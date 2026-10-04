Σε μια κομβική επιλογή για τη διαχείριση κρίσεων και διεθνών υποθέσεων προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσημα μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την απόφασή του να αναθέσει στον διακεκριμένο δικηγόρο Τζον Κόουλ τη θέση του ειδικού προεδρικού απεσταλμένου για ζητήματα ομήρων.

I am pleased to announce that John Coale, Esq., a great lawyer and my incredibly successful Envoy for Belarus, will be my new Nominee for Special Presidential Envoy for Hostage Affairs, with the rank of Ambassador. John has already secured the return of over 65 Americans and Allied Citizens from Belarus over the last year, and negotiated the release of more than 800 political prisoners from multiple countries in Eastern Europe. He will work tirelessly in this new post to bring American Citizens home. Adam Boehler, who has done an incredible job, bringing back 196 hostages, will continue to assist in other matters, as Senior Advisor. Thank you for your attention to this matter! President DONALD J. TRUMP ( TS: Oct 4 2026, 8:22 AM ET )​​​​​​​​‍‌​​‌​​‌​​‍​‌​​‌‌​​‌​‍‍‌‌‍​‌‍‌‌‍‍​​‍ — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) October 4, 2026

Η τοποθέτηση του Τζον Κόουλ σε αυτό το καίριο πόστο υπογραμμίζει τη στρατηγική της αμερικανικής διοίκησης να ενισχύσει τις διπλωματικές προσπάθειες για την απελευθέρωση Αμερικανών πολιτών που κρατούνται στο εξωτερικό.



Ο νέος απεσταλμένος αναλαμβάνει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό χαρτοφυλάκιο, σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών εντάσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.