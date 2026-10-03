Μία μεγάλη στήλη καπνού και φωτιάς ήταν ορατή σήμερα κοντά σε μία εγκατάσταση της Aramco στο Ριάντ της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με τη δήλωση ενός μάρτυρα στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.
BREAKING: Global energy prices will go up again! A massive fire has broken out at a Saudi Aramco refinery in Riyadh.— Babak Taghvaee – The Crisis Watch (@BabakTaghvaee1) October 3, 2026
The facility was targeted by Houthi one way attack drones or ballistic missiles this morning. The fire was detected at around 05:00 UTC, and footage circulating… pic.twitter.com/YX7mVXAgUT
Δεν υπήρξε άμεση επιβεβαίωση από τις Αρχές της Σαουδικής Αραβίας ή από την Aramco σχετικά με την φωτιά.