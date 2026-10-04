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Σε μια κομβική επιλογή για τη διαχείριση κρίσεων και διεθνών υποθέσεων προχώρησε ο Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε επίσημα μέσα από ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την απόφασή του να αναθέσει στον διακεκριμένο δικηγόρο Τζον Κόουλ τη θέση του ειδικού προεδρικού απεσταλμένου για ζητήματα ομήρων.

Η τοποθέτηση του Τζον Κόουλ σε αυτό το καίριο πόστο υπογραμμίζει τη στρατηγική της αμερικανικής διοίκησης να ενισχύσει τις διπλωματικές προσπάθειες για την απελευθέρωση Αμερικανών πολιτών που κρατούνται στο εξωτερικό.

Ο νέος απεσταλμένος αναλαμβάνει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό χαρτοφυλάκιο, σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών εντάσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.