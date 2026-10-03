Αυτοκίνητο παρέσυρε σήμερα φιλάθλους που είχαν συγκεντρωθεί στην πόλη Νιουκάστλ, τραυματίζοντας αρκετούς, σύμφωνα με την αυστραλιανή αστυνομία.

Πλήθος κόσμου είχε παραταχθεί κατά μήκος κεντρικών δρόμων της πόλης για να επευφημήσει την ομάδα ράγκμπι Newcastle Knights η οποία αναχωρούσε με πούλμαν για το Σίδνεϊ, όπου την Κυριακή θα αγωνιστεί στον τελικό του πρωταθλήματος.

Τουλάχιστον εννέα τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και η κατάσταση δύο εξ αυτών χαρακτηρίζεται κρίσιμη, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

🟠 #BREAKING TEN PEOPLE ARE NOW INJURED AFTER A CAR PLOUGHED INTO KNIGHTS FANS AT WALLSEND, AND POLICE MINISTER YASMIN CATLEY WILL FRONT MEDIA AT 2PM 🟠



NSW Police have raised the number of people hurt to ten, up from nine this morning, after a car hit a crowd of fans lining… pic.twitter.com/rXUTOxQEM1 — One News Australia (@OneNewsAu) October 3, 2026

Ο οδηγός συνελήφθη, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι το συμβάν σχετίζεται με τρομοκρατία.

(Με πληροφορίες από ABC News)