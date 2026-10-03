Ως τρομοκρατική ενέργεια χαρακτηρίζουν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα την επίθεση που φέρεται να επιχείρησε ο συγκυβερνήτης αεροσκάφους της flydubai, το οποίο εκτελούσε πτήση προς το Τελ Αβίβ και κινδύνευσε να συντριβεί. Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα των ΗΑΕ, Χαμάντ Σαΐφ αλ Σαμσί, ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον κυβερνήτη μέσα στο πιλοτήριο με τσεκούρι και επιχείρησε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους.

Ο συγκυβερνήτης έχει ταυτοποιηθεί ως ο Ομανός Χαμάμ αλ Χαμάμι. Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διευκρινιστούν οι συνθήκες του περιστατικού, τα κίνητρα της επίθεσης και τυχόν διασυνδέσεις του με άλλους ανθρώπους ή οργανώσεις. Παράλληλα, εξετάζονται τα φυσικά και ψηφιακά στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, όπως ανακοίνωσε ο γενικός εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

O Χαμάμ αλ Χαμάμι

Το παρελθόν του συγκυβερνήτη και οι υποψίες για εξτρεμιστικές απόψεις

Σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο Associated Press (AP) και τις οποίες επικαλείται το Sky News, ο συγκυβερνήτης, ο οποίος έχει Σύρια μητέρα και γεννήθηκε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, είχε αποκλειστεί από πτήσεις στο Ομάν, καθώς υπήρχαν φόβοι ότι είχε υιοθετήσει εξτρεμιστικές απόψεις. Ο αποκλεισμός του είχε προηγηθεί της πρόσληψής του από την αεροπορική εταιρεία Flydubai, η οποία εδρεύει στα ΗΑΕ.

Διπλωματική πηγή από τον Κόλπο δήλωσε στο ίδιο πρακτορείο ότι οι Αρχές διερευνούν αν ο συγκυβερνήτης έδρασε ως «μοναχικός λύκος» ή αν είχε σχέσεις με εξτρεμιστικές οργανώσεις. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο Associated Press υπό τον όρο της ανωνυμίας, δεν είναι σαφές αν ο φερόμενος ως δράστης ανήκε σε κάποια ομάδα, ενώ δεν υπάρχουν προς το παρόν στοιχεία που να τεκμηριώνουν σύνδεση της επίθεσης με το Ιράν.

Στην έρευνα συμμετέχουν και Ισραηλινοί ερευνητές, ωστόσο τον κύριο ρόλο στη διερεύνηση της υπόθεσης έχουν οι αρχές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Η μάχη του πιλότου μέσα στο πιλοτήριο και η βουτιά του αεροσκάφους

Ο Ινδός κυβερνήτης Σμιτ Ματσάρ έχει χαρακτηριστεί ήρωας, καθώς, παρά τον τραυματισμό του από την επίθεση του συναδέλφου του, προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου και να αποτρέψει τα χειρότερα. Την ίδια ώρα, επιβάτες και μέλη του πληρώματος κατάφεραν να ακινητοποιήσουν τον φερόμενο ως δράστη.

Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 182 άνθρωποι, ενώ κατά τη διάρκεια του περιστατικού το αεροπλάνο έχασε απότομα ύψος. Συγκεκριμένα, μέσα σε περίπου ένα λεπτό, κατέβηκε από τα 33.000 πόδια στα 17.000 πόδια, δηλαδή από περίπου 10.000 μέτρα σε 5.100 μέτρα.

Η πτήση, η οποία είχε αναχωρήσει από το Ντουμπάι με προορισμό το Τελ Αβίβ, αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία. Εκεί συνελήφθη ο συγκυβερνήτης.

Σύμφωνα με τον γενικό εισαγγελέα των ΗΑΕ, ο συγκυβερνήτης χρησιμοποίησε τσεκούρι διάσωσης, ένα εργαλείο που συνήθως φυλάσσεται στο πιλοτήριο και προορίζεται για χρήση σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης, όπως σε περίπτωση συντριβής.

Η συγκλονιστική περιγραφή του πιλότου από το νοσοκομείο

Τις δραματικές στιγμές που έζησε περιέγραψε ο Σμιτ Ματσάρ σε συναισθηματικά φορτισμένη βιντεοκλήση από νοσοκομείο στο Άμπου Ντάμπι, κατά τη διάρκεια συνομιλίας του με τον πρωθυπουργό της Ινδίας, Ναρέντρα Μόντι.

Ο Ινδός κυβερνήτης, ο οποίος είχε τραυματιστεί σοβαρά, εξήγησε ότι, ακόμη και ενώ δεχόταν την επίθεση, προσπάθησε να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου. Όπως ανέφερε, μετά το χτύπημα έπεσε στο πάτωμα και πάλευε για τη ζωή του, ενώ αντιλήφθηκε ότι το αεροσκάφος έχανε απότομα ύψος.

«Δεν μπορούσα να αφήσω ανθρώπους να πεθάνουν», είπε στον Ινδό πρωθυπουργό, περιγράφοντας την προσπάθειά του να αντιδράσει παρά τα τραύματά του.

«Όταν βρέθηκα κάτω, μπορούσα να αισθανθώ ότι το αεροσκάφος βυθιζόταν και ήξερα ότι αυτή ήταν η τελευταία ευκαιρία να κάνω κάτι. Ήξερα ότι η πόρτα ήταν ακριβώς εκεί», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι δηλώσεις από τα ΗΑΕ, το Ισραήλ και τις ΗΠΑ για την επίθεση

Την Παρασκευή, ο Ανουάρ Γκαργκάς, ανώτερος διπλωματικός σύμβουλος των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, χαρακτήρισε την επίθεση σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ως «επικίνδυνη τρομοκρατική ενέργεια». Παράλληλα, απέδωσε στον κυβερνήτη του αεροσκάφους καθοριστικό ρόλο στην αποτροπή μιας καταστροφής.

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε ότι ο συγκυβερνήτης είχε υποβληθεί σε «ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση», εκτιμώντας ότι ήταν «πολύ πιθανό να σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφος».

«Ερευνούμε τώρα αν τον έστειλαν και όποιος τον έστειλε θα πληρώσει πολύ βαρύ τίμημα», ανέφερε σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του την Παρασκευή.

Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι πρώτες πληροφορίες που έχει λάβει υποδηλώνουν πιθανές διασυνδέσεις της επίθεσης με το Ιράν. Πρόσθεσε ότι, εάν πίσω από την ενέργεια βρίσκονταν Ιρανοί πράκτορες, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα τους πλήξουν «πολύ σκληρά».

Ωστόσο, σύμφωνα με αξιωματούχο που μίλησε στο Associated Press, μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν σύνδεση με το Ιράν, ενώ παραμένει αδιευκρίνιστο αν ο συγκυβερνήτης έδρασε μόνος του ή στο πλαίσιο οργανωμένης ενέργειας.

Εκπρόσωπος της Flydubai δήλωσε ότι οι συνθήκες του περιστατικού εξακολουθούν να διερευνώνται και ότι η εταιρεία δεν βρίσκεται σε θέση να σχολιάσει περαιτέρω την υπόθεση.

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