Ένταση επικράτησε χθες στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, με Ισραηλινούς στρατιώτες να παρέχουν υποστήριξη σε εποίκους που εισήλθαν και κατέλαβαν ελαιώνες Παλαιστινίων. Παράλληλα, σε διαφορετικές περιοχές αναφέρθηκαν αρκετοί τραυματισμοί, σύμφωνα με μαρτυρίες και δηλώσεις διασωστών στο AFP.

Ο Οκτώβριος σηματοδοτεί την έναρξη της συγκομιδής της σοδειάς των ελιών για τους Παλαιστίνιους, πολλοί από τους οποίους θεωρούν τις ελιές πολιτισμικό σύμβολο.

Κοντά στο χωριό Μπέιτα, στο βόρειο τμήμα της Δυτικής Όχθης, Παλαιστίνιοι που μάζευαν ελιές το πρωί παρουσία ακτιβιστών, ανάμεσά τους και Ισραηλινοί, ήρθαν αντιμέτωποι με Εβραίους εποίκους, οι οποίοι στη συνέχεια υποχώρησαν, δήλωσαν αυτόπτες μάρτυρες.

Τότε παρενέβησαν Ισραηλινοί στρατιώτες, διώχνοντας τους Παλαιστίνιους και τους ακτιβιστές, ενώ συνέλαβαν και πολλούς Παλαιστίνιους, μετέδωσε δημοσιογράφος του AFP.

Επίσης, ο στρατός συνέλαβε έξι δημοσιογράφους, εκ των οποίων ένας ανταποκριτής του AFP, τους οποίους άφησαν ελεύθερους 20 λεπτά αργότερα χωρίς να τους απαγγελθούν κατηγορίες.

«Όπως συνήθως, πήγαμε να μαζέψουμε ελιές στη γη όπου μεγαλώσαμε και ζήσαμε εμείς, όπως και οι γονείς και οι παππούδες μας», δήλωσε ένας από τους καλλιεργητές, ο Μοχάμεντ Χαμαγιέλ. Στόχος του στρατού ήταν «να εκκενώσει την περιοχή προκειμένου να μπορέσουν να μαζέψουν τις ελιές οι έποικοι», πρόσθεσε.

Ο ισραηλινός στρατός δεν έχει απαντήσει σε αίτημα του AFP για σχολιασμό.

Αλλού στη Δυτική Όχθη, Ισραηλινοί στρατιώτες έριξαν δακρυγόνα εναντίον καλλιεργητών σε ελαιώνες, προκαλώντας πυρκαγιές, σύμφωνα με δημοσιογράφο του Γαλλικού Πρακτορείου.

Όπως ανακοίνωσε η παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνος, 12 Παλαιστίνιοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο αφού ξυλοκοπήθηκαν από εποίκους σε πέντε διαφορετικά περιστατικά στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή έποικοι σκότωσαν δύο Παλαιστίνιους, σύμφωνα με Παλαιστίνιους αξιωματούχους.

Η βία στη Δυτική Όχθη προκαλεί ολοένα και περισσότερες διεθνείς καταδίκες. Ήδη η Βρετανία, η Γαλλία και ο Καναδάς ανακοίνωσαν την επιβολή κυρώσεων στα προϊόντα από τους εβραϊκούς οικισμούς της Δυτικής Όχθης, οι οποίοι είναι παράνομοι βάσει του διεθνούς δικαίου.

Από την πλευρά του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου, έχει αποδώσει αυτές τις επιθέσεις σε «μια χούφτα νεαρών παραβατικών -περίπου 150 άτομα».

Εκτός της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, που έχει καταληφθεί και προσαρτηθεί από το Ισραήλ, περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί έποικοι ζουν σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστινίους. Ο ΟΗΕ θεωρεί αυτούς τους οικισμούς παράνομους βάσει του διεθνούς δικαίου.

Η βία των Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη έχει αυξηθεί κατακόρυφα μετά την πρωτοφανή επίθεση της Χαμάς εναντίον του Ισραήλ, στις 7 Οκτωβρίου 2023 που αποτέλεσε έναυσμα για τον πόλεμο στη Λωρίδα της Γάζας, με σχεδόν καθημερινές επιδρομές εναντίον χωριών, εκφοβισμούς και παρενοχλήσεις εις βάρος Παλαιστινίων.

Σύμφωνα με απολογισμό του AFP που βασίζεται σε στοιχεία του παλαιστινιακού υπουργείου Υγείας, Ισραηλινοί στρατιώτες ή έποικοι έχουν σκοτώσει πάνω από 1.100 Παλαιστίνιους -μαχητές και πολίτες- από τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Την ίδια περίοδο, σύμφωνα με ισραηλινά στοιχεία, τουλάχιστον 50 Ισραηλινοί -μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και πολίτες- έχουν σκοτωθεί σε παλαιστινιακές επιθέσεις ή στη διάρκεια ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.