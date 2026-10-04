Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου έδωσε εντολή σήμερα να εξεταστούν τα μέτρα ασφαλείας για τις διεθνείς πτήσεις προς το Ισραήλ, μετά την επίθεση που σημειώθηκε αυτή την εβδομάδα σε πτήση της εταιρείας Flydubai των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Ο πρωθυπουργός “Νετανιάχου ανέθεσε στον διευθυντή του συμβουλίου εθνικής ασφάλειας Σμουέλ Μπεν Έζρα να ορίσει έναν υπεύθυνο για να διενεργήσει ενδελεχή εξέταση όλων των πτυχών που συνδέονται με την ασφάλεια των αεροπορικών εταιριών του εξωτερικού που πραγματοποιούν πτήσεις με προορισμό το Ισραήλ“, αναφέρει σε ανακοίνωση το γραφείο του πρωθυπουργού, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Τα σενάρια περί εσκεμμένης πτώσης

Οι ισραηλινές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο συγκυβερνήτης πτήσης της Flydubai Αλ Χαμάμι να σχεδίαζε να πραγματοποιήσει επίθεση παρόμοια με εκείνες της 11ης Σεπτεμβρίου 2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με το CBS που επικαλείται αξιωματούχο ασφαλείας του Ισραήλ.



Ο συγκυβερνήτης, αλ Χαμάμι Ιόπως ανέφερε ο Νετανιάχου, «είχε σκοπό να ρίξει το αεροπλάνο μαζί με τους επιβάτες του».

Σύμφωνα με ισραηλινές πηγές που επικαλείται το Ynet, από την ανάκριση του 29χρονου πιλότου Μαχάμ αλ-Χαμάμι, ο οποίος φέρεται να επιχείρησε να καταλάβει την πτήση της Flydubai με προορισμό το Ισραήλ, προκύπτει ότι φέρεται να σχεδίαζε να συντρίψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν.

Όπως αναφέρει το ισραηλινό μέσο, ο αλ-Χαμάμι φέρεται να επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους ενώ αυτό βρισκόταν πάνω από την Ιορδανία, με στόχο να δημιουργήσει την εντύπωση ότι πραγματοποιούσε κανονική προσγείωση στο Μπεν Γκουριόν. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, σχεδίαζε να συντρίψει το αεροσκάφος στο αεροδρόμιο, προκαλώντας μαζικές απώλειες.

Σύμφωνα με το δίκτυο Channel 12, ο 29χρονος είχε επισκεφθεί το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν αρκετές φορές τους τελευταίους μήνες, αφού είχε φτάσει εκεί με πτήση της Flydubai. Δήλωσε στους ανακριτές ότι, όταν ήρθε τον Ιούνιο, αφιέρωσε όλη του την προσοχή στη συλλογή πληροφοριών και στον σχεδιασμό της επίθεσής του.

Στη συνέχεια, σχεδίασε να πραγματοποιήσει την επίθεση τον Ιούλιο, αλλά τελικά ακύρωσε το σχέδιό του την τελευταία στιγμή, καθώς ήταν φίλος με ένα από τα μέλη του πληρώματος, αναφέρουν οι τελευταίες πληροφορίες.

Ο Τραμπ κράτησε αποστάσεις και από τον ισχυρισμό ότι ο συγκυβερνήτης είχε αποφασίσει να προκαλέσει εσκεμμένα τη συντριβή του αεροσκάφους. Παρότι αναφέρθηκε στο ενδεχόμενο τρομοκρατικής ενέργειας, τόνισε ότι δεν υπάρχουν ακόμη επαρκή στοιχεία ώστε να θεωρηθεί δεδομένο πως ο άνδρας είχε σκοπό να ρίξει το αεροσκάφος.



«Είπαν ότι ήθελε να το ρίξει. Δεν το γνωρίζουν αυτό. Δεν γνωρίζουν τέτοιου είδους πληροφορίες», σημείωσε ο Τραμπ.

Ο αλ Χαμάμι Επιτέθηκε στον κυβερνήτη με το τσεκούρι έκτακτηε ανάγκης

Σύμφωνα με πηγή που επικαλείται η «Jerusalem Post». ο αλ-Χαμάμι φέρεται να έδρασε ως «μοναχικός λύκος», επιχειρώντας να καταλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους με δική του πρωτοβουλία και χωρίς να εκτελεί εντολές κάποιας τρομοκρατικής οργάνωσης,

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με δημοσίευμα της «Daily Mail», αναρτήσεις που φέρεται να συνδέονται με τον ίδιο περιείχαν ακραίες αναφορές υπέρ της βίας κατά γυναικών, καθώς και στοιχεία που παραπέμπουν σε τζιχαντιστική ιδεολογία.

Νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο αλ-Χαμάμι επιτέθηκε στον Ινδό κυβερνήτη του αεροσκάφους, Σμιτ Ματσχάρ, χρησιμοποιώντας το τσεκούρι έκτακτης ανάγκης που βρισκόταν στο πιλοτήριο. Επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν τελικά να τον ακινητοποιήσουν και να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, το αεροσκάφος φέρεται να έχασε περίπου 14.000 πόδια ύψους μέσα σε μόλις 29 δευτερόλεπτα, πριν ανακτηθεί ο έλεγχός του.

Οι εισαγγελικές αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων χαρακτήρισαν το περιστατικό απόπειρα τρομοκρατικής επίθεσης, ενώ η έρευνα για τα κίνητρα και τις διασυνδέσεις του δράστη βρίσκεται σε εξέλιξη.