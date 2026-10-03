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Συναγερμός σήμανε σήμερα στο Νιουκάσλ της Αυστραλίας, όταν αυτοκίνητο έπεσε πάνω σε συγκεντρωμένους φιλάθλους, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί άνθρωποι, όπως ανακοίνωσαν οι αστυνομικές αρχές.

Εκατοντάδες φίλοι των Newcastle Knights είχαν συγκεντρωθεί κατά μήκος κεντρικών δρόμων της πόλης για να αποχαιρετήσουν και να εμψυχώσουν την ομάδα ράγκμπι, την ώρα που αναχωρούσε με λεωφορείο για το Σίδνεϊ.

Οι Knights μεταβαίνουν στην αυστραλιανή μεγαλούπολη ενόψει του τελικού του πρωταθλήματος, ο οποίος είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή.

Τουλάχιστον εννέα τραυματίες έχουν διακομιστεί σε νοσοκομείο και η κατάσταση δύο εξ αυτών χαρακτηρίζεται κρίσιμη, όπως μεταδίδει το τηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Ο οδηγός συνελήφθη, ανακοίνωσε εκπρόσωπος της αστυνομίας, διευκρινίζοντας πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδηλώνουν ότι το συμβάν σχετίζεται με τρομοκρατία.