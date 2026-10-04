Σκηνές τρόμου εκτυλίχθηκαν σε ζωντανή τηλεοπτική σύνδεση στο Μοντερέι του Μεξικού, όταν αυτοκίνητο ξέφυγε από την πορεία του και παρέσυρε τη δημοσιογράφο Άλμα Μιρέγια ντε λα Ρόσα, την ώρα που κάλυπτε ρεπορτάζ για την κακοκαιρία.

Η δημοσιογράφος βρισκόταν στη λεωφόρο Morones Prieto για ζωντανή μετάδοση, όταν ο οδηγός ενός διερχόμενου οχήματος έχασε τον έλεγχο λόγω της ολισθηρότητας του οδοστρώματος από τη βροχή και κατευθύνθηκε προς το σημείο όπου βρίσκονταν η ίδια και το τηλεοπτικό συνεργείο.

Η κάμερα κατέγραψε καρέ-καρέ τη στιγμή της παράσυρσης, ενώ αμέσως μετά έμεινε στραμμένη στο έδαφος για αρκετά δευτερόλεπτα.

🚨TRAGÉDIA: Repórter é atropelada AO VIVO durante transmissão da Gamavisión, no México. https://t.co/pJ3O0PXpI8 — Cutuquei (@Cutuqueinahora) October 2, 2026

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκε και ο οπερατέρ της, Κρίστο Άλμπερτο Μοράλες. Και οι δύο μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο του Μοντερέι, με την ντε λα Ρόσα να έχει υποστεί πολλαπλούς μώλωπες και τραύματα και να υποβάλλεται σε εξετάσεις για να αποκλειστεί το ενδεχόμενο καταγμάτων.

Η δημοσιογράφος εμφανίστηκε στη συνέχεια από το νοσοκομείο και καθησύχασε τους ακολούθους της για την κατάσταση της υγείας της, ευχαριστώντας παράλληλα τον κόσμο για τα μηνύματα συμπαράστασης.

«Είμαι ζωντανή από θαύμα», δήλωσε χαρακτηριστικά, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες τόσο η ίδια όσο και ο οπερατέρ της παρουσιάζουν βελτίωση.

🚨La periodista Alma de la Rosa habla tras accidente en cobertura vial🚨 Lareportera de Gamavisión , Alma de la Rosa, y su camarógrafo Cristo Alberto Morales se recuperan favorablemente en un hospital de Monterrey tras haber sido atropellados mientras realizaban un enlace en vivo sobre la avenida Morones Prieto. Pese a lo aparatoso del accidente, la comunicadora con 35 años de trayectoria confirmó que se encuentra consciente, policontundida y en espera de estudios médicos para descartar fracturas, asegurando que la zona de cobertura contaba con todo el acordonamiento preventivo. Créditos: AlmaMireya Dela Rosa #AlmaDeLaRosa #Gamavision #Monterrey #Seguridad #VociferaMX — Vocifera MX (@vociferamx) October 3, 2026

Η Άλμα ντε λα Ρόσα, η οποία έχει συμπληρώσει 35 χρόνια δημοσιογραφικής πορείας, ανέφερε ακόμη ότι κατά τη διάρκεια του ρεπορτάζ είχαν ληφθεί τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και η περιοχή είχε αποκλειστεί προληπτικά.