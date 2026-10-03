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Μία μεγάλη στήλη καπνού και φωτιάς ήταν ορατή σήμερα κοντά σε μία εγκατάσταση της Aramco στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με τη δήλωση ενός μάρτυρα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τις Αρχές της Σαουδικής Αραβίας ή από την Aramco σχετικά με την φωτιά.