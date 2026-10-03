Ρωσικό χτύπημα έπληξε το πρωί του Σαββάτου τη Βόρεια Γέφυρα του Κιέβου, προκαλώντας ζημιές στο οδόστρωμα και στα εναέρια καλώδια των τρόλεϊ, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο.

Η επίθεση σημειώνεται ενώ τις τελευταίες ημέρες έχουν ενταθεί τα ρωσικά χτυπήματα σε κρίσιμες υποδομές του Κιέβου. Η Βόρεια Γέφυρα αποτελεί τη δεύτερη μεγάλη γέφυρα της πόλης που γίνεται στόχος, μετά τη Νότια Γέφυρα, η οποία έχει δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις από ρωσικά drones από την Πέμπτη.

A Russian drone has for the fourth time since Thursday morning attacked the South Bridge in Kyiv, according to Kyiv Mayor Vitali Klitschko and verified videos. pic.twitter.com/IjFMvcL4wm — Christopher Miller (@ChristopherJM) October 2, 2026

Ο Βιτάλι Κλίτσκο ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι «χτυπήθηκε η Βόρεια Γέφυρα», προσθέτοντας πως οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κατευθύνονταν στο σημείο. Παράλληλα, ενημέρωσε ότι η κυκλοφορία στη γέφυρα από την αριστερή προς τη δεξιά όχθη του Δνείπερου είχε διακοπεί.

Στο στόχαστρο και η Νότια Γέφυρα

Οι δύο γέφυρες συνδέουν τα ανατολικά και τα δυτικά τμήματα της ουκρανικής πρωτεύουσας και σύμφωνα με τον δήμαρχο, δεν είχαν δεχθεί πλήγματα πριν από την Πέμπτη, γεγονός που σηματοδοτεί ένα νέο στάδιο στις ρωσικές επιθέσεις στην πόλη.

Οι επανειλημμένες επιθέσεις στη Νότια Γέφυρα οδήγησαν την Παρασκευή το συμβούλιο άμυνας του Κιέβου στη σύγκληση έκτακτης συνεδρίασης. Μετά τη συνάντηση, ο Κλίτσκο δήλωσε ότι η πόλη βρίσκεται πλέον σε «πολύ δραματική κατάσταση», καθώς η Μόσχα πλήττει «κρίσιμες υποδομές, την εφοδιαστική αλυσίδα, κατοικίες» και άλλες σημαντικές εγκαταστάσεις.

A jet-powered Shahed struck as Kyiv residents were crossing the Pivdennyi Bridge on foot



Because of the transport collapse, people are being forced to cross from one bank of Kyiv to the other on foot — literally against the backdrop of Russian attacks and explosions. https://t.co/xD7Nc1NwoF pic.twitter.com/RiJFOmqw0s — NEXTA (@nexta_tv) October 3, 2026

Νωρίτερα, ο δήμαρχος είχε προειδοποιήσει ότι οι επιθέσεις στη Νότια Γέφυρα «διαλύουν το Κίεβο».

Προβλήματα και στις συγκοινωνίες

Μετά την επίθεση στη Νότια Γέφυρα την Πέμπτη, επιβάτες περιέγραψαν ότι η σκόνη από το ωστικό κύμα μιας έκρηξης εισήλθε σε βαγόνι μέσω του συστήματος εξαερισμού.

Η κυκλοφορία των συρμών του μετρό ανεστάλη, ενώ αργότερα επιτράπηκε εκ νέου η διέλευση των οχημάτων από τη γέφυρα. Παρόμοια προβλήματα στις μετακινήσεις συνεχίστηκαν και την Παρασκευή, μετά από νέες επιθέσεις.

BIG DEVELOPMENT



RUSSIA HAS JUST STRUCK THE NORTHERN BRIDGE IN KYIV, UKRAINE



🇺🇦🇷🇺‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️‼️ pic.twitter.com/C6ub8VwAVa — WW3 Monitor (@WW3_Monitor) October 3, 2026

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει δηλώσει ότι η Ρωσία ενεργεί ως απάντηση στις ουκρανικές επιθέσεις εναντίον ρωσικών ενεργειακών εγκαταστάσεων, παρά το γεγονός ότι οι επιθέσεις αυτού του είδους είχαν αρχικά ξεκινήσει από τη Μόσχα.