Σφοδρές αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο προκαλεί η απόφαση των Βρετανών Πράσινων να εγκρίνουν ψήφισμα που χαρακτηρίζει τον σιωνισμό ως μορφή ρατσισμού. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση καταδίκη τόσο από βρετανικές εβραϊκές οργανώσεις όσο και από την κυβέρνηση του Ισραήλ, πυροδοτώντας έντονο πολιτικό σάλο.



Το κόμμα που διαθέτει πλέον 5 βουλευτές επί συνόλου 650, καταγράφει ανοδική πορεία υπό την ηγεσία του Ζακ Πολάνσκι, ο οποίος έχει ενισχύσει τη στροφή προς την αριστερά. Η επικράτηση των Πράσινων σε πολλές τοπικές εκλογές την άνοιξη σε βάρος των Εργατικών αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη σκληρή φιλοπαλαιστινιακή γραμμή που υιοθετούν και στην έντονη κριτική κατά του Τελ Αβίβ.



Το ψήφισμα, που υιοθετήθηκε στο συνέδριο του κόμματος χαρακτηρίζει «επίσημα» τους Πράσινους «ένα αντισιωνιστικό κόμμα» και δηλώνει ότι «ο αντισιωνισμός δεν πρέπει να εξομοιώνεται με τον αντισημιτισμό», σύμφωνα με ανακοίνωση.



Αναφέρει ότι ο σιωνισμός θα πρέπει να «θεωρείται όπως κάθε άλλη μορφή ρατσισμού».



Το ψήφισμα «ζητεί τη δημιουργία ενός μόνον δημοκρατικού παλαιστινιακού κράτους σε ολόκληρη την ιστορική Παλαιστίνη, το οποίο θα εγγυάται ίσα δικαιώματα για όλους».



Το κείμενο, που εγκρίθηκε από 1.022 ακτιβιστές (813 ψήφισαν κατά), δίχασε το κόμμα.



Ο Άντριαν Ράμσεϊ, βουλευτής των Πρασίνων, δήλωσε «τη βαθιά του λύπη» μέσω της πλατφόρμας X για την έγκριση του ψηφίσματος. Το ψήφισμα «δεν αντικατοπτρίζει ούτε τις αρχές των Πρασίνων ούτε την προσωπική μου γνώμη», πρόσθεσε.



Ο Πολάνσκι, ο οποίος είναι υποψήφιος για την κοινοβουλευτική έδρα στο Λονδίνο που έμεινε κενή μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού των Εργατικών Κιρ Στάρμερ, δεν πήρε μέρος στην ψηφοφορία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PA. Η έγκριση του ψηφίσματος καταδικάστηκε έντονα από το Ισραήλ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.



Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ χαρακτήρισε το ψήφισμα «ντροπή».



«Ο σιωνισμός είναι το εθνικό κίνημα απελευθέρωσης του εβραϊκού λαού και αποτελεί τη βάση του δικαιώματος του εβραϊκού λαού σε ένα κράτος και μια εθνική εστία στη Γη του Ισραήλ», έγραψε στην πλατφόρμα X.



Οι Πράσινοι «έχουν μετατραπεί σε έναν οργανισμό που δίνει νομιμότητα στην τρομοκρατία», δήλωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Statement by the Ministry of Foreign Affairs of the state of Israel in regards to UK Green Party Annual Conference Today, the Green Party in Britain ceased to act as a political party and became a body that gives legitimacy to terrorism. The Greens have adopted not only the green of Hamas, but also its ideology: the elimination of the State of Israel through armed struggle. The shocking resolution adopted today legitimises armed struggle, calls for a Palestinian state “from the river to the sea” – meaning the destruction of the State of Israel – and labels as “racist” the aspiration of the Jewish people for self-determination. This goes far beyond the boundaries of legitimate political debate. As long as this resolution remains in place, it will stand as a stain on the history of the United Kingdom. Every political party in Britain, first and foremost the governing Labour Party, must unequivocally reject this twisted resolution. — Israel in the UK 🇮🇱🤝🇬🇧 (@IsraelinUK) October 4, 2026

Ακόμη και πριν από την ψηφοφορία, τρεις οργανώσεις της βρετανικής εβραϊκής κοινότητας είχαν στείλει επιστολή στο κόμμα: το κείμενο αυτό θα μπορούσε να κάνει τους Πράσινους «το πρώτο βρετανικό πολιτικό κόμμα σημαντικής εκλογικής σημασίας, στην πρόσφατη μνήμη, που υιοθετεί αυτό που φαίνεται να είναι μια ανοιχτά αντισημιτική πολιτική πλατφόρμα», έγραψαν.



Ο Ζακ Πολάνσκι δήλωσε στο BBC αυτή την εβδομάδα ότι ο «εκτοπισμός και η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» συνιστούν «σαφώς ρατσισμό».



Η δημοτικότητά του μειώθηκε τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έπειτα από διάφορα λάθη.