος, της καναδικής Latitude Air Ambulance, είχε αναχωρήσει στις 00:41 (τοπική ώρα· 06:01 ώρα Ελλάδας), κατά δεδομένα του εξειδικευμένου ιστότοπου FlightAware.

🚨Report: An air ambulance carrying six people has gone missing over the Atlantic while flying from Bermuda to Boston, prompting a massive U.S. Coast Guard search. pic.twitter.com/KgTNgifjSy — The Calvin Coolidge Project (@TheCalvinCooli1) October 3, 2026

Σύμφωνα με αξιωματούχους, όπως αναφέρει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων, στο αεροσκάφος-ασθενοφόρο, που είχε προορισμό το διεθνές αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστώνης, επέβαιναν τέσσερις υπήκοοι Καναδά και δύο πολίτες Βερμούδων.

Ο τοπικός τηλεοπτικός σταθμός Boston 25 μετέδωσε ηχητικό απόσπασμα της προσπάθειας ελεγκτή εναέριας κυκλοφορίας να επικοινωνήσει με τον πιλότο του Gulfstream, ρωτώντας τον αν κηρύσσει κατάσταση έκτακτης ανάγκης στην πτήση, ωστόσο δεν έλαβε απάντηση.