Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν προσπαθεί ν’ αποδυναμώσει την αντίσταση της Ουκρανίας με μία κλιμάκωση των αεροπορικών βομβαρδισμών κατά του Κιέβου κι άλλων πόλεων δήλωσε σήμερα, ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

«Βομβαρδίζουν γέφυρες – νομίζουν πραγματικά ότι εμείς δεν θα αντιδράσουμε; Είμαι απλά έκπληκτος από αυτή τη ζωώδη επιθυμία κλιμάκωσης της κατάστασης καθημερινά», δήλωσε ο Ζελένσκι σε μία συνέντευξη Τύπου, μαζί με τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς.

«Ο Πούτιν επιθυμεί να αποδυναμώσει την αντίσταση της Ουκρανίας όσο το δυνατό περισσότερο», πρόσθεσε ο Ζελένσκι, επισημαίνοντας ότι η Ρωσία προσπαθεί ν’ αναγκάσει τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τις μεγαλύτερες πόλεις της Ουκρανίας.

Οι Αμερικανοί ειρηνευτικοί απεσταλμένοι προσπαθούν να οργανώσουν μία τριμερή συνάντηση τεχνικού επιπέδου μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου, πρόσθεσε ο Ζελένσκι, δηλώνοντας ότι η Ουκρανία είναι ανοιχτή σε μία συνάντηση στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ή σε άλλες χώρες.