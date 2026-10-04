Ο διευθυντής Εθνικών Πληροφοριών, Τζέι Κλέιτον, αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο στην πολιτική της κυβέρνησης Τραμπ για την τεχνητή νοημοσύνη, μετά τον διορισμό του από τον Αμερικανό πρόεδρο, σύμφωνα με τη Wall Street Journal.

Ο Κλέιτον, που διορίστηκε επικεφαλής Εθνικών Πληροφοριών τον Αύγουστο, θα ηγηθεί της ομάδας εργασίας του Λευκού Οίκου που θα αναλάβει να παρουσιάσει σε διάστημα 120 ημερών τους κινδύνους και τις ευκαιρίες που παρουσιάζει η ΑΙ, σύμφωνα με την εφημερίδα.

«Ο πρόεδρος ζήτησε τη σύσταση μιας ομάδας», την οποία ονόμασε «Δύναμη Υπερνοημοσύνης» (Super Intelligence Force), προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι ΗΠΑ θα παραμείνουν ηγετική δύναμη στην προηγμένη ΑΙ προστατεύοντας παράλληλα τα αμερικανικά συμφέροντα, δήλωσε ο Κλέιτον στην WSJ, ενώ πρόσθεσε ότι «ο κίνδυνος να μην είμαστε πρώτοι είναι μεγάλος».

Εξάλλου, η ομάδα εργασίας θα έχει ως αποστολή να καταθέσει προτάσεις «για την αντιμετώπιση των απειλών που συνδέονται με την τεχνητή νοημοσύνη και αφορούν την κοινωνία μας».

Ο στόχος αυτός θα πρέπει να επιτευχθεί «αποτρέποντας παράλληλα την υπερβολική ρύθμιση και τη ρυθμιστική αιχμαλωσία από συμφέροντα, φαινόμενα που θα έβλαπταν την καινοτομία και τον ανταγωνισμό», προσθέτει η εφημερίδα.

Η «ρυθμιστική αιχμαλωσία» σημαίνει ότι επιτρέπεται σε ορισμένους παράγοντες της αγοράς να καθορίζουν οι ίδιοι τους ρυθμιστικούς κανόνες και να συμπράττουν με στόχο τη διατήρηση του ανταγωνιστικού τους πλεονεκτήματος.

Αξιωματούχοι δήλωσαν στη WSJ ότι η ομάδα εργασίας θα αφήσει το μεγαλύτερο μέρος της διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη στον ίδιο τον κλάδο, συνεργαζόμενη παράλληλα με τις εταιρείες του τομέα.

Η ασφάλεια της ΑΙ έχει αναχθεί σε σημαντικό ζήτημα τις τελευταίες εβδομάδες, με κάποιους ερευνητές να προειδοποιούν ότι αυτοί που αναπτύσσουν την τεχνολογία πιστεύουν ότι θα μπορούσε να σκοτώσει τους ανθρώπους σε μια δεκαετία. Πολλοί κοινοβουλευτικοί των Δημοκρατικών και των Ρεπουμπλικανών έχουν αντιδράσει εκφράζοντας την ανησυχία τους και ζητώντας να αναληφθεί δράση.

Από την πλευρά του, ο Τραμπ, δεν φαίνεται να υποστηρίζει την επιβολή κανονιστικών ρυθμίσεων στην ΑΙ, λέγοντας ότι η υπερβολική εποπτεία μπορεί να αποδυναμώσει την ανταγωνιστικότητα των ΗΠΑ έναντι της Κίνας.

Στην ομάδα εργασίας θα συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ και η προσωπάρχης του Λευκού Οίκου Σούζι Γουάιλς, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.