Περίπου 400 άνθρωποι συγκεντρώθηκαν το βράδυ της Παρασκευής στην πόλη Καραμπαγιέδα της πολιτείας Λα Γουάιρα και άναψαν κεριά στη μνήμη των θυμάτων του διπλού σεισμού που συγκλόνισε τη Βενεζουέλα πριν από 100 ημέρες.

Εθελοντές μοίρασαν λευκά κεριά στο σημείο όπου κάποτε στεκόταν ένα συγκρότημα κατοικιών, το οποίο ισοπεδώθηκε από τους σεισμούς 7,2 και 7,5 βαθμών που σημειώθηκαν με διαφορά 39 δευτερολέπτων.

«Θα σ’ αγαπάμε για πάντα, κόρη μου», έγραφε ένα μήνυμα στο αυτοκίνητο της οικογένειας της Φρανσέλις Ιριάρτε, μιας 16χρονης που σκοτώθηκε κατά την κατάρρευση του κτιρίου μπροστά στα μάτια των γονιών της, οι οποίοι επέστρεφαν από το σούπερ μάρκετ.

Τα λείψανα της κοπέλας εντοπίστηκαν στα χαλάσματα ύστερα από 29 ημέρες ερευνών.

Η Φιελούς Περδόμο θρηνούσε τον χαμό συγγενικών της προσώπων: Είναι δύσκολο να λες στον εαυτό σου «ότι δεν έχει απομείνει τίποτα, παρά μόνο ένα μικρό δέντρο, είναι τρομερό», αφηγήθηκε κλαίγοντας, καθώς έβλεπε το άδειο οικόπεδο όπου κάποτε βρισκόταν η πολυκατοικία.

Περισσότεροι από 6.500 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο από τον διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές στη βόρεια Βενεζουέλα.