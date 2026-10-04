Νέα ερωτήματα για την κατάσταση της υγείας του Σι Τζινπίνγκ προκαλούν οι ασυνήθιστες συνθήκες που φέρεται να ζήτησε η κινεζική πλευρά κατά την πρόσφατη επίσκεψη του Κινέζου ηγέτη στην Ουάσινγκτον για τη συνάντησή του με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το Πεκίνο ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να διαμορφώσει έναν ιδιωτικό χώρο στη Δυτική Πτέρυγα, όπου ο 73χρονος Σι θα μπορούσε να ξεκουράζεται ανάμεσα στις υποχρεώσεις του. Στον χώρο φέρεται να είχε πρόσβαση μόνο ο ίδιος και η σύζυγός του, Πενγκ Λιγιουάν, ενώ ακόμη και στελέχη της κινεζικής αντιπροσωπείας δεν μπορούσαν να εισέλθουν.

Παράλληλα, η κινεζική πλευρά ζήτησε την ακύρωση ενός προγραμματισμένου working lunch με τον Ντόναλντ Τραμπ, ώστε να εξασφαλιστεί περισσότερος χρόνος για ξεκούραση. Η αλλαγή αυτή δημιούργησε ένα κενό περίπου πέντε ωρών στο πρόγραμμα του Σι κατά τη σύντομη παραμονή του στις ΗΠΑ.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης φαίνεται πως προσαρμόστηκε και σε άλλα σημεία. Η επίσκεψη του Σι στα National Archives ολοκληρώθηκε έπειτα από περίπου δέκα λεπτά, πολύ νωρίτερα από τον αρχικό σχεδιασμό. Παράλληλα, πλάνα από την άφιξή του στις ΗΠΑ και την επίσκεψή του στα αρχεία τον έδειξαν να κρατά τη σύζυγό του από το χέρι και να στηρίζεται στο κιγκλίδωμα καθώς ανέβαινε τις σκάλες.

«Strong, vibrant and fit» ο Σι σύμφωνα με τον Τραμπ

Οι εικόνες και οι αποκαλύψεις για το πρόγραμμα του Κινέζου ηγέτη αποκτούν ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν συνδυαστούν με όσα είχε γράψει ο Ντόναλντ Τραμπ λίγες ώρες νωρίτερα.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Αμερικανός πρόεδρος, αναφερόμενος στη συνάντησή του με τον Σι κατά την άφιξή του στις ΗΠΑ, είχε γράψει ότι ο Κινέζος ηγέτης «looks strong, vibrant, and fit – Better than ever», δηλαδή ότι «φαίνεται δυνατός, ζωηρός και σε φόρμα – καλύτερα από ποτέ».

I met President Xi at the plane (Airport!) yesterday and he looks strong, vibrant, and fit – Better than ever. Madam Xi, of course, BEAUTIFUL! President DJT ( TS: Sep 24 2026, 8:24 AM ET )​​​​​​​​‍‌​​​‍‍‌‌‍‌​‍‍​​​‌‍‍‌‌‍​‍‍​‌‌‍​​‌‍ https://t.co/NEN4SmIP1U — Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) September 24, 2026

Η συγκεκριμένη δήλωση του Τραμπ είχε γίνει ενώ ήδη υπήρχαν συζητήσεις γύρω από την κατάσταση της υγείας του Σι. Η νέα αποκάλυψη της Wall Street Journal έφερε ξανά το ζήτημα στο προσκήνιο, καθώς οι ασυνήθιστες απαιτήσεις για διαλείμματα και ξεκούραση θεωρήθηκαν αξιοσημείωτες από ειδικούς που γνωρίζουν τον σχεδιασμό προηγούμενων επισκέψεων ξένων ηγετών στον Λευκό Οίκο.

Ο Ντένις Γουάιλντερ, πρώην ανώτερος διευθυντής για θέματα Κίνας στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, ο οποίος είχε οργανώσει τρεις κρατικές επισκέψεις επί προεδρίας Τζορτζ Μπους του νεότερου, χαρακτήρισε πρωτοφανή τη διάθεση ειδικού χώρου αποκλειστικά για την ανάπαυση του Σι.

Όπως είπε στη WSJ, κατά την προετοιμασία επισκέψεων του Ιάπωνα πρωθυπουργού Γιουνιχίρο Κοϊζούμι, του Αυστραλού πρωθυπουργού Τζον Χάουαρντ και του προκατόχου του Σι, Χου Τζιντάο, «ποτέ δεν κάναμε κάτι τέτοιο. Είναι ασυνήθιστο».

Ο Ντένις Γουάιλντερ στάθηκε και στη διάρκεια του προγράμματος του Σι στην Ουάσινγκτον καθώς η διμερής συνάντηση με τον Τραμπ στις 24 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε λίγο πριν από το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε νωρίς το απόγευμα. Ο Σι στη συνέχεια αποχώρησε από τον Λευκό Οίκο και δεν επέστρεψε μέχρι το επίσημο κρατικό δείπνο.

