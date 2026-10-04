Στο επίκεντρο εξακολουθεί να βρίσκεται η υπόθεση καταγγελίας για ομαδικό βιασμό στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ, με τις Αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για την υπόθεση που έχει προκαλέσει αποτροπιασμό. Η γυναίκα που καταγγέλλει σεξουαλική κακοποίηση βρίσκεται, σύμφωνα με τον δικηγόρο της, «υπό πολιορκία» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς χρήστες προσπαθούν να αποκαλύψουν την ταυτότητά της.

Θυμίζεται ότι η γυναίκα, 20χρονη τότε φοιτήτρια του Πανεπιστημίου Κορνέλ στη Νέα Υόρκη, καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού από επτά άνδρες-μέλη της φοιτητικής αδελφότητας ΦΧ, το 2024. Σύμφωνα με την καταγγελία της, είχε προηγουμένως καταναλώσει αλκοόλ και την ουσία κεταμίνη.

Ο δικηγόρος της, Τόμας Τζιούφρα, δήλωσε ότι η γυναίκα ήταν «ανίκανη να συναινέσει», καθώς ήταν «εντελώς, σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό μεθυσμένη» όταν έφτασε στο σπίτι όπου, σύμφωνα με την καταγγελία της, σημειώθηκε η επίθεση.

Από την πλευρά του, ο πρύτανης του πανεπιστημίου Κορνέλ ανακοίνωσε χθες τη διεξαγωγή εσωτερικής, ανεξάρτητης έρευνας για τον τρόπο που διαχειρίστηκε την υπόθεση το πανεπιστήμιο και τόνισε ότι «οφείλουμε να κάνουμε περισσότερα».

«Χαιρετίζω την ανεξάρτητη αξιολόγηση που θα διενεργήσει εξωτερικό δικηγορικό γραφείο σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Κορνέλ διαχειρίστηκε το ζήτημα του 2024», δήλωσε ο πρύτανης Μάικλ Κότλικοφ σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα που αναρτήθηκε στον ιστότοπο του πανεπιστημίου.

«Αυτή ήταν μία από τις δυσκολότερες εβδομάδες στην ιστορία του Κορνέλ», συνέχισε, επισημαίνοντας ότι το ζήτημα «θα βαραίνει την κοινότητά μας για τα επόμενα χρόνια».

Στο βίντεο αυτό, διάρκειας 8 λεπτών, ο Κότλικοφ χαρακτήρισε τις καταγγελίες της νεαρής γυναίκας περί βιασμού της από επτά μέλη αδελφότητας του πανεπιστημίου «βαθιά ανησυχητικές».

Το περιστατικό έχει εγείρει ερωτήματα για τη χρήση ναρκωτικών ουσιών και αλκοόλ στην πανεπιστημιούπολη, αλλά και για τον τρόπο με τον οποίο διεξήχθησαν οι έρευνες, πρόσθεσε ο ίδιος.

Η γυναίκα, δύο εβδομάδες μετά το συμβάν, απευθύνθηκε στην αστυνομία του πανεπιστημίου Κορνέλ, η οποία διεξήγαγε έρευνα χωρίς όμως να ασκηθούν διώξεις. Την προηγούμενη εβδομάδα η γυναίκα κατέθεσε αστική αγωγή μεταξύ άλλων και εναντίον του πανεπιστημίου, το οποίο κατηγορεί ότι απέτυχε να την προστατεύσει και να τιμωρήσει επαρκώς τους άνδρες που εμπλέκονταν στον βιασμό της.

Ο Κότλικοφ τόνισε ότι «δεσμεύομαι να ερευνήσω» τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε η υπόθεση και υπογράμμισε ότι τόσο η διοίκηση του πανεπιστημίου όσο και η κοινότητα «οφείλουν να κάνουν περισσότερα».

«Πρέπει να προωθήσουμε μια κουλτούρα στην οποία η σεξουαλική επίθεση θα θεωρείται αδικαιολόγητη και να διασφαλίσουμε ότι η κοινότητά μας (…) είναι ενημερωμένη σχετικά με τη συναίνεση», πρόσθεσε.

Παράλληλα σημείωσε ότι «η διοίκηση του πανεπιστημίου πρέπει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στο οποίο τα θύματα σεξουαλικής επίθεσης θα νιώθουν ασφαλή να μιλήσουν και θα αντιμετωπίζονται με συμπόνοια και αξιοπρέπεια», κάνοντας λόγο για «μια καθοριστική στιγμή» στην ιστορία του Κορνέλ.

Την Πέμπτη η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης Κάθριν Χόκαλ διόρισε τη γενική εισαγγελέα της πολιτείας Λετίσια Τζέιμς αρμόδια ειδική εισαγγελέα για τη διερεύνηση της υπόθεσης και υποσχέθηκε να αλλάξει έναν αμφιλεγόμενο νόμο, ο οποίος καθιστά δύσκολο για ένα θύμα να αναγνωριστεί ότι έχει κακοποιηθεί σεξουαλικά, εάν προηγουμένως είχε καταναλώσει οικειοθελώς αλκοόλ ή ναρκωτικές ουσίες.

