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Σφοδρές αντιδράσεις σε διεθνές επίπεδο προκαλεί η απόφαση των Βρετανών Πράσινων να εγκρίνουν ψήφισμα που χαρακτηρίζει τον σιωνισμό ως μορφή ρατσισμού. Η κίνηση αυτή προκάλεσε την άμεση καταδίκη τόσο από βρετανικές εβραϊκές οργανώσεις όσο και από την κυβέρνηση του Ισραήλ, πυροδοτώντας έντονο πολιτικό σάλο.

Το κόμμα που διαθέτει πλέον 5 βουλευτές επί συνόλου 650, καταγράφει ανοδική πορεία υπό την ηγεσία του Ζακ Πολάνσκι, ο οποίος έχει ενισχύσει τη στροφή προς την αριστερά. Η επικράτηση των Πράσινων σε πολλές τοπικές εκλογές την άνοιξη σε βάρος των Εργατικών αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό στη σκληρή φιλοπαλαιστινιακή γραμμή που υιοθετούν και στην έντονη κριτική κατά του Τελ Αβίβ.

Το ψήφισμα, που υιοθετήθηκε στο συνέδριο του κόμματος χαρακτηρίζει «επίσημα» τους Πράσινους «ένα αντισιωνιστικό κόμμα» και δηλώνει ότι «ο αντισιωνισμός δεν πρέπει να εξομοιώνεται με τον αντισημιτισμό», σύμφωνα με ανακοίνωση.

Αναφέρει ότι ο σιωνισμός θα πρέπει να «θεωρείται όπως κάθε άλλη μορφή ρατσισμού».

Το ψήφισμα «ζητεί τη δημιουργία ενός μόνον δημοκρατικού παλαιστινιακού κράτους σε ολόκληρη την ιστορική Παλαιστίνη, το οποίο θα εγγυάται ίσα δικαιώματα για όλους».

Το κείμενο, που εγκρίθηκε από 1.022 ακτιβιστές (813 ψήφισαν κατά), δίχασε το κόμμα.

Ο Άντριαν Ράμσεϊ, βουλευτής των Πρασίνων, δήλωσε «τη βαθιά του λύπη» μέσω της πλατφόρμας X για την έγκριση του ψηφίσματος. Το ψήφισμα «δεν αντικατοπτρίζει ούτε τις αρχές των Πρασίνων ούτε την προσωπική μου γνώμη», πρόσθεσε.

Ο Πολάνσκι, ο οποίος είναι υποψήφιος για την κοινοβουλευτική έδρα στο Λονδίνο που έμεινε κενή μετά την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού των Εργατικών Κιρ Στάρμερ, δεν πήρε μέρος στην ψηφοφορία, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων PA. Η έγκριση του ψηφίσματος καταδικάστηκε έντονα από το Ισραήλ, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ο Ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτζογκ χαρακτήρισε το ψήφισμα «ντροπή».

«Ο σιωνισμός είναι το εθνικό κίνημα απελευθέρωσης του εβραϊκού λαού και αποτελεί τη βάση του δικαιώματος του εβραϊκού λαού σε ένα κράτος και μια εθνική εστία στη Γη του Ισραήλ», έγραψε στην πλατφόρμα X.

Οι Πράσινοι «έχουν μετατραπεί σε έναν οργανισμό που δίνει νομιμότητα στην τρομοκρατία», δήλωσε το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών.

Ακόμη και πριν από την ψηφοφορία, τρεις οργανώσεις της βρετανικής εβραϊκής κοινότητας είχαν στείλει επιστολή στο κόμμα: το κείμενο αυτό θα μπορούσε να κάνει τους Πράσινους «το πρώτο βρετανικό πολιτικό κόμμα σημαντικής εκλογικής σημασίας, στην πρόσφατη μνήμη, που υιοθετεί αυτό που φαίνεται να είναι μια ανοιχτά αντισημιτική πολιτική πλατφόρμα», έγραψαν.

Ο Ζακ Πολάνσκι δήλωσε στο BBC αυτή την εβδομάδα ότι ο «εκτοπισμός και η γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού» συνιστούν «σαφώς ρατσισμό».

Η δημοτικότητά του μειώθηκε τους τελευταίους μήνες, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις, έπειτα από διάφορα λάθη.