Νέα ρωσική αεροπορική επιδρομή σημειώθηκε στο Κίεβο, με drones να στοχεύουν τη Βόρεια Γέφυρα της ουκρανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με τον δήμαρχο Βιτάλι Κλίτσκο.

Η επίθεση σημειώθηκε την ώρα που ο Γερμανός καγκελάριος, Φρίντριχ Μερτς, βρίσκεται στο Κίεβο, εκφράζοντας τη στήριξή του προς την Ουκρανία και τον πρόεδρο, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Κλίτσκο επεσήμανε ότι το πλήγμα είχε στόχο το οδόστρωμα της γέφυρας, το οποίο είχε πληγεί σε ρωσική επιδρομή και χθες Σάββατο.

Λίγο νωρίτερα οι ουκρανικές αρχές είχαν προειδοποιήσει ότι drones κατευθύνονταν προς το Κίεβο.

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Kyiv – A Russian drone strike hit Kyiv’s Northern Bridge on Sunday morning, shortly after German Chancellor Friedrich Merz arrived in the Ukrainian capital for an unannounced visit. Kyiv Mayor Vitali Klitschko said the strike damaged the roadway on the Northern Bridge, which… pic.twitter.com/zHlo88ZD5A — NextMinute News (@nextminutenews7) October 4, 2026

🚨 🇺🇦 🇩🇪 Explosions in Kyiv as German Chancellor Friedrich Merz visits the Ukrainian capital: a Russian drone has struck the Northern Bridge for the second time in just over 24 hours.



Air-raid sirens sounded shortly after Merz began his visit on Sunday, followed by an explosion… — The Tectonic (@thetect0nic) October 4, 2026

«Μας χρειάζεται περισσότερο από ποτέ»

Ο Μερτς πρόκειται να ανακοινώσει μια σειρά μέτρων, στα οποία θα περιλαμβάνονται η αποδέσμευση 1 δισ. ευρώ στρατιωτικής βοήθειας και 350 εκατ. ευρώ για επισκευές στις ενεργειακές υποδομές, δήλωσαν Γερμανοί αξιωματούχοι.

Στη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται επίσης να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία για την κοινή παραγωγή διάφορων ειδών drones.

«Ήρθα σήμερα στο Κίεβο, καθώς η Ουκρανία χρειάζεται τη στήριξή μας περισσότερο από ποτέ τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ο Μερτς, σημειώνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν πόλεις, κτίρια κατοικιών και εργοστάσια παραγωγής ενέργειας.

«Αν δεν σταματήσουμε τη Ρωσία, αργά ή γρήγορα η πολεμική της μηχανή θα στραφεί εναντίον μας», υπογράμμισε.

«Θα πω στον πρόεδρο Ζελένσκι σήμερα: “Μπορείτε να εξακολουθήσετε να βασίζεστε στη βοήθειά μας”», πρόσθεσε ο Μερτς.

Τον Γερμανό καγκελάριο συνοδεύει η υπουργός Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, και στελέχη των εταιρειών Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.