Στο έλεος των έντονων καιρικών φαινομένων βρίσκεται η Ισπανία, με την Καταλονία να πλήττεται από καταρρακτώδεις βροχές και πλημμύρες. Δύο άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ ακόμη ένας αγνοείται, με τις Αρχές να βρίσκονται σε επιφυλακή και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης να συνεχίζουν τις έρευνες.

Ο ηγέτης της Καταλονίας, Σαλβαδόρ Ίγια, επιβεβαίωσε τον θάνατο ενός άνδρα στην Τορντέρα, πόλη βόρεια της Βαρκελώνης, μετά την κατάρρευση τοίχου. Ένας ακόμη άνθρωπος έχασε τη ζωή του στον δήμο Μοντορνές δελ Βαγιές, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

«Πρέπει να επιδείξουμε μέγιστη προσοχή και να ακολουθούμε τις συστάσεις των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων», πρόσθεσε, καλώντας τους πολίτες να περιορίσουν τις μετακινήσεις τους στις απολύτως απαραίτητες.

Την ίδια ώρα, οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης αναζητούν έναν αγνοούμενο στην Πινέδα ντε Μαρ, περίπου 52 χιλιόμετρα βόρεια της Βαρκελώνης, ενώ οι ισχυρές βροχοπτώσεις έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα σε αρκετές περιοχές της Καταλονίας.

Καθώς αναμένονταν έντονες βροχοπτώσεις, οι οποίες ξεκίνησαν το απόγευμα του Σαββάτου, οι Αρχές είχαν ζητήσει από τους κατοίκους περιοχών που κινδύνευαν από πλημμύρες να παραμείνουν στα σπίτια τους.

«Η κατάσταση ακραίου κινδύνου παραμένει σε κάποιες περιοχές της Βαρκελώνης και της Ζιρόνα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας σε πολλές τοποθεσίες συσσωρεύτηκαν περισσότερα από 100 λίτρα νερού ανά τετραγωνικό μέτρο», ανέφερε σήμερα το πρωί η ισπανική μετεωρολογική υπηρεσία Aemet.

Στη διάρκεια της νύκτας οι υπηρεσίες διάσωσης χρειάστηκε να επέμβουν για τον απεγκλωβισμό ανθρώπων που είχαν παγιδευτεί στα οχήματά τους λόγω των πλημμυρών στην Γκρανόγιερς, βόρεια της Βαρκελώνης, καθώς και σε άλλες πόλεις.

Η πολιτική προστασία της Ισπανίας έστειλε σήμερα το πρωί μήνυμα στα κινητά τηλέφωνα των κατοίκων της περιοχής κοντά στον ποταμό Μπεσός, προειδοποιώντας για «κίνδυνο υπερχείλισης» και συνιστώντας τους -σε περίπτωση που αυτό συμβεί- να μετακινηθούν στους «επάνω ορόφους» των κατοικιών τους.

Η καταιγίδα έχει ήδη προκαλέσει την ακύρωση μιας διαδήλωσης για το δικαίωμα στη στέγαση που ήταν προγραμματισμένη για χθες Σάββατο στη Βαρκελώνη.

Οι βροχές που πλήττουν τη χώρα οφείλονται σε ένα μετεωρολογικό φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από «πολύ σφοδρές και επίμονες καταιγίδες» και επηρεάζει την ανατολική Ισπανία. Τα έντονα φαινόμενα ξεκίνησαν την Πέμπτη και αναμένεται να σταματήσουν σήμερα, σύμφωνα με την Aemet.

Από τις βροχοπτώσεις σκοτώθηκε το Σάββατο μια γυναίκα 102 ετών, η οποία παρασύρθηκε από τα νερά σε περιοχή της επαρχίας Καστίλη – Λα Μάντσα, στη νοτιοανατολική Ισπανία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.