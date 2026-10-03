Ένα κρυπτογραφημένο μήνυμα του Ναπολέοντα Βοναπάρτη, το περιεχόμενο του οποίου παρέμενε άγνωστο για περισσότερους από δύο αιώνες, αποκρυπτογραφήθηκε με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, αποκαλύπτοντας στρατιωτικές πληροφορίες από την περίοδο του πολέμου της Γαλλίας με την Αυστρία.

Η επιστολή χρονολογείται από τον Μάρτιο του 1809 και είχε σταλεί στον Γάλλο στρατηγό Ογκίστ ντε Μαρμόν, στενό συνεργάτη του Ναπολέοντα, ο οποίος εκείνη την περίοδο βρισκόταν με τις δυνάμεις του στη Δαλματία, αποκομμένος από τα υπόλοιπα γαλλικά και συμμαχικά στρατεύματα.

Το έγγραφο διαβιβάστηκε μέσω του θετού γιου του Ναπολέοντα, Ευγένιου ντε Μποαρνέ, αντιβασιλέα του Βασιλείου της Ιταλίας.

Ένα ακατανόητο μείγμα συμβόλων, αριθμών και γραμμάτων

Η πρώτη γραμμή της επιστολής είχε γραφτεί στα γαλλικά, ωστόσο οι επόμενες 24 αποτελούνταν από έναν συνδυασμό συμβόλων, αριθμών και γραμμάτων που καθιστούσε το μεγαλύτερο μέρος του μηνύματος ακατανόητο.

Οι ειδικοί θεωρούν ότι ο παραλήπτης διέθετε τότε το απαραίτητο «κλειδί» για την αποκρυπτογράφηση. Το συγκεκριμένο κλειδί, όμως, δεν έχει διασωθεί.

Περισσότερα από 200 χρόνια αργότερα, ο Κάρτερ Τσερτς, μηχανικός στην εταιρεία κυβερνοασφάλειας SentinelOne, επιχείρησε να λύσει τον γρίφο αξιοποιώντας τεχνητή νοημοσύνη.

Όπως ανέφερε, χρησιμοποίησε το GPT-6 Astra, το οποίο ολοκλήρωσε σε περίπου έξι ώρες μια διαδικασία που περιλάμβανε την επεξεργασία της εικόνας του χειρογράφου, την αναγνώριση και ταξινόμηση των συμβόλων και τελικά την αποκρυπτογράφηση του κειμένου.

«Χρησιμοποίησα το GPT-6 Astra για να σπάσω έναν άλυτο κώδικα σε επιστολή προς έναν από τους στρατηγούς του Ναπολέοντα, η οποία παρέμενε αδιάβαστη για 217 χρόνια. Αυτό που κάνει το επίτευγμα εντυπωσιακό δεν είναι στην πραγματικότητα το σπάσιμο του κώδικα, αλλά το γεγονός ότι το Astra ολοκλήρωσε ολόκληρη την πολυτροπική διαδικασία σε έξι ώρες, έχοντας μόνο μία εικόνα και έναν στόχο», ανέφερε ο Τσερτς σύμφωνα με τη New York Post.

Τι έγραφε ο Ναπολέων στον στρατηγό του

Η αποκρυπτογράφηση αποκάλυψε ότι το μήνυμα είχε έντονο στρατιωτικό χαρακτήρα. Ο Ναπολέων ενημέρωνε τον Μαρμόν για τις θέσεις των γαλλικών και συμμαχικών στρατευμάτων και επιχειρούσε παράλληλα να τον καθησυχάσει για την απομόνωση στην οποία είχε βρεθεί το σώμα του στη Δαλματία.

Η πρώτη, μη κρυπτογραφημένη πρόταση ανέφερε:

«Πρέπει να έχετε λάβει, στρατηγέ Μαρμόν, τις επιστολές μου της 8ης, της 14ης και της 20ής του τρέχοντος μήνα».

Στο κρυπτογραφημένο τμήμα, ο Ναπολέων παρουσίαζε στον στρατηγό του την κατάσταση των στρατευμάτων που βρίσκονταν απέναντι στην Αυστρία.

«Οι Ρώσοι βαδίζουν εναντίον της Αυστρίας και ο στρατός του Φρίουλι αριθμεί σήμερα ογδόντα χιλιάδες άνδρες», ανέφερε.

