Το Ιράν προειδοποιεί ότι θα ενισχύσει σημαντικά το βεληνεκές των πυραύλων του μετά τον πόλεμο με τις ΗΠΑ, επικαλούμενο τη μετακίνηση αμερικανικών δυνάμεων σε απόσταση περίπου 1.000 χιλιομέτρων από τις ιρανικές ακτές.

Τη σχετική δήλωση έκανε ο εκπρόσωπος του ιρανικού στρατού, Μοχάμαντ Ακραμίνια, στο πρακτορείο Fars.

«Στη διάρκεια αυτού του πολέμου, συμπεράναμε ότι είναι απαραίτητο να αυξήσουμε το δραστικό βεληνεκές των πυραύλων μας και τώρα κινούμαστε προς αυτήν την κατεύθυνση», εξήγησε ο ίδιος, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.