Μαμντάνι: «Η λογοδοσία και η δικαιοσύνη πρέπει να γίνονται πράξη»

«Οι καταγγελίες στην υπόθεση σεξουαλικής επίθεσης στο Κορνέλ είναι βαθιά ανησυχητικές και σπαρακτικές. Το Πανεπιστήμιο του Κορνέλ την απογοήτευσε», κατήγγειλε ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοράν Μαμντάνι, σε ανάρτησή του στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης X, αναφερόμενος στην πολύκροτη υπόθεση.

«Στηρίζω πλήρως την απόφαση της κυβερνήτη Χότσουλ να ορίσει τη Γενική Εισαγγελέα Τζέιμς ως ειδική εισαγγελέα για την υπόθεση και αναμένω μια πλήρη και σε βάθος έρευνα».

«Η λογοδοσία και η δικαιοσύνη δεν πρέπει να παραμένουν απλώς αξίες, αλλά να γίνονται πράξη».

The allegations in the Cornell sexual assault case are deeply disturbing and gut-wrenching. Cornell University has failed this survivor. I fully support Governor Hochul’s decision to name Attorney General James as special prosecutor in this case and look forward to the complete and extensive investigation that is to come. Accountability and justice cannot simply be values, they must also be delivered. — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) October 2, 2026

Ο εισαγγελέας της κομητείας, Τόμπκινς Μάθιου Βαν Χάουτεν, που βρίσκεται το Κορνέλ, αναγνώρισε την κατακραυγή που έχει ξεσπάσει σχετικά με τον χειρισμό της υπόθεσης από τις αρχές. Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα δήλωσε ότι το γραφείο του θα την επανεξετάσει και θα παρουσιάσει στοιχεία -συμπεριλαμβανομένης της κατάθεσης της γυναίκας- σε σώμα ενόρκων με σκοπό την πιθανή άσκηση δίωξης.

Όπως εξήγησε ο ίδιος, την εποχή του συμβάντος το γραφείο του δεν προχώρησε στην άσκηση διώξεων, καθώς τα στοιχεία που διαβιβάστηκαν από την αστυνομία έκαναν λόγο για συναινετικές σεξουαλικές σχέσεις.

Όπως μεταδίδουν αμερικανικά ΜΜΕ, η αστυνομία φαίνεται πως είχε αφαιρέσει από την κατάθεση του φερόμενου θύματος ένα μέρος στο οποίο χαρακτήριζε τα γεγονότα ως βιασμό και υποστήριζε ότι είχε εξαναγκαστεί.

Η Χόκαλ επέκρινε την αστυνομία του Κορνέλ για αυτήν την παράλειψη, ενώ διερωτήθηκε επίσης γιατί το γραφείο του Βαν Χάουτεν δεν πήρε απευθείας κατάθεση από τη γυναίκα ούτε εξέτασε ολόκληρη την απομαγνητοφώνηση της συνέντευξής της στην αστυνομία, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

«Είναι ακόμα ανοιχτό το μαγαζί;» – Tα αδιανόητα μηνύματα

Αποσπάσματα από μηνύματα που φέρεται να αντάλλαξαν ένας από τους κατηγορούμενους στην υπόθεση ομαδικού βιασμού ήρθαν πριν από λίγες μέρες στη δημοσιότητα και προκαλούν φρίκη.

Ο άνδρας, το όνομα του οποίου δεν έχει δημοσιοποιηθεί στο συγκεκριμένο μήνυμα, φαίνεται να ζητά συγγνώμη από τη γυναίκα για «το πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα». Παράλληλα, ανέφερε ότι η μνήμη του για όσα είχαν συμβεί δύο νύχτες νωρίτερα ήταν «κάπως θολή».

Ο ίδιος έγραψε ότι τόσο εκείνος όσο και ένας ακόμα άνδρας που βρισκόταν στο σημείο μετανιώνουν επειδή ήταν υπερβολικά μεθυσμένοι, ώστε να «το σταματήσουν και να διώξουν τον κόσμο πριν ξεφύγει εντελώς».

Η γυναίκα η οποία έκτοτε αποχώρησε από το Κορνέλ, απάντησε ότι και η δική της μνήμη ήταν «πολύ θολή» και ότι όλοι τους ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Δύο από τους φερόμενους ως δράστες αποβλήθηκαν στη συνέχεια από το πανεπιστήμιο μετά από εσωτερική έρευνα του Πανεπιστημίου. Οι άλλοι πέντε επέστρεψαν στις σπουδές τους στο Πανεπιστήμιο της Ivy League, αφού έγραψαν ένα δοκίμιο, παρακολούθησαν ένα σεμινάριο ή εξέτισαν σύντομη αναστολή.

Κανένας από τους επτά δεν συνελήφθη ούτε κατηγορήθηκε ποτέ ποινικά. Η αγανάκτηση για την αντιμετώπιση των ανδρών που κατονομάζονται στην αγωγή εντάθηκε μετά τη δημοσιοποίησή της.