Συντρίμμια από το ιπτάμενο ασθενοφόρο που εξαφανίστηκε στον Ατλαντικό, ενώ εκτελούσε πτήση από τις Βερμούδες προς τη Βοστώνη, εντόπισαν τα σωστικά συνεργεία στα ανοιχτά του Ναντάκετ, στη Μασαχουσέτη.

Η αμερικανική Ακτοφυλακή επιβεβαίωσε τη νεότερη αυτή εξέλιξη, χωρίς να ανακοινώσει τον εντοπισμό των έξι επιβαινόντων, για τους οποίους η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης συνεχίζεται.

Το αεροσκάφος Gulfstream G100 χάθηκε τις πρώτες ώρες του Σαββάτου 3 Οκτωβρίου και δεν έφτασε ποτέ στο διεθνές αεροδρόμιο Λόγκαν της Βοστώνης, όπως επιβεβαίωσε η διαχειρίστρια αρχή Massport. Πληροφορίες του BBC World περιγράφουν έρευνες που συνεχίζονται μέσα στη νύχτα του Σαββάτου προς την Κυριακή, με την τύχη των ανθρώπων που επέβαιναν στο αεροσκάφος να παραμένει άγνωστη.

📰 DEVELOPING: Debris found from plane that went missing off US coast. The aircraft lost communication with flight controllers after significantly dropping in altitude, according to flight data. Source: BBC World. pic.twitter.com/smE2hnI8cb — PulseX (@PulseX24) October 4, 2026

Ασθενής και συγγενής του ανάμεσα στους επιβαίνοντες

Το αεροσκάφος, με νηολόγιο C-GRJP, ανήκει στην καναδική Latitude Air Ambulance, εταιρεία αεροδιακομιδών με έδρα το Χάμιλτον του Οντάριο. Σύμφωνα με τον υπεύθυνο επιχειρήσεών της, Κλάρενς Τόγκερετζ, ο οποίος μίλησε στο Canadian Press, μετέφερε έναν ασθενή και ένα μέλος της οικογένειάς του. Το πλήρωμα αποτελούνταν από δύο πιλότους και δύο μέλη ιατρικού προσωπικού, όλοι Καναδοί, ενώ οι δύο επιβάτες ήταν υπήκοοι των Βερμούδων, αναφέρει το torontotoday.ca.

Η Skyport, που διαχειρίζεται το διεθνές αεροδρόμιο L.F. Wade των Βερμούδων, ανακοίνωσε ότι η αναχώρηση πραγματοποιήθηκε περίπου στις 00:41 του Σαββάτου, τοπική ώρα Βερμούδων. Η πτήση είχε προορισμό τη Μασαχουσέτη, αλλά η επικοινωνία διακόπηκε καθώς το αεροσκάφος πλησίαζε τις αμερικανικές ακτές.

U.S. Coast Guard searching for six people after confirming debris field off Nantucket is from medical transport aircraft that lost contact en route from Bermuda to Boston early this morning. — The Dive Feed (@TheDeepDiveFeed) October 4, 2026

Η αναφορά για ηλεκτρικά προβλήματα και το σήμα κινδύνου

Στο επίκεντρο βρίσκονται οι τελευταίες επικοινωνίες με τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας. Σύμφωνα με το αμερικανικό δημόσιο ραδιοφωνικό δίκτυο NPR, το ρεπορτάζ του οποίου δημοσιεύεται και στο OPB, ο πιλότος δήλωσε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Ηχογραφημένες επικοινωνίες παραπέμπουν σε ηλεκτρικά προβλήματα, ενώ ο ελεγκτής ακούγεται να ζητά διευκρίνιση για το εάν το αεροσκάφος προσέγγιζε «στα τυφλά».

