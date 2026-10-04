Ρώσοι στρατιώτες έμειναν χωρίς τρόφιμα, νερό και πυρομαχικά και αναγκάστηκαν, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, να πίνουν ακόμη και τα ούρα τους για να επιβιώσουν, αφού εγκαταλείφθηκαν από τους διοικητές τους.

Οι καταγγελίες διατυπώθηκαν σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το 3ο Σώμα Στρατού της Ουκρανίας, το οποίο ανακοίνωσε ότι συνέλαβε τους στρατιώτες κατά τη διάρκεια της επιχείρησης «Vivaldi». Η επιχείρηση αποτελεί μέρος της ουκρανικής αντεπίθεσης βόρεια της πόλης Λίμαν, όπου οι ουκρανικές δυνάμεις επιχειρούν να ανατρέψουν την επί μήνες προέλαση των ρωσικών στρατευμάτων.

Στο βίντεο εμφανίζονται περίπου 50 Ρώσοι αιχμάλωτοι, στους οποίους απευθύνεται ο διοικητής του 3ου Σώματος Στρατού, ταξίαρχος Αντρίι Μπιλέτσκι.

«Σταθήκατε τυχεροί», ακούγεται να λέει ο Μπιλέτσκι στους στρατιώτες, προσθέτοντας ότι «η αιχμαλωσία είναι το καλύτερο πράγμα που θα μπορούσε να σας έχει συμβεί».

Οι αιχμάλωτοι υποστηρίζουν ότι είχαν μείνει χωρίς τρόφιμα, νερό και ιατρική περίθαλψη. Σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως λένε, οι στρατιώτες, αναγκάστηκαν να πίνουν τα ούρα τους, αλλά και νερό από λασπωμένες λακκούβες και ρυάκια, προκειμένου να επιβιώσουν.

Ένας από τους στρατιώτες, ο οποίος συστήθηκε ως υποδιοικητής του 3ου Λόχου Εφόδου του 283ου Συντάγματος της 144ης Μηχανοκίνητης Μεραρχίας Τυφεκιοφόρων της Ρωσίας, που υπάγεται στη 20ή Στρατιά Συνδυασμένων Όπλων, δήλωσε ότι έχασε περισσότερα από 60 κιλά μέσα σε έξι μήνες.

«Οι στρατιώτες πέθαιναν στις θέσεις τους, δεν μπορούσαμε να τους βρούμε τρόφιμα», υποστήριξε.

Ο Μπιλέτσκι ανέφερε, επίσης, ότι ένας ακόμη αιχμάλωτος υπέφερε από τόσο σοβαρό υποσιτισμό, ώστε πέθανε λίγο μετά τη σύλληψή του από τις ουκρανικές δυνάμεις.

«Μας έλεγαν συνεχώς ψέματα»

Πολλοί από τους αιχμαλώτους δήλωσαν ότι ανήκαν επίσης στην 144η Μηχανοκίνητη Μεραρχία Τυφεκιοφόρων και υποστήριξαν ότι οι διοικητές τους τούς απέκρυπταν την πραγματική έκταση της ουκρανικής επίθεσης.

«Η 66η ερχόταν από τον βορρά, ενώ το 3ο Σώμα Εφόδου κινούνταν γύρω μας από τον νότο. Η διοίκηση τα έβλεπε όλα αυτά, γνώριζε τα πάντα. Μας έλεγαν συνεχώς ψέματα», ανέφερε ένας από τους στρατιώτες.

Ένας άλλος υποστήριξε ότι οι αξιωματικοί τους «απλώς έφυγαν», διέκοψαν τις επικοινωνίες και τους έδωσαν εντολή να οργανώσουν κυκλική άμυνα και να κρατήσουν τις θέσεις τους.

«Αυτό ήταν. Το ραδιόφωνο έκλεισε», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας τα όσα βίωσε.

Οι αναφορές των αιχμαλώτων φαίνεται να βρίσκουν ανταπόκριση και σε πρόσφατες αναρτήσεις Ρώσων στρατιωτικών μπλόγκερ. Ένας Ρώσος μπλόγκερ, που χρησιμοποιεί το ψευδώνυμο «Management Speaks», έγραψε στο Telegram ότι ορισμένοι στρατιώτες βρίσκονταν επί ημέρες χωρίς νερό και ότι «πολλοί έχουν πιει τα ίδια τους τα ούρα».

Όπως υποστήριξε, οι στρατιώτες δεν παραδίδονται επειδή φοβούνται. Δεν διαθέτουν επικοινωνίες, εφοδιασμό ή drones που θα μπορούσαν τουλάχιστον να μεταφέρουν τρόφιμα και νερό στις θέσεις τους.

