Στη Γαλλία εξελίσσεται μια κινητοποίηση που ξεκίνησε από τη σχολική καθημερινότητα και συναντά μια βαθύτερη κρίση κοινωνικής εμπιστοσύνης. Η έκτασή της, η εξάπλωση των αποκλεισμών και η συμμετοχή φοιτητών της προσδίδουν δυναμική.

Ο χαρακτηρισμός «εξέγερση», ωστόσο, μπαίνει με πολλούς αστερίσκους, καθώς, μέχρι στιγμής πρόκειται για ένα ανομοιογενές κύμα διαμαρτυρίας, με συγκεκριμένα εκπαιδευτικά αιτήματα, ευρύτερη κοινωνική απήχηση και ανοιχτή πολιτική έκβαση.

Το φυτίλι των ταραχών άναψε στις 21 Σεπτεμβρίου, στο λύκειο Saint-Exupéry του Κρετέιγ, όπου οι ελλείψεις προσωπικού κινητοποίησαν μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Μέσα σε λιγότερο από δύο εβδομάδες, οι δράσεις εξαπλώθηκαν πανεθνικά. Την 1η Οκτωβρίου, σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, επηρεάζονταν περισσότερα από 1.020 λύκεια, με 222 καταλήψεις.

Συμμετέχουν ακόμα και ιδιωτικά σχολεία

Οι μαθητές ζητούν περισσότερους καθηγητές, λιγότερο πολυπληθή τμήματα, αξιοπρεπείς εγκαταστάσεις και επαρκή χρηματοδότηση. Στα αιτήματα προστίθεται η αγωνία για την πρόσβαση στην ανώτατη εκπαίδευση μέσω του Parcoursup. Το διακύβευμα υπερβαίνει έτσι έναν κατάλογο σχολικών προβλημάτων, καθώς αφορά την υπόσχεση της γαλλικής Δημοκρατίας ότι η εκπαίδευση προσφέρει ίσες ευκαιρίες.

Όταν η ποιότητά της εξαρτάται από τη συνοικία και το οικογενειακό εισόδημα, η σχολική δυσαρέσκεια μετατρέπεται σε αίσθημα κοινωνικής αδικίας. Η συμμετοχή ακόμη και σχολείων του κέντρου αλλά και ιδιωτικών ιδρυμάτων δείχνει ότι οι ελλείψεις και οι ανισότητες δημιουργούν ευρύτερες γέφυρες αλληλεγγύης.

Η οργάνωση παραμένει διάσπαρτη. Τα κοινωνικά δίκτυα επιταχύνουν τη μετάδοση των καλεσμάτων, ενώ μαθητικές και φοιτητικές οργανώσεις επιχειρούν συντονισμό. Αυτό εξηγεί την ταχύτητα εξάπλωσης, αλλά και τη δυσκολία συγκρότησης ενιαίας εκπροσώπησης. Η κυβέρνηση καταγγέλλει πολιτική εργαλειοποίηση από την Ανυπότακτη Γαλλία του Ζαν-Λικ Μελανσόν, όμως, σύμφωνα με τη Le Monde, η υποστήριξη ενός κόμματος, όμως, δεν αποδεικνύει ότι δημιούργησε ή ελέγχει το κίνημα.

Οικονομική κρίση, ανασφάλεια, ακρίβεια, το κοινό υπόβαθρο των διαμαρτυριών

Η εκπαιδευτική κρίση εκδηλώνεται σε περιβάλλον ακρίβειας, δημοσιονομικής πίεσης και ανασφάλειας για τις δημόσιες υπηρεσίες.

Το προσχέδιο προϋπολογισμού που παρουσιάστηκε την 1η Οκτωβρίου προβλέπει δημοσιονομική προσαρμογή 43 δισ. ευρώ για το 2027, συνδυάζοντας περιορισμούς δαπανών, αλλαγές φοροαπαλλαγών και φορολογικά μέτρα. Η αναζήτηση πόρων για κοινωνικές παροχές και αμοιβές μεταφέρει τη σύγκρουση από τους δημοσιονομικούς δείκτες στην καθημερινότητα. Το κρίσιμο πολιτικό ερώτημα είναι ποιος θα πληρώσει την προσαρμογή.

