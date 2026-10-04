Ένας άνδρας συνελήφθη στο Παρίσι μετά την αποτυχημένη απόπειρα διάρρηξης στο Μουσείο Νισίμ ντε Καμοντό, το βράδυ του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με την εισαγγελία του Παρισιού, ο ύποπτος, ο οποίος γεννήθηκε το 1998, εισήλθε στο μουσείο, ωστόσο δεν φαίνεται να έχουν κλαπεί έργα τέχνης. Ο άνδρας τέθηκε υπό αστυνομική κράτηση, ενώ η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Όπως αποκάλυψε η «Le Parisien», ο δράστης φέρεται να μπήκε από τους κήπους στο πίσω μέρος του κτιρίου και στη συνέχεια να έσπασε ένα παράθυρο προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση στο μουσείο.

Το Μουσείο Νισίμ ντε Καμοντό φιλοξενεί μία από τις σημαντικότερες συλλογές έργων τέχνης του 18ου αιώνα. Αυτή την περίοδο παραμένει κλειστό λόγω εργασιών ανακαίνισης, ενώ η επαναλειτουργία του έχει προγραμματιστεί για το 2030.