«Μην γελοιοποιείστε»

Ρώσοι στρατιωτικοί μπλόγκερ υποστηρίζουν επίσης ότι οι Ρώσοι διοικητές παραπλανούσαν τόσο τους στρατιώτες τους όσο και τους ανωτέρους τους στη στρατιωτική ιεραρχία, με αποτέλεσμα το Γενικό Επιτελείο της Ρωσίας να μην αντιληφθεί εγκαίρως την έκταση της ουκρανικής επίθεσης.

«Συνεχίζεται η δημοσίευση ψευδών πληροφοριών από το συγκεκριμένο μέτωπο, με στόχο να παραπλανηθούν η στρατιωτική διοίκηση και η πολιτική ηγεσία της χώρας, όπως έχει ήδη συμβεί στο Σβιατοχίρσκ, το Κουπιάνσκ και το Μποροβά», έγραψε ένας ακόμη Ρώσος μπλόγκερ, γνωστός με το ψευδώνυμο «Military Informant».

Το σχόλιο αφορούσε τη δημοσίευση βίντεο που φέρεται να έδειχνε Ρώσους στρατιώτες να έχουν καταλάβει τον οικισμό Νοβόγιε, βόρεια του Λίμαν, ο οποίος σύμφωνα με το 3ο Σώμα Στρατού είχε ήδη απελευθερωθεί από τις ουκρανικές δυνάμεις.

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν, είχε υποστηρίξει στις 1 Σεπτεμβρίου ότι η Ρωσία είχε καταλάβει το Σβιατοχίρσκ. Ωστόσο, λιγότερο από μία εβδομάδα αργότερα, ο Μπιλέτσκι δημοσίευσε βίντεο από την πόλη, εμφανιζόμενος να περιηγείται σε αυτήν και να αμφισβητεί δημοσίως τις ρωσικές ανακοινώσεις.

«Θέλω να απευθυνθώ στη ρωσική στρατιωτική και πολιτικοστρατιωτική ηγεσία: Βγάλτε τις μύτες κλόουν και τις πολύχρωμες περούκες. Μην γελοιοποιείστε», δήλωσε τότε ο Μπιλέτσκι, υποστηρίζοντας ότι η 60ή Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία του 3ου Σώματος Στρατού είχε τον πλήρη έλεγχο της πόλης.

«Είναι καιρός να ειπωθεί η αλήθεια»

Σύμφωνα με το 3ο Σώμα Στρατού, η Ουκρανία προκάλεσε περισσότερες από 2.000 ρωσικές απώλειες και συνέλαβε περισσότερους από 250 Ρώσους αιχμαλώτους κατά τη διάρκεια της «τρίτης φάσης» της επιχείρησης «Vivaldi».

Οι συγκεκριμένοι αριθμοί δεν μπορούν να επιβεβαιωθούν ανεξάρτητα. Ωστόσο, βίντεο που έχει δημοσιεύσει το 3ο Σώμα Στρατού δείχνουν σημαντικό αριθμό Ρώσων στρατιωτών να βρίσκονται υπό ουκρανική κράτηση.

Παράλληλα, ρωσικές πηγές έχουν επιβεβαιώσει ότι σημαντικός αριθμός Ρώσων στρατιωτών αιχμαλωτίστηκε από τις ουκρανικές δυνάμεις, ζητώντας από το Κρεμλίνο απαντήσεις για την κατάσταση στο μέτωπο.

«Οι άνθρωποι μπορούν να επιβιώσουν από μια στρατιωτική αποτυχία», έγραψε στο Telegram ο πρώην Ουκρανός βουλευτής, Όλεγκ Τσάριοφ, ο οποίος έχει προσχωρήσει στη Ρωσία.

Ο ίδιος κάλεσε τη ρωσική ηγεσία να αναγνωρίσει την πραγματική κατάσταση και να παραδεχθεί ότι τα δεδομένα στην περιοχή διαφέρουν από τις τελευταίες επίσημες αναφορές.

«Είναι καιρός να ειπωθεί η αλήθεια», έγραψε, ζητώντας να εξεταστούν τα βίντεο, να επαληθευτούν ο αριθμός και τα ονόματα των αιχμαλώτων, καθώς και οι συνθήκες υπό τις οποίες συνελήφθησαν.

«Αν πρόκειται για πραγματική αποτυχία, πρέπει να αναγνωριστεί», κατέληξε, σύμφωνα με το kyivindependent.com.