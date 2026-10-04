Δύο μέλη της ιρανικής αντιπροσωπείας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ απομακρύνθηκαν από τις ΗΠΑ, αρκετές ημέρες αφότου το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ζητήσει από ολόκληρη την αντιπροσωπεία να εγκαταλείψει τη χώρα.

Την εξέλιξη αποκάλυψε το Axios, επικαλούμενο Αμερικανό αξιωματούχο, σύμφωνα με τον οποίο οι δύο Ιρανοί διπλωμάτες παρέμεναν στη Νέα Υόρκη αρκετές ημέρες μετά την ολοκλήρωση της Γενικής Συνέλευσης, παρά την εντολή να αποχωρήσουν.

Σύμφωνα με την αμερικανική πλευρά, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ είχε ζητήσει τη Δευτέρα από την ιρανική αποστολή στον ΟΗΕ να φύγει άμεσα από τις ΗΠΑ. Την Παρασκευή, οι αμερικανικές αρχές ενημέρωσαν την ιρανική αποστολή ότι γνώριζαν πως οι δύο διπλωμάτες εξακολουθούσαν να βρίσκονται στη Νέα Υόρκη και τους ζητήθηκε εκ νέου να αποχωρήσουν.

Ο ένας αναχώρησε το βράδυ της Παρασκευής και ο δεύτερος το πρωί του Σαββάτου, σύμφωνα με τον Αμερικανό αξιωματούχο.

«Ο υπουργός Ρούμπιο το εννοεί», φέρεται να δήλωσε ο ίδιος αξιωματούχος, υποστηρίζοντας ότι η Ουάσιγκτον δεν σκόπευε να αφήσει χωρίς συνέπειες την παραμονή των δύο Ιρανών στη χώρα.

Η αντίδραση της Τεχεράνης

Η ιρανική πλευρά, πάντως, απορρίπτει την αμερικανική εκδοχή περί απέλασης. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, υποστήριξε ότι οι διπλωμάτες που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αναχώρησαν κανονικά και βάσει του προγραμματισμένου τους ταξιδιού.

«Όλοι οι Ιρανοί διπλωμάτες που συμμετείχαν στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, εκτός από έναν που είχε αναχωρήσει νωρίτερα, έφυγαν σύμφωνα με το πρόγραμμα», ανέφερε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X.

Ο Αραγτσί έκανε, μάλιστα, λόγο για «ψεύτικη απέλαση», κατηγορώντας την Ουάσιγκτον ότι παρουσιάζει την υπόθεση με τρόπο που, όπως υποστήριξε, δείχνει «απελπισία και ήττα».

Η νέα αντιπαράθεση έρχεται σε μια περίοδο αυξημένης έντασης στις σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για τον τερματισμό του πολέμου παραμένουν εύθραυστες και οι δύο πλευρές εξακολουθούν να απέχουν σημαντικά από μια συμφωνία.