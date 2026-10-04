Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, γιος του πρώην προέδρου Ζαΐχ Μπολσονάρου, καταγράφει προβάδισμα έναντι του απερχόμενου προέδρου Λουίς Ινάσιου Λούλα ντα Σίλβα, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η καταμέτρηση των ψήφων μετά τον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών στη Βραζιλία.

Με περίπου το ένα τέταρτο των ψήφων καταμετρημένο, ο δεξιός γερουσιαστής συγκεντρώνει περίπου 51%, έναντι 41% του Λούλα. Ωστόσο, τα αποτελέσματα παραμένουν προσωρινά και η καταμέτρηση συνεχίζεται.

Ο Φλάβιο Μπολσονάρου, 45 ετών, αναδείχθηκε τους τελευταίους μήνες ως ο πολιτικός διάδοχος του πατέρα του, ο οποίος δεν μπορεί να διεκδικήσει εκ νέου την προεδρία, καθώς εκτίει κατ’ οίκον ποινή κάθειρξης για την απόπειρα ανατροπής του Λούλα μετά τις εκλογές του 2022.

Ο Λούλα, 80 ετών, διεκδικεί τέταρτη θητεία στην προεδρία της μεγαλύτερης χώρας της Λατινικής Αμερικής, σε μια περίοδο κατά την οποία οι πολιτικοί συσχετισμοί στην περιοχή έχουν μετακινηθεί τα τελευταία χρόνια προς τη δεξιά.

Εφόσον τα τελικά αποτελέσματα διατηρήσουν το ποσοστό του Μπολσονάρου πάνω από το απαιτούμενο όριο, θα μπορούσε να αποφευχθεί ο δεύτερος γύρος. Σε διαφορετική περίπτωση, οι δύο υποψήφιοι θα αναμετρηθούν στον επόμενο γύρο, ο οποίος έχει προγραμματιστεί για τις 25 Οκτωβρίου.