Ο συγκυβερνήτης της πτήσης FZ1073 της εταιρείας flydubai αποπειράθηκε να διαπράξει «τρομοκρατική» επίθεση στη διάρκεια της πτήσης από το Ντουμπάι στο Τελ Αβίβ του Ισραήλ, ανακοίνωσε σήμερα ο γενικός εισαγγελέας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, όπως μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο της χώρας WAM.

Ο συγκυβερνήτης επιτέθηκε στον πιλότο μέσα στο πιλοτήριο με ένα τσεκούρι και αποπειράθηκε να πάρει τον έλεγχο του αεροσκάφους, πρόσθεσε ο γενικός εισαγγελέας.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες για τον προσδιορισμό των συνθηκών του περιστατικού, των κινήτρων και τυχόν διασυνδέσεων του συγκυβερνήτη, καθώς και για την εξέταση υλικών και ψηφιακών στοιχείων, σημείωσε.

Από την πλευρά της, εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας των Εμιράτων δήλωσε ότι οι συνθήκες γύρω από το περιστατικό εξακολουθούν να ερευνώνται, ενώ πρόσθεσε ότι δεν είναι σε θέση να κάνει άλλα σχόλια.

Είχε «κοπεί» από τις πτήσεις στο Ομάν ο συγκυβερνήτης της flydubai

Ο συγκυβερνήτης της πτήσης 1073 της flydubai, ο οποίος φέρεται να μαχαίρωσε τον κυβερνήτη της σε μια απόπειρα να ρίξει το αεροσκάφος, είχε προηγουμένως αποκλειστεί από τις πτήσεις στο Ομάν, καθώς υπήρχαν ανησυχίες ότι είχε υιοθετήσει ριζοσπαστικές ιδεολογικές απόψεις, σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal.

Η επίθεση σημειώθηκε σε πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ και έχει προκαλέσει ερωτήματα τόσο για τον τρόπο με τον οποίο εξελίχθηκε το περιστατικό όσο και για τους ελέγχους που πραγματοποιούνται κατά την πρόσληψη προσωπικού στις αεροπορικές εταιρείες. Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 182 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων τέσσερις πιλότοι.

Η επίθεση μέσα στο πιλοτήριο

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει έως τώρα γνωστά, ο συγκυβερνήτης μαχαίρωσε τον κυβερνήτη, σε μια απόπειρα να προκαλέσει τη συντριβή του αεροσκάφους. Οι δύο άλλοι πιλότοι που βρίσκονταν στο πιλοτήριο ανέλαβαν τον έλεγχο του αεροσκάφους και κατάφεραν να το προσγειώσουν με ασφάλεια στην Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας.

Το περιστατικό έχει στρέψει την προσοχή και στο ιστορικό του συγκυβερνήτη, καθώς, σύμφωνα με τη Wall Street Journal, είχε προσληφθεί από τη flydubai παρά το γεγονός ότι είχε αποκλειστεί από τις πτήσεις στο Ομάν για λόγους ασφαλείας. Αυτό του επέτρεψε να πετάξει το αεροσκάφος σε μια ευαίσθητη διαδρομή που συνδέει τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με το Ισραήλ.

Οι ανησυχίες για τις εξτρεμιστικές απόψεις

Η Wall Street Journal ανέφερε ότι δεν κατέστη δυνατό να διαπιστωθεί εάν το Ομάν είχε κοινοποιήσει σε άλλες χώρες ή αεροπορικές εταιρείες τις ανησυχίες του σχετικά με τη φερόμενη ριζοσπαστικοποίηση του συγκυβερνήτη. Παράλληλα, δεν έχει διευκρινιστεί ποια ακριβώς ήταν η φύση της ριζοσπαστικοποίησής του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ξένων μέσων ο συγκυβερνήτης απομακρύνθηκε πέρυσι από θέση εργασίας στην εθνική αεροπορική εταιρεία του Ομάν, λόγω ανησυχιών για εξτρεμιστικές απόψεις. Το Al Arabiya, επικαλούμενο επίσης ενημερωμένη πηγή, ανέφερε ότι οι αρχές του Ομάν είχαν καταλήξει στο συμπέρασμα πως ο συγκυβερνήτης διατηρούσε εξτρεμιστικές απόψεις.

Τι δήλωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου

Ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, δήλωσε την Πέμπτη σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ισραηλινές αρχές γνωρίζουν πως ο συγκυβερνήτης «υποβλήθηκε σε ισλαμιστική ριζοσπαστική κατήχηση» και ότι σκόπευε να ρίξει το αεροσκάφος.

Ο Νετανιάχου ανέφερε επίσης ότι εξετάζεται εάν ο συγκυβερνήτης ενήργησε υπό τις εντολές κάποιου άλλου. Προειδοποίησε, μάλιστα, ότι όποιος τυχόν εμπλέκεται στην υπόθεση θα πληρώσει «βαρύ τίμημα».

Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.