Πολιτικές ανατροπές προκαλεί στο Ιράν η παραίτηση του υπουργού Πετρελαίου, Μοχσέν Πακνετζάντ, την οποία ανακοίνωσε επίσημα το γραφείο του Ιρανού Προέδρου. Η αιφνιδιαστική αυτή εξέλιξη έρχεται σε μια ιδιαίτερα έκρυθμη περίοδο για τη χώρα, καθώς η πολεμική σύρραξη στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται επικίνδυνα, επηρεάζοντας άμεσα την καθημερινότητα των πολιτών και την ενεργειακή σταθερότητα.

Στα πρατήρια καυσίμων ολόκληρης της επικράτειας επικρατεί το αδιαχώρητο, με ατελείωτες ουρές οχημάτων να σχηματίζονται καθημερινά από την έναρξη των εχθροπραξιών.

🔴 BREAKING: Iran’s Oil Minister Mohsen Paknejad has resigned and Hamid Bovard, chief executive of the government-owned National Iranian Oil Company, will be in charge of the ministry as acting minister, according to state media. https://t.co/LpSaK3hfTf — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 4, 2026

Η παραίτηση του αρμόδιου υπουργού αποτυπώνει την έντονη πίεση που δέχεται η ηγεσία της χώρας, ενώ η ανησυχία για πιθανές ελλείψεις στα καύσιμα διογκώνεται, εντείνοντας το κλίμα αβεβαιότητας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Μετά την αποδοχή της παραίτησης του Μοχσέν Πακνετζάντ, ο Χαμίντ Μπορντ, γενικός διευθυντής της Εθνικής Εταιρίας Πετρελαίου του Ιράν, διορίστηκε υπηρεσιακός υπουργός Πετρελαίου με προεδρικό διάταγμα», αναφέρει το γραφείο του Μασούντ Πεζεσκιάν σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο IRIB.