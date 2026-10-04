Ο γερουσιαστής της δεξιάς Φλάβιο Μπολσονάρου συνεχίζει να προηγείται του απερχόμενου προέδρου της κεντροαριστεράς, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα, στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία, με σχεδόν τα δύο τρίτα των ψήφων να έχουν καταμετρηθεί. Ωστόσο, το ποσοστό του υποχωρεί λίγο κάτω από το 50% που απαιτείται για εκλογή από τον πρώτο γύρο.

Ο 45χρονος γερουσιαστής, γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, συγκεντρώνει σε αυτό το στάδιο περίπου 50% των ψήφων, έναντι περίπου 42% του Λούλα. Ο Φλάβιο Μπολσονάρου ήταν μέχρι πριν από λίγους μήνες σχετικά άγνωστος στο ευρύ κοινό, όμως ο πατέρας του τον ανέδειξε σε πολιτικό του διάδοχο.

Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι παρακολουθεί «πολύ στενά» την εκλογική αναμέτρηση, χωρίς να εκφράσει ανοιχτά στήριξη στον υποψήφιο της δεξιάς. Η στάση του Αμερικανού προέδρου, ωστόσο, έχει βρεθεί στο επίκεντρο της προεκλογικής αντιπαράθεσης, ιδιαίτερα μετά τους δασμούς και τις κυρώσεις που επέβαλε στη Βραζιλία, στον απόηχο της δίκης του 2025 σε βάρος του Ζαΐχ Μπολσονάρου.

Ο Λούλα, που διεκδικεί την τέταρτη και τελευταία θητεία του στην προεδρία, είχε καλέσει προεκλογικά τον Αμερικανό ομόλογό του να μην «αναμιχθεί» στις βραζιλιάνικες εκλογές.

Ο Ζαΐχ Μπολσονάρου δεν μπορεί να διεκδικήσει ξανά την προεδρία και εκτίει κατ’ οίκον ποινή κάθειρξης 27 ετών για την υπόθεση της απόπειρας πραξικοπήματος με στόχο την ανατροπή του Λούλα μετά τις εκλογές του 2022.

Από την πλευρά του, ο Λούλα δήλωσε μετά την άσκηση του εκλογικού του δικαιώματος στην πολιτεία Σάου Πάουλου ότι οι Βραζιλιάνοι καλούνται να επιλέξουν «ανάμεσα στην ενίσχυση του δημοκρατικού καθεστώτος και τη βαρβαρότητα».

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, εξερχόμενος από το εκλογικό τμήμα όπου ψήφισε στο Ρίο ντε Τζανέιρο, υποσχέθηκε ότι θα «απελευθερώσει» τη Βραζιλία και τον λαό της, υποστηρίζοντας ότι η χώρα «χρειάζεται αλλαγή» και ότι οι πολίτες «δεν αντέχουν πια τόσα δεινά, τόσο υψηλούς φόρους» και «τόσο πολιτικό διωγμό».

Εφόσον κανένας υποψήφιος δεν ξεπεράσει το 50% των ψήφων, θα ακολουθήσει δεύτερος γύρος στις 25 Οκτωβρίου.