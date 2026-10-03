Η διάσημη Hōlei Sea Arch, ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους φυσικούς σχηματισμούς της Χαβάης, κατέρρευσε στον Ειρηνικό Ωκεανό, έπειτα από περίπου 550 χρόνια παρουσίας στην απόκρημνη ακτογραμμή του Μεγάλου Νησιού.

Η εντυπωσιακή θαλάσσια αψίδα, ύψους περίπου 27,4 μέτρων, βρισκόταν στο Εθνικό Πάρκο Ηφαιστείων της Χαβάης και αποτελούσε ένα από τα δημοφιλέστερα και πιο φωτογραφημένα σημεία της περιοχής.

Πότε κατέρρευσε η Hōlei Sea Arch

Σύμφωνα με την Υπηρεσία Εθνικών Πάρκων των ΗΠΑ (NPS), η Hōlei Sea Arch ήταν ακόμη όρθια στις 23 Σεπτεμβρίου, ενώ μέχρι το βράδυ της 27ης Σεπτεμβρίου είχε πλέον καταρρεύσει.

Η ακριβής στιγμή της κατάρρευσης δεν έχει προσδιοριστεί.

Το γεγονός, πάντως, δεν αποτέλεσε έκπληξη για τις Αρχές, καθώς η περιοχή γύρω από την αψίδα παρουσίαζε εδώ και χρόνια σημάδια γεωλογικής αστάθειας.

Ήδη από τον Ιανουάριο του 2020 είχαν εμφανιστεί νέες ρωγμές στους βράχους, με αποτέλεσμα να κλείσει το αρχικό σημείο παρατήρησης και να δημιουργηθεί νέο, σε μεγαλύτερη απόσταση από την άκρη του γκρεμού.

Είχε προειδοποιήσει για την κατάρρευση η NPS

Η NPS είχε επισημάνει από το 2021 ότι η Hōlei Sea Arch ήταν ένας εντυπωσιακός, αλλά προσωρινός, γεωλογικός σχηματισμός και ότι κάποια στιγμή θα κατέρρεε στη θάλασσα.

Ένα μεγάλο τμήμα της αψίδας είχε ήδη αποκολληθεί το 2022, ενώ η ευρύτερη παράκτια περιοχή είχε επηρεαστεί από τους σεισμούς που συνδέονταν με την έκρηξη του Κιλαουέα το 2018 και την επακόλουθη κατάρρευση της κορυφής του ηφαιστείου.

Η κατάρρευση σημειώθηκε την περίοδο κατά την οποία το πάρκο είχε κλείσει προσωρινά λόγω της τροπικής καταιγίδας Lowell.

Ωστόσο, η NPS δεν έχει επιβεβαιώσει ότι η καταιγίδα ή ο έντονος κυματισμός που τη συνόδευσε ήταν η αιτία της κατάρρευσης. Το μόνο βέβαιο είναι ότι ο σχηματισμός αντιμετώπιζε ήδη σοβαρά προβλήματα σταθερότητας και κατέρρευσε μέσα στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

https://www.youtube.com/watch?v=St-Ip69Wvjk&t=1s

Προειδοποίηση προς τους επισκέπτες

Μετά την κατάρρευση, οι Αρχές κάλεσαν τους επισκέπτες να μην πλησιάζουν την περιοχή, καθώς οι απόκρημνοι βράχοι παραμένουν ασταθείς και υπάρχει κίνδυνος νέων καταπτώσεων προς τον ωκεανό.

Η Hōlei Sea Arch είχε σχηματιστεί από τη μακροχρόνια δράση των κυμάτων πάνω στα ηφαιστειακά πετρώματα. Η εξαφάνισή της αποτελεί ακόμη μία φυσική μεταβολή στην άγρια ακτογραμμή του Εθνικού Πάρκου Ηφαιστείων της Χαβάης.

Όπως είχε επισημάνει η NPS, καθώς οι γκρεμοί υποχωρούν σταδιακά προς την ενδοχώρα, νέοι γεωλογικοί σχηματισμοί μπορούν να δημιουργηθούν στη θέση εκείνων που χάνονται.