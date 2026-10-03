Οι φιλοϊρανοί Χούθι της Υεμένης ανακοίνωσαν σήμερα ότι οι σαουδαραβικές δυνάμεις εξαπέλυσαν 26 πλήγματα κατά της πρωτεύουσας Σαναά σήμερα, μετέδωσε μέσο ενημέρωσης της οργάνωσης, καθώς κλιμακώνεται ο εμφύλιος πόλεμος στη χώρα.

Το τηλεοπτικό δίκτυο Almasirah μετέδωσε ότι “εχθρικά αεροσκάφη” του βασιλείου, το οποίο υποστηρίζει την κυβέρνηση της Υεμένης, έβαλαν στο στόχαστρο την πρωτεύουσα, η οποία ελέγχεται από τους Χούθι, χωρίς να δώσει περισσότερα στοιχεία για τα θύματα.

Οι σαουδαραβικές δυνάμεις έπληξαν τη Σαναά για πρώτη φορά έπειτα από χρόνια την Πέμπτη, μετέδωσαν τα μέσα ενημέρωσης των Χούθι.