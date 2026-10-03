Η γυναίκα που καταγγέλλει ότι βιάστηκε σε σπίτι φοιτητικής αδελφότητας του Πανεπιστημίου Κορνέλ στη Νέα Υόρκη «δεν είναι καλά» και βρίσκεται «υπό πολιορκία» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς χρήστες του διαδικτύου προσπαθούν να αποκαλύψουν την ταυτότητά της, σύμφωνα με τον δικηγόρο της.

Ο Τόμας Τζιούφρα δήλωσε ότι η γυναίκα, η οποία αναφέρεται στα δικαστικά έγγραφα ως Τζέιν Ντου, ήταν «ανίκανη να συναινέσει», καθώς ήταν «εντελώς, σε εξαιρετικά μεγάλο βαθμό μεθυσμένη» όταν έφτασε στο σπίτι όπου, σύμφωνα με την καταγγελία της, σημειώθηκε η επίθεση. Η γυναίκα υποστηρίζει ότι δέχθηκε σεξουαλική επίθεση από επτά άνδρες στην πανεπιστημιούπολη στην Ιθάκα της Νέας Υόρκης, το 2024.

Η υπόθεση στο Κορνέλ και η νέα έρευνα

Αρχικά δεν είχαν απαγγελθεί κατηγορίες για την υπόθεση. Ωστόσο, η έρευνα άνοιξε εκ νέου μετά την κατάθεση αγωγής από την Τζέιν Ντου, η οποία έφερε τις καταγγελίες στο επίκεντρο της εθνικής δημοσιότητας και αναζωπύρωσε το ενδεχόμενο να ασκηθούν ποινικές διώξεις.

Σε συνέντευξή του την Παρασκευή, ο Τζιούφρα δήλωσε: «Βρίσκεται υπό πολιορκία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου άνθρωποι προσπαθούν να την ταυτοποιήσουν». Όπως είπε, αναρτήσεις στο διαδίκτυο έχουν «λανθασμένα» ταυτοποιήσει άλλες γυναίκες ως την Τζέιν Ντου.

Μιλώντας στο CBS, τον αμερικανικό συνεργάτη του BBC, ο δικηγόρος υποστήριξε ότι η πελάτισσά του, η οποία ήταν 20 ετών την περίοδο των καταγγελλόμενων περιστατικών, δεν μπορούσε να συναινέσει επειδή ήταν μεθυσμένη όταν έφτασε στο σπίτι της φοιτητικής αδελφότητας. Ο Τζιούφρα ανέφερε επίσης ότι η γυναίκα είχε πιεστεί να πάρει την ουσία κεταμίνη πριν, σύμφωνα με την καταγγελία της, βιαστεί.

Η παρέμβαση της κυβερνήτριας της Νέας Υόρκης

Οι δηλώσεις του δικηγόρου έγιναν την ώρα που η κυβερνήτρια της Νέας Υόρκης, Κάθι Χόκουλ, διόρισε την κορυφαία εισαγγελική αρχή της πολιτείας, τη Γενική Εισαγγελέα Λετίσια Τζέιμς, για να αναλάβει την έρευνα.

Σε συνέντευξη Τύπου την Παρασκευή, η Χόκουλ δήλωσε ότι είχε «χάσει την εμπιστοσύνη της» στην ικανότητα του εισαγγελέα της κομητείας να επιβλέψει την υπόθεση.

«Αυτή η νεαρή γυναίκα είχε ήδη υποστεί κάτι που είναι απολύτως ανείπωτο και στη συνέχεια, σε κάθε βήμα, απογοητεύτηκε από ανθρώπους και θεσμούς που είχαν την υποχρέωση να την προστατεύσουν», ανέφερε η Χόκουλ.

Παράλληλα, δεσμεύτηκε να κλείσει ένα «παραθυράκι» στη νομοθεσία της πολιτείας, το οποίο, όπως είπε, καθιστά δύσκολη την απαγγελία κατηγοριών για βιασμό όταν το φερόμενο θύμα έχει καταναλώσει οικειοθελώς αλκοόλ ή ναρκωτικά.

«Ένιωθα σαν δόλωμα»

Κατά τη διάρκεια συνέντευξής της σε ερευνητές, η Τζέιν Ντου είπε στους ερευνητές της αστυνομίας του πανεπιστημίου: «Ήμουν μια σεξουαλική κούκλα για όλες τις προθέσεις και τους σκοπούς, κάτι που είναι λυπηρό αλλά, δυστυχώς, κάτι που δεν μου είναι άγνωστο ή κάτι που δεν έχω ξαναζήσει».

Σύμφωνα με αρχεία της πειθαρχικής έρευνας του πανεπιστημίου, τα οποία εξασφάλισαν αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, είπε επίσης ότι «ένιωθε σαν δόλωμα», ενώ οι επιτιθέμενοι ήταν «σαν λιοντάρια γύρω μου».

Την ίδια ώρα, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν πλημμυρίσει αναρτήσεις από γυναίκες που προσπαθούν να προστατεύσουν την ταυτότητα της καταγγέλλουσας του Κορνέλ, δημοσιεύοντας βίντεο με τον τίτλο «Είμαι η Τζέιν Ντου».

Οι αναρτήσεις αυτές έχουν ως στόχο, μεταξύ άλλων, να δυσκολέψουν τις διαδικτυακές αναζητήσεις για το όνομά της, ενώ τα μηνύματα αλληλεγγύης περιλαμβάνουν βίντεο στα οποία γυναίκες περιγράφουν τις δικές τους εμπειρίες σεξουαλικής επίθεσης.

Οι απόπειρες αποκάλυψης της ταυτότητας

Οι προσπάθειες στήριξης της Τζέιν Ντου εντάθηκαν μετά την απόφαση πολιτικού σχολιαστή να δηλώσει ότι θα αποκαλύψει την ταυτότητά της. Ο ίδιος υποστήριξε ότι είναι άδικο εκείνη να παραμένει ανώνυμη, ενώ οι άνδρες που κατονομάζονται δημόσια δεν έχουν κατηγορηθεί για κάποιο έγκλημα.

Παράλληλα, χρήστες του διαδικτύου που επιχειρούν να εντοπίσουν τα λεγόμενα «Επτά του Κορνέλ» έχουν προσπαθήσει να βρουν τις διευθύνσεις των ανδρών, με αποτέλεσμα να σημειωθεί τουλάχιστον μία περίπτωση λανθασμένης ταυτοποίησης.

Ένας εν ενεργεία λοχίας του Σώματος Πεζοναυτών των ΗΠΑ, ο οποίος είχε το ίδιο όνομα με έναν από τους άνδρες, έλαβε κατά λάθος την αγωγή της γυναίκας. Σύμφωνα με την εφημερίδα «Free Press», το περιστατικό οδήγησε σε καταιγισμό προσβολών και απειλών εναντίον του.