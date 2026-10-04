Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η αμερικανική πλευρά βρίσκεται σε επαφή τόσο με το Κίεβο όσο και με τη Μόσχα και έχει προτείνει τη διεξαγωγή των συνομιλιών σε τριμερή μορφή.

«Μίλησα με τη διαπραγματευτική ομάδα, την αμερικανική ομάδα. Η αμερικανική πλευρά βρίσκεται σήμερα σε επαφή με την Ουκρανία και τη Ρωσία και προτείνει να πραγματοποιηθεί, με κάποιον τρόπο, έως το τέλος Οκτωβρίου μία συνάντηση σε τεχνικό επίπεδο, σε τριμερή μορφή», δήλωσε ο ουκρανός πρόεδρος σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς στο Κίεβο.

Θετική η Ουκρανία, αναμένεται η απάντηση της Ρωσίας

Ο Ζελένσκι ανέφερε ότι η Ουκρανία έχει ήδη δηλώσει πως είναι έτοιμη να συμμετάσχει σε μια τέτοια συνάντηση, ακόμη και μέχρι το τέλος Οκτωβρίου.

«Είμαστε ανοιχτοί στα Εμιράτα ή σε οποιαδήποτε άλλη χώρα προτείνει η αμερικανική πλευρά», ανέφερε, αφήνοντας ανοιχτό τον τόπο διεξαγωγής των συνομιλιών.

Σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο, η Ουάσινγκτον έχει διαβιβάσει ή πρόκειται να διαβιβάσει αντίστοιχη πρόταση και στη ρωσική πλευρά. Ως εκ τούτου, το Κίεβο αναμένει πλέον την απάντηση της Μόσχας.

«Γνωρίζω ότι θα το προτείνουν και στη ρωσική πλευρά ή ότι το έχουν ήδη προτείνει. Δεν γνωρίζω ακριβώς τη σειρά των ενεργειών και θα περιμένουμε την απάντηση. Εμείς ανταποκρινόμαστε θετικά στις διαπραγματεύσεις», πρόσθεσε ο Ζελένσκι.

Η προηγούμενη πρόταση για τριμερείς συνομιλίες

Η αποκάλυψη του Ζελένσκι έρχεται λίγες ημέρες μετά τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ, στις 22 Σεπτεμβρίου, στο περιθώριο της 81ης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Τότε ο Αμερικανός πρόεδρος είχε εκφράσει την προσδοκία του για συμφωνία που θα οδηγήσει στον τερματισμό του πολέμου Ρωσίας–Ουκρανίας, ενώ ο Ζελένσκι είχε επαναλάβει ότι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντίμιρ Πούτιν «οποιαδήποτε στιγμή».

Τρεις ημέρες αργότερα, στις 25 Σεπτεμβρίου, ο Ουκρανός πρόεδρος είχε ανακοινώσει ότι η Ουάσινγκτον είχε προτείνει νέο τριμερή γύρο συνομιλιών μεταξύ Ουκρανίας, ΗΠΑ και Ρωσίας στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με αντικείμενο τους όρους για τον τερματισμό του πολέμου.

Τότε δεν είχε καθοριστεί συγκεκριμένη ημερομηνία, ενώ το Κρεμλίνο είχε επιβεβαιώσει ότι βρίσκονταν σε εξέλιξη προετοιμασίες για συνάντηση στο σχήμα Ουκρανία–ΗΠΑ–Ρωσία.