Ακολουθούσε μια ιδιαίτερα αισιόδοξη εκτίμηση για την εξέλιξη του πολέμου:

«Προσθέστε το σώμα της Δαλματίας, χωρίς να υπολογίζετε τις εφεδρείες που οργανώνονται παντού στα μετόπισθεν, και βλέπετε ότι η Αυστρία θα δεχθεί ταυτόχρονα επίθεση από όλες τις πλευρές. Κατά συνέπεια, σπεύδει προς την καταστροφή της».

«Δεν πρέπει να επιτρέψεις να σε εκφοβίσουν»

Ο Ναπολέων προσπαθούσε ακόμη να ενισχύσει το ηθικό του Μαρμόν, ο οποίος βρισκόταν γεωγραφικά απομονωμένος από τις κύριες γαλλικές δυνάμεις.

«Όταν λάβεις τη διαταγή να προελάσεις, δεν πρέπει να επιτρέψεις να σε εκφοβίσουν λίγα στρατεύματα ή μια συγκέντρωση όχλου», έγραφε.

Ολοκλήρωνε το μήνυμά του σημειώνοντας:

«Συνεχίζω να περιμένω με ανυπομονησία νέα σου».

Πώς η τεχνητή νοημοσύνη «διάβασε» τον κώδικα

Σύμφωνα με τον Κάρτερ Τσερτς, το δύσκολο μέρος της διαδικασίας δεν ήταν τόσο η ίδια η κρυπτογραφική μέθοδος όσο όλα όσα έπρεπε να προηγηθούν για να μετατραπεί το χειρόγραφο σε υλικό που μπορούσε να αναλυθεί.

Η τεχνητή νοημοσύνη χώρισε την εικόνα της επιστολής σε σειρές, αναγνώρισε τα επιμέρους σημεία και επιχείρησε να προσδιορίσει ποια από τα 175 χειρόγραφα σύμβολα αποτελούσαν διαφορετικές εκδοχές του ίδιου χαρακτήρα.

Μόνο αφού ολοκληρώθηκε αυτή η ταξινόμηση άρχισε η διαδικασία αποκρυπτογράφησης.

Ο Τσερτς υποστήριξε ότι ένας έμπειρος κρυπτογράφος θα μπορούσε επίσης να λύσει τον συγκεκριμένο κώδικα. Η διαφορά, όπως εξήγησε, βρίσκεται στον χρόνο και στον συνδυασμό διαφορετικών εργασιών που απαιτούνταν.

«Ο ίδιος ο κώδικας δεν είναι δύσκολος και οι κρυπτογράφοι θα μπορούσαν εύκολα να τον σπάσουν εάν διέθεταν τον χρόνο και την ενέργεια. Όμως η μεταγραφή, η καταγραφή, η μετάφραση και στη συνέχεια η αποκρυπτογράφηση απαιτούν πολλή δουλειά και γνώσεις από διαφορετικούς κλάδους», σημείωσε.

Η ειρωνεία της Ιστορίας δύο μήνες αργότερα

Το περιεχόμενο της επιστολής αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον υπό το πρίσμα όσων ακολούθησαν στο πεδίο της μάχης.

Μόλις δύο μήνες αργότερα, στις 21 Μαΐου 1809, ο Ναπολέων βρέθηκε αντιμέτωπος με μία από τις σοβαρότερες στρατιωτικές δοκιμασίες της καριέρας του στη μάχη του Άσπερν-Έσλινγκ, κοντά στη Βιέννη.

Οι γαλλικές δυνάμεις υπέστησαν βαριές απώλειες και ο Ναπολέων γνώρισε μία από τις πρώτες μεγάλες προσωπικές ήττες του στο πεδίο της μάχης.

Η ανατροπή, ωστόσο, δεν κράτησε για πολύ. Τον Ιούλιο του ίδιου έτους ανασύνταξε τις δυνάμεις του και νίκησε τον αρχιδούκα Κάρολο στη μάχη του Βάγκραμ. Η εξέλιξη αυτή συνέβαλε στην κατάρρευση του Πέμπτου Συνασπισμού, της συμμαχίας με βασικούς πρωταγωνιστές την Αυστρία και τη Βρετανία εναντίον της Γαλλικής Αυτοκρατορίας.

Η αποκρυπτογράφηση της επιστολής, 217 χρόνια μετά τη σύνταξή της, προσφέρει πλέον ένα ακόμη παράθυρο στον τρόπο με τον οποίο ο Ναπολέων επικοινωνούσε με τους στρατηγούς του και διαχειριζόταν τις στρατιωτικές επιχειρήσεις σε μία από τις πλέον κρίσιμες περιόδους των Ναπολεόντειων Πολέμων.