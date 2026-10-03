Τουλάχιστον 11 άνθρωποι διακομίστηκαν σε νοσοκομείο τραυματισμένοι, αφού κατέρρευσε η οροφή ενός μπαρ στην περιφέρεια Λα Ριόχα, στη βόρεια Ισπανία, ανακοίνωσαν σήμερα οι Αρχές.

Σήμερα τα ξημερώματα, περίπου στις 5:25 (τοπική ώρα, 06:25 ώρα Ελλάδας), υποχώρησε το πάτωμα ενός μπαρ στην πόλη Σαν Βινσέντε ντε λα Σονσιέρα και στη συνέχεια μέρος της οροφής, όπως και ένας τοίχος που είναι κοινός με γειτονική κατοικία.

Είκοσι πέντε με 30 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του μπαρ, επεσήμαναν οι Αρχές της περιφέρειας Λα Ριόχα, και οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων χρειάστηκε να τους ανασύρουν από τα συντρίμμια.

Πυροσβέστες ελέγχουν για τον εντοπισμό τυχόν άλλων εγκλωβισμένων και η αστυνομία έχει ξεκινήσει έρευνα για το συμβάν.