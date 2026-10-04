Νέα κλιμάκωση σημειώθηκε στην Υεμένη, καθώς ο κυβερνητικός στρατός ανακοίνωσε ότι βομβάρδισε τη Σαναά, που ελέγχεται από τους αντάρτες Χούθι. Από την πλευρά τους, οι Χούθι ανέφεραν ότι το Σάββατο έπληξαν εγκαταστάσεις της σαουδαραβικής πετρελαϊκής εταιρείας Aramco στο Ριάντ.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ των Χούθι από τη μία πλευρά και της Σαουδικής Αραβίας και της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης από την άλλη δεν φαίνεται να αποκλιμακώνονται από τον Ιούλιο, όταν ξεκίνησαν ανοίγοντας ένα νέο μέτωπο στον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Οι Χούθι έχουν ήδη ανακοινώσει δύο φορές ως τώρα ότι στοχοθέτησαν εγκαταστάσεις του πετρελαϊκού κολοσσού της Σαουδικής Αραβίας: τον Σεπτέμβριο στην πόλη -λιμάνι Γιανμπού- τον βασικό τερματικό σταθμό πετρελαίου του βασιλείου- και τον Αύγουστο στο νότιο τμήμα της χώρας.

Οι δυνάμεις των Χούθι «εξαπέλυσαν μια στρατιωτική επιχείρηση ευρείας κλίμακας χρησιμοποιώντας πολλούς βαλλιστικούς πυραύλους και drones για να πλήξουν την Aramco στην πρωτεύουσα του Σαουδάραβα εχθρού», δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος του κινήματος Γιαχία Σαρί.

«Τα πλήγματα προκάλεσαν πυρκαγιές στις εγκαταστάσεις», πρόσθεσε.

Δημοσιογράφος του AFP είχε μεταδώσει χθες ότι είδε φλόγες και καπνό να υψώνονται από μια εγκατάσταση της Aramco, νότια του Ριάντ.

Οι σαουδαραβικές αρχές δεν έχουν σχολιάσει προς το παρόν το συμβάν.

Στο μεταξύ το τηλεοπτικό δίκτυο Al Masirah, που πρόσκειται στους Χούθι, μετέδωσε ότι «εχθρικά αεροσκάφη διεξήγαγαν στη διάρκεια της ημέρας 26 πλήγματα εναντίον της Σαναά» -η οποία έγινε στόχος για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια την Πέμπτη- σύμφωνα με τους Χούθι, χωρίς να αναφερθεί σε τυχόν θύματα.

Στη συνέχεια οι κυβερνητικές δυνάμεις της Υεμένης έκαναν λόγο στο Χ για «καταστροφικά πλήγματα εναντίον ζωτικής σημασίας στόχων της τρομοκρατικής πολιτοφυλακής των Χούθι στη Σαναά και τη Σάαντα», χωρίς άλλες διευκρινίσεις.

Στη Σαναά ανταποκριτής του AFP άκουσε τουλάχιστον πέντε εκρήξεις σε διαφορετικά σημεία της πόλης, ενώ ένας άλλος είδε δύο μαχητικά αεροσκάφη να ρίχνουν πυραύλους.

Το Al Masirah μετέδωσε επίσης ότι εξαπολύθηκαν σαουδαραβικά πλήγματα με πυραύλους εναντίον «του δικτύου τηλεπικοινωνιών στην επαρχία Σάαντα», προπύργιο των Χούθι στη βόρεια Υεμένη.

«Καταστροφική κρίση»

Οι συγκρούσεις στην Υεμένη εντάθηκαν τον Σεπτέμβριο μετά την επιχείρηση των Χούθι οι οποίοι κατέλαβαν τις παράκτιες περιοχές της χώρας που βρέχονται από την Ερυθρά Θάλασσα ενισχύοντας τον έλεγχό τους επί του στενού Μπαμπ αλ Μάντεμπ.

Η σημασία του στενού αυτού για την παγκόσμια ναυσιπλοΐα έχει ενισχυθεί μετά τον αποκλεισμό των Στενών του Ορμούζ -στρατηγικού δίαυλου για το παγκόσμιο εμπόριο υδρογονανθράκων στην άλλη πλευρά της αραβικής χερσονήσου- έπειτα από την έναρξη του πολέμου στο Ιράν.

Από την πιο πρόσφατη χερσαία επιχείρηση των Χούθι έχουν σκοτωθεί εκατοντάδες άνθρωποι και έχει επιδεινωθεί η ανθρωπιστική κρίση που αντιμετωπίζει η Υεμένη.

Η κρίση υποσιτισμού στην Υεμένη, την πιο φτωχή χώρα της αραβικής χερσονήσου, κινδυνεύει να γίνει «απολύτως καταστροφική», προειδοποίησε την Παρασκευή το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (WFP).

Μέχρι στιγμής, οι εκκλήσεις του Ριάντ για διεθνή βοήθεια, κυρίως από τις ΗΠΑ, δεν έχουν βρει ανταπόκριση, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.