«Είναι εντυπωσιακά μικρό χρονικό διάστημα για μια σύνοδο αυτού του επιπέδου», σχολίασε ο Γουάιλντερ, αναφερόμενος στον περιορισμένο χρόνο που αφιερώθηκε στις συνομιλίες των ηγετών των δύο μεγαλύτερων οικονομιών του κόσμου.

Οι εικόνες από την Ουάσινγκτον

Κατά την πρόσφατη επίσκεψή του στην Ουάσινγκτον, οι προσεκτικές κινήσεις του Σι καταγράφηκαν σε μη επεξεργασμένα τηλεοπτικά πλάνα.

Κατά την αποβίβασή του από το αεροσκάφος στην αεροπορική βάση Άντριους, ο Κινέζος πρόεδρος κρατούσε με το ένα χέρι τη σύζυγό του, Πενγκ Λιγιουάν, ενώ με το άλλο έπιανε το κιγκλίδωμα.

Δείτε το βίντεο στην αρχή του

Δύο ημέρες αργότερα, κατά την επίσκεψή του στα Εθνικά Αρχεία μαζί με τον Ντόναλντ και τη Μελάνια Τραμπ, το ζευγάρι εμφανίστηκε και πάλι να κρατιέται από το χέρι. Σε ορισμένα πλάνα, μάλιστα, ο Σι φάνηκε να στηρίζεται στη σύζυγό του καθώς κατέβαινε τα σκαλιά.

Οι συγκεκριμένες εικόνες δεν προβλήθηκαν από τα κινεζικά κρατικά μέσα στις εκπομπές υψηλής τηλεθέασης που κάλυψαν την επίσκεψη. Ωστόσο, υπάρχει μια σημαντική παράμετρος: ο Σι κρατά εδώ και χρόνια το χέρι της Πενγκ σε επίσημες εμφανίσεις κάτι που τα κρατικά μέσα έχουν παρουσιάσει ως ένδειξη της στενής σχέσης του ζευγαριού.

Οι πληροφορίες για τις απαιτήσεις της κινεζικής πλευράς δημοσιεύτηκαν αρχικά από τη Wall Street Journal και στη συνέχεια αναπαράχθηκαν από διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Τα ερωτήματα για την υγεία του Σι δεν είναι καινούργια

Οι συζητήσεις γύρω από την κατάσταση της υγείας του Σι Τζινπίνγκ δεν ξεκίνησαν με την πρόσφατη επίσκεψή του στις ΗΠΑ. Είχαν ήδη φουντώσει από το 2019, μετά την ευρωπαϊκή περιοδεία του Κινέζου ηγέτη, όταν βίντεο τον είχαν καταγράψει να κινείται με εμφανή δυσκολία και να χρησιμοποιεί τα μπράτσα μιας καρέκλας για να στηριχθεί.

Η απουσία από το δείπνο των BRICS

Τα ερωτήματα είχαν ενταθεί ήδη πριν από την άφιξή του στις ΗΠΑ. Στη σύνοδο των BRICS στην Ινδία, νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, ο Σι δεν παρέστη στο επίσημο δείπνο όπου βρίσκονταν ο Βλαντίμιρ Πούτιν και άλλοι ηγέτες.

Η Wall Street Journal είχε μεταδώσει τότε, επικαλούμενη ανθρώπους που γνώριζαν την υπόθεση, ότι ο Κινέζος πρόεδρος δεν αισθανόταν καλά και γι’ αυτό αποχώρησε από το δείπνο την τελευταία στιγμή. Το δημοσίευμα, ωστόσο, δεν έκανε λόγο για συγκεκριμένη διάγνωση και δεν υπήρχαν στοιχεία που να αποδεικνύουν σοβαρή ασθένεια.

Το ζήτημα της διαδοχής

Περισσότερα από έξι χρόνια αργότερα, ο Σι εξακολουθεί να βρίσκεται στην απόλυτη κορυφή της κινεζικής εξουσίας, έχοντας συγκεντρώσει στα χέρια του περισσότερη δύναμη από οποιονδήποτε Κινέζο ηγέτη μετά τον Μάο Τσετούνγκ. Παράλληλα, δεν έχει ορίσει διάδοχο, γεγονός που καθιστά κάθε συζήτηση για την υγεία του ιδιαίτερα σημαντική για το πολιτικό μέλλον της χώρας.

Ο Σι κατέχει ταυτόχρονα τα τρία κορυφαία αξιώματα της Κίνας: είναι γενικός γραμματέας του Κομμουνιστικού Κόμματος, πρόεδρος της χώρας και πρόεδρος της Κεντρικής Στρατιωτικής Επιτροπής. Η χώρα δεν διαθέτει, άλλωστε, μια θεσμοθετημένη διαδικασία που να καθορίζει με σαφήνεια ποιος θα τον διαδεχθεί σε αυτά τα κρίσιμα πόστα.