Συναγερμός σήμανε σήμερα στο Νιουκάσλ της Αυστραλίας, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένους φιλάθλους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι, όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές.

Εκατοντάδες φίλοι των Newcastle Knights είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος κεντρικών δρόμων της πόλης για να αποχαιρετήσουν και να εμψυχώσουν την ομάδα ράγκμπι, την ώρα που αναχωρούσε με λεωφορείο για το Σίδνεϊ.

JUST IN: At least 7 people injured after driver drove vehicle into NRL's Newcastle Knights fans in New South Wales, Australia. – 10 News Sydney pic.twitter.com/FBP0QaEb1O — AZ Intel (@AZ_Intel_) October 3, 2026

Οι Knights μεταβαίνουν στην αυστραλιανή μεγαλούπολη ενόψει του τελικού του πρωταθλήματος, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή.

Τουλάχιστον εννέα τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και η κατάσταση δύο εξ αυτών χαρακτηρίζεται κρίσιμη, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Major incident in NSW, Australia, after a car struck a crowd waiting to farewell the Newcastle Knights ahead of the NRL Grand Final tomorrow.



Reports suggest several people have been injured, some critically including children.



The driver has been arrested. It is not clear at… pic.twitter.com/xn0LYOAzLX — Pacific Wire (@JMChyno) October 3, 2026

Ο οδηγός συνελήφθη, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι το συμβάν σχετίζεται με τρομοκρατία.