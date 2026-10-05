Τουλάχιστον δύο νέοι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες άνθρωποι τραυματίστηκαν, κάποιοι από τους οποίους βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, από πυρά εν μέσω γιορτής στην πολιτεία Τζόρτζια (νότια) των ΗΠΑ, ανακοίνωσαν νωρίς χθες Κυριακή οι τοπικές αρχές και αυτές της πολιτείας.

Ο σερίφης στην κομητεία Ντούλι, ο Κρεγκ Πίβι, ανέφερε κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου ότι δύο άνδρες, 21 και 23 ετών, σκοτώθηκαν στη Βιένα, περίπου 216 χιλιόμετρα νότια από την Ατλάντα. Άλλοι 35 άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανέφεραν αξιωματούχοι στον Τύπο. Οι ηλικίες τους κυμαίνονται μεταξύ των 14 και των 51 ετών, πρόσθεσαν. Κάποιοι φέρουν τραύματα από τουφέκια.

Σύμφωνα με τις αρχές και όπως μεταδίδει το Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων επικαλούμενο το Reuters στη γιορτή για την επιστροφή μαθητών του λυκείου στην κομητεία Ντούλι παραβρίσκονταν εκατοντάδες πολίτες.

Οι αρχές ανέφεραν πως δεν θεωρούν ότι εξακολουθεί να υπάρχει απειλή. Ωστόσο δεν κατονόμασαν δημόσια κανέναν ύποπτο ή υπόπτους, ούτε «πρόσωπα ενδιαφέροντος» στην έρευνα, ενώ δεν έκαναν ουδεμία εκτίμηση για τα κίνητρα του mass shooting —επίθεσης με τη χρήση πυροβόλων όπλων που έχει τέσσερα ή περισσότερα θύματα, κατά την ορολογία των αμερικανικών υπηρεσιών επιβολής του νόμου— στη γιορτή που είχε συνδιοργανώσει εκπαιδευτικός θεσμός.

«Δεν θέλουμε να κάνουμε εικασίες για το τι προκάλεσε» το αιματηρό επεισόδιο, είπε ο Κρις Χόουζι, διευθυντής του γραφείου έρευνας της πολιτείας (GBI).