Ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε ότι δεν υπάρχει «στρατιωτική λύση» στη σύγκρουση μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ, την ώρα που οι διμερείς συνομιλίες φαίνεται να έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Παράλληλα, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου προειδοποίησε ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν πρόκειται να ανοίξουν, εάν η Ουάσινγκτον δεν ικανοποιήσει πρώτα τους όρους που έχει θέσει η Τεχεράνη.

«Αν οι εχθροί μας επιλέξουν ξανά την οδό της στρατιωτικής σύγκρουσης, η απάντησή μας θα είναι πιο δυνατή από πριν και θα υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας με ακόμη περισσότερη ισχύ», προειδοποίησε ο Αραγτσί μιλώντας σε ξένους πρεσβευτές.

«Δεν υπάρχει στρατιωτική λύση, ούτε λύση που να βασίζεται σε νέες κυρώσεις», πρόσθεσε.

Ο αμερικανικός ειδησεογραφικός ιστότοπος Axios μετέδωσε χθες, επικαλούμενος τρεις Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι υψηλόβαθμα στελέχη της κυβέρνησης του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ συναντήθηκαν στο Καμπ Ντέιβιντ για να συζητήσουν τα επόμενα βήματα των ΗΠΑ στον πόλεμο στο Ιράν.

«Μόνο οι διαπραγματεύσεις που βασίζονται στη δικαιοσύνη και την ισοτιμία θα καταστήσουν δυνατή την εξεύρεση λύσης για τον τερματισμό αυτής της σύγκρουσης και της παράνομης και άδικης επίθεσης εναντίον του Ιράν», υποστήριξε ο Αραγτσί.

«Η θέση της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι απολύτως ξεκάθαρη»

Από την πλευρά του ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, τόνισε ότι τα Στενά του Ορμούζ δεν θα ανοίξουν αν οι ΗΠΑ δεν ικανοποιήσουν τους επτά όρους που έθεσε η Τεχεράνη στην προσωρινή συμφωνία του Ιουνίου.

«Οι Αμερικανοί, που λένε κάτι διαφορετικό στα μέσα ενημέρωσης, πρόσφατα παρουσίασαν προτάσεις μέσω μεσολαβητή. Αλλά πρέπει να κατανοήσουν ότι η περίοδος που καθυστερούσαν τη διαδικασία και διατύπωναν μονομερή αιτήματα έχει παρέλθει», είπε ο Γαλιμπάφ.

«Η θέση της Ισλαμικής Δημοκρατίας είναι απολύτως ξεκάθαρη και σταθερή και το Στενό του Ορμούζ δεν θα ανοίξει μέχρι να ικανοποιηθούν οι επτά όροι μας, με βάση το Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ», πρόσθεσε, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.