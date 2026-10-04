Ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, απέδειξε ότι διαθέτει και… μπασκετικές ικανότητες, ευστοχώντας σε 9 από τα 10 τρίποντα που επιχείρησε.

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του Διαδικτύου, ο Χέγκσεθ βρίσκεται σε γήπεδο μπάσκετ και ξεκινά μια σειρά δέκα σουτ από τη γραμμή των τριών πόντων. Από αυτά, ευστοχεί στα εννέα, με τα οκτώ τελευταία να καταλήγουν διαδοχικά στο καλάθι.

Στην αρχή του βίντεο παίρνει την μπάλα στα χέρια του και λέει στην κάμερα «δέκα», πριν ξεκινήσει τα σουτ. Στο τελευταίο τρίποντο, μάλιστα, γυρίζει πριν καν η μπάλα περάσει από το καλάθι και πανηγυρίζει με υψωμένο το χέρι, θυμίζοντας στιγμές του Στεφ Κάρι.

«Ελπίζω να το έγραψες αυτό», ακούγεται να λέει στη συνέχεια.

Δείτε το βίντεο

US Secretary of War Pete Hegseth sinks nine of 10 three-point attempts at the US Air Force Academy before the Falcons host Navy in Colorado Springs. https://t.co/KpgVnIZxFE — Al Arabiya English (@AlArabiya_Eng) October 4, 2026

Ο Χέγκσεθ βρέθηκε στο γήπεδο της Ακαδημίας Αεροπορίας στο Κολοράντο Σπρινγκς, λίγο πριν από το παραδοσιακό ντέρμπι μεταξύ των Ακαδημιών του Ναυτικού και της Αεροπορίας.