Οι αγρότες κινητοποιούνται επίσης για το κόστος καυσίμων και την πίεση στα εισοδήματα, με τη συμφωνία ΕΕ–Mercosur να παραμένει εστία ανησυχίας για τον ανταγωνισμό. Την 1η Οκτωβρίου σημειώθηκε διαμαρτυρία της Coordination rurale στο Γκιανκούρ. Αυτή η παράλληλη δυσαρέσκεια δημιουργεί δυνατότητες συνάντησης, αλλά δεν συγκροτεί αυτομάτως κοινό μέτωπο. Ένας μαθητής, ένας δημόσιος υπάλληλος και ένας αγρότης μπορεί να απορρίπτουν την κυβερνητική πολιτική, επιδιώκοντας διαφορετικές λύσεις.

Η σύγκριση με τα «κίτρινα γιλέκα» φωτίζει κυρίως την αγανάκτηση απέναντι στην υποβάθμιση του βιοτικού επιπέδου και στην αίσθηση εγκατάλειψης. Το σημερινό εκπαιδευτικό κίνημα έχει διαφορετική αφετηρία και κοινωνική σύνθεση από τις κινητοποιήσεις του 2018. Επιπλέον, έρευνα της Le Monde έδειξε ότι τα υποτιθέμενα «επίσημα» καλέσματα επιστροφής τους στις 17 Οκτωβρίου κυκλοφόρησαν μέσω TikTok, χωρίς αναγνωρίσιμο οργανωτικό κέντρο.

Η κρίση εκπροσώπησης

Η πολιτική δυσκολία του Εμανουέλ Μακρόν είναι ουσιαστική. Η κατακερματισμένη Εθνοσυνέλευση που προέκυψε το 2024 στερεί από την εξουσία μια σταθερή κοινοβουλευτική βάση.

Η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση του 2023 έχει ήδη αφήσει μια κληρονομιά δυσπιστίας απέναντι στις αλλαγές που προωθούνται παρά τις κοινωνικές αντιδράσεις. Παράλληλα, η κοινωνική απόσταση από την προεδρία διευρύνεται: σε δημοσκόπηση της Odoxa, δημοσιευμένη στις 29 Σεπτεμβρίου, το 82% θεωρούσε ότι δεν είναι καλός πρόεδρος.

Η απώλεια πολιτικής αποδοχής, πάντως, δεν ακυρώνει συνταγματικά την προεδρική θητεία. Ούτε το άρθρο 49.3 ισοδυναμεί με προεδρικό διάταγμα, καθώς επιτρέπει στον πρωθυπουργό να συνδέσει την υιοθέτηση νομοσχεδίου με την εμπιστοσύνη προς την κυβέρνηση, η οποία μπορεί να ανατραπεί με πρόταση δυσπιστίας. Το δημοκρατικό πρόβλημα αφορά το χάσμα ανάμεσα στη θεσμική δυνατότητα διακυβέρνησης και στην κοινωνική αποδοχή των αποφάσεων.

Η γαλλική παράδοση κινητοποιήσεων εξηγεί την ύπαρξη οργανώσεων, εμπειρίας και πρακτικών συλλογικής δράσης. Δεν αρκεί όμως για να εξηγήσει γιατί ξεσπά κάθε συγκεκριμένο κίνημα.

Πλειοψηφική στήριξη, αβέβαιη πολιτική συνέχεια

Η Odoxa, σε έρευνα για Le Figaro και Backbone που δημοσιεύθηκε την 1η Οκτωβρίου, καταγράφει 62% που θεωρεί δικαιολογημένη τη μαθητική κινητοποίηση. Ταυτόχρονα, το 61% αποδοκιμάζει την εμπλοκή της Ανυπότακτης Γαλλίας και το 67% δεν αναγνωρίζεται ούτε στην κυβέρνηση ούτε στο κόμμα. Συνεπώς, η στήριξη υπερβαίνει τους ενεργούς διαδηλωτές, χωρίς να αποτελεί εντολή για συγκεκριμένη παράταξη ή αποδοχή κάθε μορφής δράσης.

Οι καταστροφές και οι συγκρούσεις περιπλέκουν αυτή τη σχέση. Η Διεθνής Αμνηστία καταγγέλλει δυσανάλογη αστυνομική βία, αναγνωρίζοντας παράλληλα βίαιες ενέργειες διαδηλωτών. Η καταστολή μπορεί να διευρύνει την αγανάκτηση, ενώ τα επεισόδια μπορούν να απομακρύνουν υποστηρικτές. Η εξέλιξη θα κριθεί από την ικανότητα συντονισμού, τις κυβερνητικές απαντήσεις και τη σύνδεση επιμέρους αιτημάτων. Οι εκλογικές επιλογές πάντως παραμένουν ανοιχτές.