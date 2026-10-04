Ανησυχία έχει προκαλέσει στη Ρωσία ο θάνατος μιας 28χρονης εργαζόμενης στο Ερευνητικό Ινστιτούτο Αντιμετώπισης της Πανώλης στην περιφέρεια του Ιρκούτσκ στη Σιβηρία, η οποία κατέληξε έχοντας διαγνωστεί με «πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας».

Η υπόθεση προκάλεσε φήμες για πιθανή έξαρση πνευμονικής πανώλης στην περιοχή, καθώς σύμφωνα με δημοσιεύματα η Ντάρια Σιπιλόβα εργαζόταν με επικίνδυνα παθογόνα και φέρεται να είχε σπάσει κατά λάθος δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε το βακτήριο Yersinia pestis.

Η 28χρονη κατέληξε τις πρώτες πρωινές ώρες της 2ας Οκτωβρίου σε νοσοκομείο της πόλης Σελέχοφ. Σύμφωνα με την εκδοχή που μεταδίδουν ορισμένα τοπικά και ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης, η κατάσταση της υγείας της επιδεινώθηκε ραγδαία λίγες ημέρες μετά το φερόμενο περιστατικό στο εργαστήριο.

Η υπόθεση προκάλεσε κινητοποίηση των υγειονομικών αρχών, με περίπου 200 ανθρώπους να τίθενται υπό ιατρική παρακολούθηση, ενώ στην περιοχή ελήφθησαν προληπτικά μέτρα. Παράλληλα, κάτοικοι ανέφεραν ότι είδαν ανθρώπους με προστατευτικές στολές και μάσκες, γεγονός που ενίσχυσε την ανησυχία..

Τι λένε οι ρωσικές αρχές

Παρά τις φήμες, η Rospotrebnadzor ανακοίνωσε την Κυριακή ότι η υγειονομική και επιδημιολογική κατάσταση στην περιφέρεια του Ιρκούτσκ, καθώς και στις πόλεις Ιρκούτσκ και Σελέχοφ, είναι σταθερή.

Η ρωσική υπηρεσία υποστηρίζει ότι η γυναίκα πέθανε από «πνευμονία άγνωστης αιτιολογίας» και ότι οι εξετάσεις στα δείγματα που ελήφθησαν δεν εντόπισαν μικροοργανισμούς που να σχετίζονται με την επαγγελματική της δραστηριότητα.

Παράλληλα, η Rospotrebnadzor αναφέρει ότι δεν έχουν καταγραφεί περιστατικά παθογόνων μικροοργανισμών στο Ινστιτούτο Αντιμετώπισης της Πανώλης και ότι κανένα μέλος του προσωπικού δεν έχει αναζητήσει ιατρική βοήθεια για λοιμώδες νόσημα τις τελευταίες δέκα ημέρες.

Η διαφορετική εικόνα που μεταδόθηκε τις προηγούμενες ημέρες, σε συνδυασμό με την έλλειψη σαφών αρχικών ενημερώσεων από τις τοπικές αρχές, τροφοδότησε τις φήμες και τον φόβο για πιθανή επανεμφάνιση της πανώλης στη Σιβηρία.

Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει επιβεβαιωθεί από τις ρωσικές υγειονομικές αρχές ότι ο θάνατος της 28χρονης οφείλεται σε πανώλη.