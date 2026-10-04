Πρόσθεσε το Newsbeast στις προτεινόμενες πηγές σου στη Google

Νέα τροπή λαμβάνει η πολυετής επιστημονική διαμάχη γύρω από την αναζήτηση της βιβλικής Κιβωτού του Νώε, καθώς πρόσφατες έρευνες πεδίου στην ανατολική Τουρκία φέρνουν στο φως κρίσιμα στοιχεία. Στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος βρίσκεται ο γεωλογικός σχηματισμός Ντουρουπινάρ, μια δομή μήκους 164 μέτρων κοντά στο όρος Αραράτ, η οποία παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό σχήμα που παραπέμπει σε σκάφος.

Η ερευνητική ομάδα Noah’s Ark Scans, υπό την καθοδήγηση του Άντριου Τζόουνς, πραγματοποίησε εκτεταμένες γεωτρήσεις, δειγματοληψίες εδάφους και σαρώσεις με εξειδικευμένα ραντάρ διείσδυσης.

Credit: NoahsArkScans.com

Απαντώντας στις αιτιάσεις της επιστημονικής κοινότητας ότι ο σχηματισμός αποτελεί απλώς έναν φυσικό συμπαγή βράχο, ο Τζόουνς αποκάλυψε πως πραγματοποιήθηκαν διατρήσεις σε περισσότερα από 12 διαφορετικά σημεία, χωρίς να εντοπιστεί καθόλου μητρικό πέτρωμα στο εσωτερικό του.

Αντίθετα, οι εργασίες έφεραν στην επιφάνεια ένα στρώμα από πλούσιο, μαύρο έδαφος, το οποίο ήδη μεταφέρεται για εξειδικευμένες εργαστηριακές αναλύσεις στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας.

Στόχος των επιστημόνων είναι ο εντοπισμός υψηλών ποσοστών οργανικής ύλης, η οποία θα μπορούσε να προέρχεται από την αποσύνθεση του τεράστιου ξύλινου σκαριού.

Credit: NoahsArkScans.com

Αξίζει να σημειωθεί ότι προγενέστερη μέτρηση είχε δείξει τριπλάσια συγκέντρωση οργανικής ύλης εντός του σχηματισμού σε σύγκριση με το εξωτερικό έδαφος.

Οι ερευνητές, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Σεβάστειας, αναμένουν την οριστική επιβεβαίωση των ευρημάτων τους εντός του χειμώνα.

Παρά το γεγονός ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν συνιστούν τελεσίδικη απόδειξη, η απουσία συμπαγούς βράχου και η παρουσία οργανικών υπολειμμάτων ενισχύουν σημαντικά τις πιθανότητες για μια ιστορική ανακάλυψη, σύμφωνα με άρθρο της New York Post.