Νέα τροπή λαμβάνει η πολυετής επιστημονική διαμάχη γύρω από την αναζήτηση της βιβλικής Κιβωτού του Νώε, καθώς πρόσφατες έρευνες πεδίου στην ανατολική Τουρκία φέρνουν στο φως κρίσιμα στοιχεία. Στο επίκεντρο του διεθνούς ενδιαφέροντος βρίσκεται ο γεωλογικός σχηματισμός Ντουρουπινάρ, μια δομή μήκους 164 μέτρων κοντά στο όρος Αραράτ, η οποία παρουσιάζει ένα εντυπωσιακό σχήμα που παραπέμπει σε σκάφος.

Η ερευνητική ομάδα Noah’s Ark Scans, υπό την καθοδήγηση του Άντριου Τζόουνς, πραγματοποίησε εκτεταμένες γεωτρήσεις, δειγματοληψίες εδάφους και σαρώσεις με εξειδικευμένα ραντάρ διείσδυσης.

Credit: NoahsArkScans.com

Απαντώντας στις αιτιάσεις της επιστημονικής κοινότητας ότι ο σχηματισμός αποτελεί απλώς έναν φυσικό συμπαγή βράχο, ο Τζόουνς αποκάλυψε πως πραγματοποιήθηκαν διατρήσεις σε περισσότερα από 12 διαφορετικά σημεία, χωρίς να εντοπιστεί καθόλου μητρικό πέτρωμα στο εσωτερικό του.

The evidence is all leading to this being the resting place of Noah’s Ark, but we still have a lot of work to do in order to make it irrefutable. Thank you to Fox News for covering our ground-breaking study happening here in the mountains of Ararat. The Noah’s Ark 2026 Expedition is in partnership with Sivas Cumhuriyet University and Noah’s ark Scans under the leadership of Prof. Dr. Cenker Atila. — Noahs Ark Scans (@noahsarkscans) October 2, 2026

Αντίθετα, οι εργασίες έφεραν στην επιφάνεια ένα στρώμα από πλούσιο, μαύρο έδαφος, το οποίο ήδη μεταφέρεται για εξειδικευμένες εργαστηριακές αναλύσεις στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας.



Στόχος των επιστημόνων είναι ο εντοπισμός υψηλών ποσοστών οργανικής ύλης, η οποία θα μπορούσε να προέρχεται από την αποσύνθεση του τεράστιου ξύλινου σκαριού.

Credit: NoahsArkScans.com

Αξίζει να σημειωθεί ότι προγενέστερη μέτρηση είχε δείξει τριπλάσια συγκέντρωση οργανικής ύλης εντός του σχηματισμού σε σύγκριση με το εξωτερικό έδαφος.



Οι ερευνητές, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο της Σεβάστειας, αναμένουν την οριστική επιβεβαίωση των ευρημάτων τους εντός του χειμώνα.

🚨 WOW: Researchers say the boat-shaped Durupinar formation in Turkey is EXACTLY 300 cubits long, matching Genesis 6 They also report THREE TIMES more organic matter inside it than outside. Lab tests come this winter. God’s Word stands. 🙏🙏🙏 🎥 Fox News https://t.co/nMRL4d0AE4 — Patriot (@_Patriot1776Q_) October 3, 2026

Παρά το γεγονός ότι τα μέχρι στιγμής στοιχεία δεν συνιστούν τελεσίδικη απόδειξη, η απουσία συμπαγούς βράχου και η παρουσία οργανικών υπολειμμάτων ενισχύουν σημαντικά τις πιθανότητες για μια ιστορική ανακάλυψη, σύμφωνα με άρθρο της New York Post.