Στο Κίεβο έφτασε σήμερα ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς, συνοδευόμενος από εκπροσώπους της γερμανικής αμυντικής βιομηχανίας, σε μια επίσκεψη με επίκεντρο τη στήριξη προς την Ουκρανία, την ώρα που οι ρωσικές επιθέσεις συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Ο Μερτς πρόκειται να ανακοινώσει μια σειρά μέτρων, στα οποία θα περιλαμβάνονται η αποδέσμευση 1 δισ. ευρώ στρατιωτικής βοήθειας και 350 εκατ. ευρώ για επισκευές στις ενεργειακές υποδομές, δήλωσαν Γερμανοί αξιωματούχοι.

Στη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται επίσης να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία για την κοινή παραγωγή διάφορων ειδών drones.

«Ήρθα σήμερα στο Κίεβο, καθώς η Ουκρανία χρειάζεται τη στήριξή μας περισσότερο από ποτέ τις επόμενες εβδομάδες», δήλωσε ο Μερτς, σημειώνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις βομβαρδίζουν πόλεις, κτίρια κατοικιών και εργοστάσια παραγωγής ενέργειας.

«Αν δεν σταματήσουμε τη Ρωσία, αργά ή γρήγορα η πολεμική της μηχανή θα στραφεί εναντίον μας», υπογράμμισε.

«Θα πω στον πρόεδρο Ζελένσκι σήμερα: “Μπορείτε να εξακολουθήσετε να βασίζεστε στη βοήθειά μας”», πρόσθεσε ο Μερτς.

Τον Γερμανό καγκελάριο συνοδεύει η υπουργός Οικονομίας, Κατερίνα Ράιχε, και στελέχη των εταιρειών Siemens Energy, Hensoldt, Diehl Defence, Quantum Systems.

Ο Μερτς αναμένεται εξάλλου να ασκήσει πιέσεις στην ουκρανική κυβέρνηση προκειμένου να σημειώσει πρόοδο στις μεταρρυθμίσεις που ζητούν οι Ευρωπαίοι εταίροι της, περιλαμβανομένης της αντιμετώπισης της διαφθοράς.

Έπειτα από τηλεφωνική συνομιλία που είχε την Τετάρτη με τον Μερτς, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι η Ουκρανία σύντομα θα οριστικοποιήσει μια συμφωνία με τη Γερμανία για την παραγωγή drones, πυραύλων και σχετικού λογισμικού.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την κοινή ανάπτυξη και παραγωγή όπλων βεληνεκούς μεγαλύτερου των 1.000 χιλιομέτρων, τα οποία το Κίεβο θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει για να πλήξει στόχους βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.