Τα διαθέσιμα δεδομένα παρακολούθησης της πτήσης καταγράφουν απότομη απώλεια ύψους, τουλάχιστον 9.000 ποδών σε περίπου δύο λεπτά, πριν το αεροσκάφος διατηρήσει για λίγο πιο σταθερό ύψος και τελικά χαθεί το σήμα του. Πρόκειται, ωστόσο, για προκαταρκτικές ενδείξεις και όχι για πόρισμα σχετικά με τα αίτια του συμβάντος.

Debris linked to the aircraft has been located off Nantucket, with search efforts continuing overnight into October 4; the account’s image is a generic stock photo of a similar jet, not the specific missing plane (C-GRJP). — The Royal Commentator USA (@barristerlawusa) October 4, 2026

Η διοίκηση του αεροδρομίου του Ναντάκετ επιβεβαίωσε ότι είχε ενημερωθεί για τη δήλωση έκτακτης ανάγκης, υπογραμμίζοντας ότι οι ακριβείς περιστάσεις παραμένουν ανεπιβεβαίωτες. Το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά, ενώ η επιχειρησιακή ενημέρωση και η διερεύνηση του περιστατικού ανήκουν στις αρμόδιες ομοσπονδιακές αρχές.

Έρευνες από αέρα, θάλασσα και ακτή

Η Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας των ΗΠΑ εξέδωσε ειδοποίηση έρευνας και διάσωσης περίπου στη 01:20 του Σαββάτου, τοπική ώρα Μασαχουσέτης. Σύμφωνα με το Nantucket Current, οι πρώτες έρευνες επικεντρώθηκαν περίπου 13 ναυτικά μίλια νότια του Ναντάκετ, δηλαδή σε απόσταση περίπου 24 χιλιομέτρων από το νησί.

Στην επιχείρηση κινητοποιήθηκαν αεροσκάφος HC-144 Ocean Sentry και ελικόπτερο MH-60 Jayhawk από τη βάση του Κέιπ Κοντ, αεροσκάφος Hercules από την Ελίζαμπεθ Σίτι, διασωστικό σκάφος από τον σταθμό Brant Point και το περιπολικό William Sparling. Παράλληλα, αστυνομικοί και προσωπικό της λιμενικής υπηρεσίας του Ναντάκετ ερεύνησαν τη νότια ακτογραμμή του νησιού με οχήματα.

Η Ακτοφυλακή διατηρεί τις έρευνες σε εξέλιξη μετά τον εντοπισμό των συντριμμιών. Σύμφωνα με το Boston 25 News, έχει προγραμματίσει ενημέρωση στη βάση της στη Βοστώνη για το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου.

🚨🇨🇦#BREAKING | NEWS ⚠️

Update: The missing jet is a Canadian air ambulance with registration number (#CGRJP) the plane was departing from Bermuda and heading towards Boston before it went down and dropped from radar, the aircraft was carrying six people.



Multiple Coast Guard… pic.twitter.com/lWjIYKOUUh — Todd Paron🇺🇸🇬🇷🎧👽 (@tparon) October 3, 2026

Σε επαφή με τις οικογένειες οι Αρχές

Ο υπουργός Μεταφορών του Καναδά, Στίβεν ΜακΚίνον, επιβεβαίωσε ότι τέσσερις Καναδοί βρίσκονταν στο αεροσκάφος και ανέφερε ότι η Transport Canada συνεργάζεται με τις αρμόδιες αρχές. Όπως μετέδωσε η ΕΡΤ, το αμερικανικό Εθνικό Συμβούλιο Ασφάλειας Μεταφορών είχε επίσης αρχίσει να συγκεντρώνει πληροφορίες για το περιστατικό.

Η κυβέρνηση των Βερμούδων ανακοίνωσε ότι βρίσκεται σε επαφή με τις οικογένειες των επιβαινόντων και με τις αρχές που συντονίζουν την επιχείρηση. Ο πρωθυπουργός Ντέιβιντ Μπερτ εξέφρασε την ελπίδα να βρεθούν ασφαλείς και οι έξι, ευχαρίστησε τα σωστικά συνεργεία και ζήτησε να γίνει σεβαστή η ιδιωτικότητα των οικογενειών.